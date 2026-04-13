居酒屋「村さ来」春・夏 「新メニュー」が始まりました

株式会社焼肉坂井ホールディングス

全国で60店舗を展開する居酒屋「村さ来」では、春・夏の新メニューの販売を開始いたしました。秘伝のタレに漬け込んだ「村の鶏皮串」をはじめ、5種類の美味しさが楽しめる「串カツ〈5種〉盛り合わせ」、旬の食材を使用したしらす料理や、さっぱりとお召し上がりいただける「牛肉とアボカドの和風サラダ」など、バラエティ豊かなメニューをご用意しております。また、スイーツにはふわふわのパ

ンケーキやフォンダンショコラなど、満足度の高いラインナップを取り揃えております。ぜひこの機会にご賞味ください。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

※こちらのメニューの改定日は店舗により異なります。詳しくは店舗までお尋ねください。

※店舗一覧ページはコチラ(https://ys-holdings.co.jp/murasaki/shop/)からアクセスできます。

村さ来 2026春・夏 おもなメニュー

※画像はイメージでございます。

■ 村の鶏皮串 ～ にんにく醤油味 ～

1串 90円（税込99円）

5串 450円（税込495円）

10串 900円（税込990円）

にんにく香る秘伝のタレに漬け込んだ皮を、サクッと揚げました。

最後に振った特製スパイスで、もう一本欲しくなる旨さです。

村の鶏皮串 ～ にんにく醤油味 ～■ 串カツ＜5種＞盛り合わせ

5串 700円（税込770円）

・鶏もも・豚・牛・海老・いか。5種類の串カツをお楽しみください。

串カツ＜5種＞盛り合わせ■ アボカドの天ぷら 特製わさびソース

540円（税込594円）

クリーミーな食感のアボカドを特製のわさびソースでお召し上が

りください。

アボカドの天ぷら 特製わさびソース■ もちもち！トマトガーリックパスタ

880円（税込968円）

もちもちした食感のにんにく香るトマトパスタ。ボリューム満点で

お届けいたします。

もちもち！トマトガーリックパスタ■ 牛肉とアボカドの和風サラダ

780円（税込858円）

甘辛く炒めた牛肉とアボカドのごちそう和風サラダです。

牛肉とアボカドの和風サラダ■ ふわふわパンケーキ いちごソース

680円（税込748円）

メープル香る ふんわりパンケーキに甘酸っぱい、いちごソースを

かけました。

村さ来 全店舗

ふわふわパンケーキ いちごソース

※春夏メニューの改定日は店舗により異なります。詳しくは店舗までお尋ねください。

・村さ来 黒石店 青森県黒石市甲徳兵衛町12 0172-53-3974

・ゆるりと菜村さ来 名取駅前店 宮城県名取市増田2-4-46-1 022-382-8095

・村さ来 船引店 福島県田村郡船引町船引字舘柄前35番地 0247-81-2280

・村さ来 八山田店 福島県郡山市八山田4-55 フローラルビルA棟 024-931-0057

・村さ来 横塚店 福島県郡山市芳賀 1-9-16 024-941-8777

・村さ来 本宮店 福島県本宮市本宮万世37-5 0243-34-1388

・村さ来 原町店 福島県南相馬市原町区栄町2-24 0244-24-1331

・ゆるりと菜村さ来 桑野店 福島県郡山市桑野3-11-13 024-927-6777

・ゆるりと菜村さ来 石川店 福島県石川郡石川町字新町44-16 0247-57-5011

・ゆるりと菜村さ来 相馬店 福島県相馬市中村字田町17番地 0244-26-3966

・ゆるりと菜村さ来 南福島店 福島県福島市伏拝字台田11-4 024-539-5244

・村さ来 青物横丁店 東京都品川区南品川3-6-4 トーシン南品川ビル2F 03-6433-3020

・村さ来 三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋1-38-7 フォーラムＮ＆Ｎ B1 03-5481-5727

