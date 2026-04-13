M-SOLUTIONSが「機密保護プロンプトを用いた文章生成システム」の特許を取得

M-SOLUTIONS株式会社

M-SOLUTIONS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：植草 学、以下 M-SOLUTIONS）は、このたび「機密保護プロンプトを用いた文章生成システム」に関する特許を取得したことをお知らせします。（特許第7814358号）

本特許は、生成AIの利用時に課題となる機密情報の漏えいリスクを抑えながら、文章生成を安全かつ効率的に行うための技術に関するものです。入力された指示文に含まれる機密情報を秘匿化したうえで大規模言語モデル向けのプロンプトを生成し、生成後に必要な情報を復元する仕組みを特徴としています。

機密保護プロンプトを用いた文章生成システム 特許取得

■特許技術の概要

本特許に係る文章生成システムでは、ユーザーが入力した指示文のうち、機密情報として指定された文言をハッシュ化した文字列に変換し、その文字列に置き換えたプロンプトを生成AIサーバへ送信します。生成された文章を受信した後は、あらかじめ保持している対応情報に基づき、ハッシュ化された文字列を元の文言へ復元します。これにより、生成AIに送信される時点では機密情報が平文のまま含まれず、情報漏えいリスクの抑制が期待できます。

また、本技術では、入力フォームやテンプレートを活用してプロンプトを動的に生成できるほか、機密情報の指定、生成文書の出力、利用履歴の保存などの機能も備えています。これにより、ユーザーは利便性を損なうことなく、より安全に生成AIを業務へ活用できるようになります。

■本特許を活用した「Smart at AI for kintone Powered by GPT」

M-SOLUTIONSが提供する「Smart at AI for kintone Powered by GPT」（通称：Smart at AI）は、kintone内でChatGPTなどの生成AIを簡単・安全・効率的に利用できるkintone連携サービスです。2023年10月のサービス提供開始以来、有償版・無償版を合わせて1,300以上のユーザーに利用されており、生成AIを業務で安心して活用したい企業・組織から着実に支持を広げています。kintoneアプリ内のデータをプロンプトに挿入できるほか、アプリごとにプロンプトを事前設定できるため、日々の業務フローの中でスムーズに生成AIを活用できます。

「Smart at AI」では、生成AIに送信する前に機密情報をハッシュ化した文字列へ置き換え、生成後に元の情報へ復元する仕組みが示されており、機密フィルタ機能や安全な生成AI活用を支える技術として位置づけられます。

今後も、生成AI活用ニーズの拡大を背景に、さらなる販売拡大が期待されるサービスとして、より多くの企業の業務効率化と安全なAI活用を支援してまいります。

Smart at AIの詳細については、サービスサイトにてご確認ください。

「Smart at AI」サービスサイト :https://smartat.jp/kintone-solution/ai/

■特許情報

特許番号：特許第7814358号

発明の名称：機密保護プロンプトを用いた文章生成システム

特許権者：M-SOLUTIONS株式会社

発明者：植草 学、高橋 史樹

出願番号：特願2023-185089

出願日：2023年10月27日

登録日：2026年2月5日

■M-SOLUTIONS株式会社について

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。

所在地：東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F

代表者：代表取締役社長CEO 植草 学

設立：2000年1月

コーポレートサイト :https://m-sol.co.jp/サービスサイト :https://smartat.jp/

■サービスについてのお問い合わせ

M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp