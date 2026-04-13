『NU: カーニバル』4周年アニバーサリーPOP UPストア「Neon Carnival -Neon Rush-」開催中！

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大人気BLスマホゲーム『NU: カーニバル』の4周年アニバーサリーPOP UPストア「Neon Carnival -Neon Rush-」が11日に、台湾台北の華山1914文化創意産業園区 中7B館にて盛大にオープンしました！会場では新作「Neon Carnival -Neon Rush-」及び「Neon Carnival -The 4th anniversary-」の商品が展開され、さらには香ばしい超キュートなデザインの限定ベビーカステラも登場し、大勢のファンを迎えました。

カーニバルの準備を整えて、共に新世界へと足を踏み入れましょう！

今回のPOP UPストアでは、テレビゲーム風なデザインと『NU: カーニバル』の4周年アニバーサリーをメインテーマに掲げており、インタラクティブな体験と遊び心に満ちた賑やかな空間を演出することで、皆様を『NU: カーニバル』の限定体験へと誘います。

「Neon Rush」と「Neon Carnival -The 4th anniversary-」の関連商品が会場にて発売中！お買い上げ金額に応じて、素敵な限定特典をプレゼント！

会場では1回のお会計につき、500NTD 購入ごとに「Neon Carnival -The 4th anniversary- 記念ポストカード（ランダム 全 12 種）」を1枚プレゼント（お一人様1回のお会計につき、最大12枚まで受け取れます）。また、1回のお会計につき、1,000 NTD以上ご購入で「Neon Carnival -Neon Rush- 不織布記念ショッパー（全1種）」を1点プレゼント（こちらの特典はお一人様1点までとなります）。特典は本イベント限定品につき、数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

キュートなデザインの限定ベビーカステラが登場！

4/11（土）、4/12（日）、4/18（土）、4/19（日）、4/25（土）、4/26（日）の計6日間、会場では限定デザインのベビーカステラが販売されます。全8種類のキュートなデザインで、週末限定販売！外はカリッと、中はフワフワのおやつは、POP UPストアを楽しむ合間のエネルギー補給にもぴったり。視覚と味覚の両方でお楽しみください。

SNS特典

POP UPストア開催期間中、会場限定のSNS投稿キャンペーンが実施されます。POP UPストア会場内で写真または動画を撮影し、Facebook / X / Instagram / Plurk / Threads のいずれかのプラットフォームで、指定のハッシュタグ「#NeonRush」を付けて公開設定でシェアしてください。投稿画面と当日の入場証明をスタッフが確認後、限定特典「Neon Carnival -Neon Rush- キラキラ記念ステッカー」を1枚プレゼント（全6種・ランダム）。異なるSNSにそれぞれ投稿した場合、お一人様最大2枚までお受け取りいただけます。

プレイヤー限定特典

さらに、会場ではプレイヤー限定のプレゼントキャンペーンも実施されます。ご来場の際に、ゲーム内の「プレイヤーレベル」と「UID」が表示されたプロフィール画面をご提示ください（スクリーンショット、動画等は不可）。スタッフが入場証明の確認とUIDの登録を行い、プレイヤーレベルが60の方に、「Neon Carnival -Neon Rush- チェキ風記念カード」を1枚プレゼントいたします。

なお、本特典はお一人様1枚まで、UID1つにつき配布は一度のみとなります。登録済みのUIDは再受領できませんので、ご了承ください。

『NU: カーニバル』4周年アニバーサリーPOP UPストア「Neon Carnival -Neon Rush-」は充実した内容をお届けします。ステキな限定グッズを手に入れるこの貴重な機会を、どうぞお見逃しなく！POP UPストア開催期間中、ACCUPASSチケットシステムにて0円チケットを購入いただく事前予約入場が主となります。現地でのチケット販売、予約、発券サービスは行っておりません。

POP UPストアの予約受付期間は4月26日（日）までとなっております。また、本イベントは18歳以上の方限定の入場となりますので、来場の際は必ず、スタッフの確認のため、写真付きの身分証明書原本をご持参ください。それでは、Neon Carnivalの鮮やかなネオンを共に体験しに行きましょう！

詳しくはこちらをご覧ください：https://4th-anniversary.nu-carnival.com/popupstore-ja

App Store :https://app.adjust.com/18zppfiiGoogle Play :https://app.adjust.com/18zppfii『NU: カーニバル - Bliss』とは

『NU: カーニバル - Bliss』はキャラ育成BLスマホゲームです。

2Dアニメーションと豪華声優陣のキャラボイス、美しいアートワークで、これまでにないゲームをお届けします。

『NU: カーニバル - Bliss』の最新情報をチェック！

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