・村さ来 大泉学園店 東京都練馬区東大泉1-32-2 第3山八ビル1F 03-3924-9900 ・村さ来 梅島店 東京都足立区梅島1-12-3 井川ビル2Ｆ 03-3880-6710

・村さ来 東大和店 東京都東大和市南街5-97-8 B1 042-565-4877

・村さ来 渋谷246店 東京都渋谷区渋谷2-22-7 新生ビルB1 03-3409-5854

・村さ来 中野北口店 東京都中野区中野5-64-5 サンピオーネビル 4F 03-3388-8720

・村さ来 東村山店 東京都東村山市本町2-3-82 三樹駅前ビル２F 042-394-5460

・ゆるりと菜村さ来 小岩南口店 東京都江戸川区南小岩7-26-16 リバティ小岩 1F 03-3658-8500

・ゆるりと菜村さ来 西日暮里店 東京都荒川区西日暮里3-6-14 マンション道灌山 2F 03-5834-2788

・村さ来 五反田店 東京都品川区西五反田2-18-3 グレイス五反田107号 03-6421-7887

・ゆるりと菜村さ来 茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-6 湘南ISビル 2F 0467-84-0902

・ゆるりと菜村さ来 寒川店 神奈川県高座郡寒川町一之宮1-8-9 0467-74-8810

・ゆるりと菜村さ来 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢388 F.I.C富士ビル本館 B1 0466-26-0799

・村さ来 新狭山店 埼玉県狭山市新狭山2-15-7 高橋ビル 1F 04-2900-1666

・村さ来 幸手店 埼玉県幸手市東3-3-3 0480-44-2010

・村さ来 船橋競馬場前店 千葉県船橋市浜町1-43-11 047-432-7411

・村さ来 茂原店 千葉県茂原市町保1 第一木島ビル 2Ｆ 0475-25-0727

・村さ来 神栖店 茨城県神栖市大野原4-7-1 セントラルビル 1Ｆ 0299-92-5569

・ゆるりと菜村さ来 鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中2010-3 0299-83-4423

・ゆるりと菜村さ来 古河店 茨城県古河市女沼704-1 0280-33-8276

・村さ来 白根店 山梨県南アルプス市上今諏訪437 055-284-4641

・村さ来 黒埼店 新潟県新潟市西区山田458番地 025-377-7821

・ゆるりと菜村さ来 デッキィ401店 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 デッキィ401内 025-285-7786

