「良い問い」と「酔い問い」が交差するデザインカンファレンス『Yoitoi Summit 2026』7月18日開催

スペクトラムトーキョー株式会社

スペクトラムトーキョー株式会社は、2026年7月18日（土）にGMO Yours・フクラス（東京・渋谷）にて、登壇者と参加者が共に思考を深める「対話型」のデザインカンファレンス『Yoitoi Summit 2026（ヨイトイサミット 2026）』を開催いたします。本日より、本イベントの趣旨に賛同し、共に場を創り上げるスポンサー企業の募集を開始いたします。

■ 「良い問い」と「酔い問い」が生み出す創造的対話

「Yoitoi Summit」は、より良いテクノロジーの在り方を探求するSpectrum Tokyoが開催するデザインサミットです。「良いデザインは良い問いからはじまる」をテーマに、業界で活躍するデザインリーダーたちが一方的なプレゼンテーションではなく、会場全体に向けて問いを提示しディスカッションすることで、より深い学びと気づきを得られるイベントです。

なにかの問いに対して、必ずしも答えは一つではなく、むしろ多くの場合答えなどありません。そこに私たちのデザインの営みがあり、面白さがあります。飛び交う「良い問い（Yoi-Toi）」に対して、参加者がそれぞれに考え、共有し、持ち帰る形があり、日々の仕事への活力やモチベーションにしていただくのが目的です。

■ 2025年度の実績と参加者層

2025年度に開催された「Yoitoi Summit 2025」では、関係者を含め275名が来場しました。参加者の多くは30代前後をコア層とした、現場で試行錯誤を続けるUXデザイナー、プロダクトマネージャー（PdM）、エンジニアなどの実務経験者～リーダー層です。新しい知識に貪欲で、自身の悩みを共有したいという高い意識を持ったプロフェッショナルたちが集う、熱量の高いコミュニティとなっています。

■ イベント概要

■ プログラム構成

- イベント名：Yoitoi Summit 2026（ヨイトイサミット 2026）- 日時：2026年7月18日（土）14:00～21:00（13:00開場）- 会場：東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 16階 GMOインターネットグループ グループ第2本社 GMO Yours・フクラス- 形式：会場参加のみ（先着順）- チケット申し込み開始：2026年6月1日（月）を予定- ティーザーサイト：https://yoitoi.spectrumtokyo.com/ （正式サイトは6月オープン予定）

Yoitoi Summitでは、昼と夜の二部構成で「問い」を中心とした多様なセッションを展開します。

◆良い問いサミット

/ 昼の部 14:00～ /

各セッションの登壇者2名が1つの問いを軸にトークを繰り広げます。

セッションの終わりには質疑応答の代わりに軽い交流タイムを設け、登壇者との対話の機会を提供します。

◆酔い問いサミット

/ 夜の部 18:30～ /

よりフランクなワールドカフェ形式で、小グループに分かれて話し合いを行う対話形式です。

各テーブルに設定された「問い」を肴に、飲み物を片手に昼とは違うアングルで気づきを得ることを目指します。

■ スポンサー募集のご案内

Yoitoi Summit 2026では、デザインの可能性を共に探求し、業界の発展に寄与いただけるスポンサー企業を募集しております。本イベントは、形式的な広告や採用活動ではなく、自社の「思想（問い）」を提示し、参加者と議論を深めることで、カルチャーへの深い共感を生むブランディングの場として様々な企業に活用されています。

【昨年の参加者からの声】 前回の開催では、第一線で活躍する参加者から、イベントの形式と内容の濃さについて高い評価をいただきました。

「聴いて終わりではなく、投げかけられた問いに対する話の続きをしやすい、面白い形式のイベントでした。」

「ミドル～シニアの間くらいのフェーズのデザイナーである自分には刺さるテーマも多く、とても考えさせられました。また、この正解がない問いに対しての葛藤は他のデザイナーさんも向き合っているんだなと思わせてもらえることで元気が出ました。」

どのような「問い」が投げかけられ、対話が生まれたのか。昨年のレポート記事をぜひご覧ください

▶︎ Yoitoi Summit 2025レポート(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_dTOx9SejfwTbAtM6QJV1jR0zzzUI7ZzCLAAwd35BpxxxHA/viewform?usp=send_form)

▼Yoitoi Summit 2025 協賛・後援・会場提供

スポンサープランの例- ステージプラン：「良い問い」セッションへの登壇機会（一次締切：5月15日金）- ブースプラン：交流エリアでの出展を通じた来場者との対話- メディアプラン：Spectrum Tokyoでのインタビュー記事配信- フード・ドリンクスポンサー：飲食体験を通じたブランド認知の向上- ロゴ掲載：公式サイトや投影資料へのロゴ掲出

スポンサーシップの詳細資料をご希望の方は、下記のフォームからご連絡ください。

スポンサー資料請求・お申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_dTOx9SejfwTbAtM6QJV1jR0zzzUI7ZzCLAAwd35BpxxxHA/viewform?usp=send_form)

■ お問い合わせ先

Yoitoi Summit 運営事務局（スペクトラムトーキョー株式会社）

担当：多屋（たや）

E-mail：info@spectrumtokyo.com

公式サイト：https://spectrumtokyo.com/jp/ 公式X：@spctrm_jp