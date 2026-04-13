北海道産の赤身牛肉「キタノチカラウシ」が誕生　国産飼料中心・牛の健康を第一に考えて育てた牛肉を新ブランディング

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長 村上彰一、以下 生活クラブ）は、提携生産者・北海道チクレン農業協同組合連合会が生産する北海道産の赤身牛肉を、さらなる利用拡大と認知度向上のためにブランディングを行ないました。新しくつけた名称は「キタノチカラウシ」です。また新ブランディング開始にともない、生活クラブ組合員による牛肉レシピコンテスト「みんなのうちからチカラウシ」を2026年6月30日まで開催します。

ロゴマークは、北海道で生まれた牛のチカラを、生活クラブの安心・協同をイメージした円で包み込みました。牛をモチーフにした円は、生産者から組合員の食卓へ健やかさが届く循環もあらわしています。

日本のスーパーマーケットなどに並ぶ牛肉と言えば、国産なら霜降り和牛、赤身牛肉ならアメリカやオーストラリアなど海外産のものが主流となっています。一方生活クラブが取り扱う牛肉は、北海道の肥育農家が育てるホルスタイン（乳用種）のオス牛。粗飼料と濃厚飼料をバランスよく与え、いわゆるサシ（脂身）があまり入らない健康的な赤身肉に育てているので、ほどよく引き締まり、旨みもしっかり感じられる牛肉になります。

そんな食べごたえと栄養たっぷりの生活クラブの牛肉を、特別なハレの日だけでなく、ふだんの食卓から食べて日々の活力にしてほしい、そして食べ続けることで国内での生産を持続可能なものにしていきたい、という思いを込めて「キタノチカラウシ」と命名しました。名称とともに誕生したステートメントを紹介します。

北の地から、日々の力に。

いつものごはんに牛肉という選択肢があると、

日々はもっと豊かになります。

北海道の酪農家で生まれた乳牛のオスの子牛を、

エサや寝床にまで手間ひまかけた環境で肥育農家が健康第一に育てる。

そんな命の循環から生まれた赤身牛肉は、脂が少なく高タンパク。

ふだんの食卓にも、特別な日のごちそうにも、いつでも食べたいおいしさです。

北海道の生産者が心を込めて育てた「キタノチカラウシ」が、

あなたの日々の力になりますように。

「キタノチカラウシ」４つの特徴

1．おいしい赤身の牛肉

生活クラブの牛肉は、肉の旨みがギュッと詰まった食べごたえのある赤身肉です。肉のおいしさは何を食べて育つかに大きく影響されます。牛は草食性の動物で、牧草を4つの胃でゆっくりと消化します。そうした本来の食性にあわせ、北海道チクレン農業協同組合連合会は牧草などの粗飼料を主体にした飼料で牛を飼育。そのほかに、飼料用米や遺伝子組み換えの混入を防ぐために分別したトウモロコシなどをバランスよく配合することで、おいしい赤身になります。健康を第一に、生後10ヶ月以降は抗菌性物質を使わず、ていねいに育てています。

2．乳牛のオスを肉牛に

乳牛は妊娠・出産を経て、生乳の生産が可能になります。メスは乳牛として、オスは肉牛として育て、生まれてくる命を大切にしています。

3．北海道産の飼料

粗飼料と飼料用米は100％北海道産です。粗飼料は基本的に生産者自身が栽培し、一年を通して確保できるように努力しています。

3．北海道産の飼料

粗飼料と飼料用米は100％北海道産です。粗飼料は基本的に生産者自身が栽培し、一年を通して確保できるように努力しています。

レシピコンテスト「みんなのうちからチカラウシ」

キタノチカラウシの誕生にあわせて、この牛肉を使ったレシピコンテストを開催します。テーマは、牛肉の“ふだんづかい”。いつもの食卓で楽しんでいる工夫や、家族に人気の一品など、生活クラブの組合員自身の定番レシピを募集します。応募されたレシピは、各地の生活クラブ組合員が投票し、最優秀レシピ3つを選出します。また生産者・北海道チクレンによるチクレン賞も選出し、合計4名には生活クラブのギフトで大人気の「牛肉バラエティセット」をプレゼントします。

さらにこの4つのレシピは、プロのフードコーディネーターが再現し、プロのカメラマンが撮影、生活クラブの公式レシピとして登録します。注文用カタログや、レシピサイト「ビオサポレシピサイト」で紹介するほか、レシピブックとしてさまざまに活用される予定です。応募は6月30日まで。受賞レシピ発表は2026年11月頃を予定しています。

■「キタノチカラウシ」とレシピコンテストの詳細はこちら https://seikatsuclub.coop/item/meat/beef.html

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから：

https://seikatsuclub.coop/service/first.html

■生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位 （以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023／シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞／シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞／ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位／絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞 ／Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門／とうほくSDGsアワード2025優秀賞／シンプルスタイル大賞2025 SDGs部門 銀賞

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 首都圏 1位＆食材宅配 首都圏 1位／Newsweek SDGs アワード 2025 地域課題部門賞