・村さ来 佐久平店 長野県佐久市佐久平駅東9-3 0267-66-3332

・村さ来 篠ノ井店 長野県長野市篠ノ井布施高田780-1 026-292-0019

・村さ来 信州中野店 長野県中野市岩船299-7 0269-26-0290

・村さ来 松本芳川店 長野県松本市小屋南1-2-10 0263-59-7865

・村さ来 徳間店 長野県長野市徳間3118 0262-44-1234

・村さ来 岡谷店 長野県岡谷市中央町1-8-39 0266-22-3444

・村さ来 大府店 愛知県大府市中央町3-72 0562-47-4171

・村さ来 八田店 愛知県名古屋市中村区並木2-262 フェニックス並木ビル 1F 052-413-8838

・村さ来 高畑店 愛知県名古屋市中川区高畑1-230 第二高興ビル 1F 052-354-6150

・村さ来 柳ケ瀬店 岐阜県岐阜市柳ヶ瀬通1-18 ビクタービル 2F 058-265-2600

・村さ来 菊川店 静岡県菊川市加茂4563 0537-35-6555

・村さ来 静岡駅南店 静岡県静岡市駿河区南町8-1 丸和ビル 1F 054-289-1170

・村さ来 新大阪店 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル 1F 06-6303-5677

・村さ来 寝屋川駅前店 大阪府寝屋川市早子町23-12 西本ビル 2F 072-823-5845

・ゆるりと菜村さ来 新石切駅前店 大阪府東大阪市西石切町3-3-10 072-981-8501

・村さ来 阪急伊丹駅前店 兵庫県伊丹市西台1-3-5 伊丹駅前サンハイツ106 072-785-1150

・村さ来 新田辺店 京都府京田辺市田辺中央1-4-3 新田辺ステーションパーク南館 2F 0774-63-4929

・村さ来 浜田店 島根県浜田市浅井町102-16 0855-22-1055

・村さ来 倉敷店 岡山県倉敷市阿知 3-3-9 086-426-0411

・村さ来 下松店 山口県下松市北斗町2-11 0833-44-1118

・村さ来 防府店 山口県防府市八王子1-3-7 0835-23-7125

・村さ来 鳴門店 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜266 西谷第一ビル 088-686-1120

・村さ来 丸亀店 香川県丸亀市通町52-11 通町ビル１F 0877-25-3815

・村さ来 東予店 愛媛県西条市周布727-6 0898-64-1901

※ 囲炉家村さ来 お茶の水店ではメニュー内容が異なります。

10月1日を 居酒屋「村さ来」の日に制定いたしました

記念日名称：居酒屋「村さ来」の日 記念日日付：10月1日 正式登録日：2025年9月10日（水）

居酒屋「村さ来」は、1973 年 10 月1日に、東京都世田谷区経堂（きょうどう）の地に1 号店がオープンいたしました。当時は居酒屋と言えば、「お酒を嗜む場所」でしたが、「村さ来」は、その中で酎ハイに着目、様々なフレーバー（味）の酎ハイを低価格で販売。酸味と甘みのある酎ハイが一つのブームになり、同時に、この爽やかなアルコールドリンクは、食事の需要も促しました。これにより、居酒屋は「飲む場所」だけでなく、「食事も楽しむ場所」へとスタイルを確立。現在の居酒屋スタイルの、原型の自負と共に創業から50年以上営業している、「村さ来」ブランドを、かつてのオールドファン、そして、現在のファン、また、未来へのファンへの、一つの道しるべとして記念日制定をいたしました。今後もご愛顧のほど何卒よろしくお願いいたします。

「村さ来」について

理念：すべてはお客様の笑顔のために

1973年10月1日に1号店が東京都世田谷区経堂（きょうどう）の地でスタート。戦後生まれの中で新しい価値観が芽生えてくる時代背景、生活の中に「遊び」が組み込まれる感覚を持つ世代が代頭し、食事も栄養そのものをとる献立だけでなく、楽しい食事、美味しい食事を求め始め、外食需要の変化が見られてきた時代の流れに添うように運営をしてきました。仲間同士の語らいの場、それも清潔感があって、接客の良い空間作りでより親近感が持てる居酒屋を、「村さ来」は目指してきました。店名も「村に来なさい」という含みがあり、「村」という暖かい空間、そのリラックスを生み出すネーミングでございます。

そして、焼酎にレモン、グレープフルーツ、オレンジなどのシロップを加えただけで、酸味と甘さが加わり、非常に飲みやすいアルコール飲料へ変貌したのが、村さ来の看板商品「酎ハイ」。当時からジョッキで提供をしていたのも若者のガブガブ飲むスタイルに合わせたもので、ファッショナブルにレモンを付けたり、味の種類の豊富さ（開発は120種類以上）も相まって、当時、中高年ドリンクのイメージのあったアルコール飲料を若者向けに展開させました。また、この酎ハイの味わいは、味の濃い居酒屋メニューにぴったりで自然と食事につながり、より食事が美味しく感じる“魔法のドリンク”となりました。これが「元祖酎ハイ」誕生の元となり、ブームも作りました。この酎ハイは現在でも「村さ来」の看板商品の一つ

となって、皆さまに親しまれています。

村さ来 八田店

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

村さ来 HP https://ys-holdings.co.jp/murasaki/

村さ来 Instagram https://www.instagram.com/izakaya_murasaki/