佐藤流司×茅野イサムが共同演出！ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極2026年5月1日（金）初日公演、5月25日（月）昼夜公演を「ABEMA PPV」にて生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極の2026年5月1日（金）初日公演、5月25日（月）13時公演、および同日18時からの大千秋楽公演を生放送することを決定いたしました。また、本公演のチケットを2026年4月13日（月）13時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定したミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES/NITRO PLUS）を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの最新作です。2017年にシリーズ初の“単騎出陣”を成功させて以来、国内ツアー、アジアツアー、そして幕張メッセでの凱旋公演と、常にシーンの最前線を走り続けてきた「加州清光 単騎出陣」。前回の単騎出陣から7年の歳月を経て、此度はついに“極（きわめ）の姿”となった加州清光が出陣いたします。さらに本公演では、加州清光役を務める佐藤流司氏が、演出の茅野イサム氏と共同で演出を手掛けるという特別な布陣が実現。パワーアップした刀剣男士の姿と、佐藤氏自らが紡ぐ新たな解釈の演出によって、さらなる進化を遂げた物語の幕が開きます。

本配信では、各公演の一般チケットに加えて、全ての配信をお得に網羅できる「通しチケット」を販売いたします。

通しチケットをご購入いただくと、3つの生放送、3つの見逃し配信、そして通しチケットをご購入いただいた方と、アーカイブ配信単体の一般チケットをご購入いただいた方が視聴可能なアーカイブ配信を含む計7つの配信を余すことなくお楽しみいただけます。（※アーカイブ配信単体の一般チケットは6月8日（月）12時より販売予定です。）

本放送は、「ABEMA PPV」にて、4月13日（月）13時からチケットの販売（※1）を開始し、初日公演と大千秋楽チケットを3,800円（税込）、5月25日13時公演チケットは2,200円（税込）、通しチケットを12,000円（税込）で視聴することができます。特別な本公演をぜひ「ABEMA PPV」にてお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極 生放送概要

▼出演者

加州清光役：佐藤流司、大野涼太、村中一輝、杉山諒二、千葉恵佑、花見卓也、廣澤暁晴、HAYATO

演出：茅野イサム 佐藤流司

脚本・作詞：浅井さやか

音楽監督：YOSHIZUMI

振付・ステージング統括：本山新之助

振付・ステージング：TETSUHARU

▼生放送日時

【初日公演】2026年5月1日（金）18時開演（放送開始17時～）

【5月25日13時公演】2026年5月25日（月）13時開演（放送開始12時～）

【大千秋楽】2026年5月25日（月）18時開演（放送開始17時～）

※本放送は、専用ページにて3日間の見逃し配信を実施いたします。専用ページは購入済のペイパービューからご確認ください。

※2026年5月25日(月)13:00公演はステージ全体を1台のカメラで撮影した全景映像です。

※【初日公演】【大千秋楽】は複数のカメラによるスイッチング映像です。

▼見逃し配信

【初日公演】2026年5月7日（木）18時～5月10日（日）23時59分

【5月25日13時公演、大千秋楽】2026年5月30日（土）18時～6月2日（火）23時59分

※生放送をご購入いただいた方は、新たに視聴チケットを購入いただくことなく、見逃し配信をご覧いただけます。

▼アーカイブ配信

2026年6月8日（月）12時～6月22日（月）23時59分

※通しチケットをご購入いただいた方は、専用ページにてアーカイブ配信をご視聴いただけます。

※アーカイブ配信は【大千秋楽】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極の映像となります。

※アーカイブ配信単体の一般チケットは6月8日（月）12時より販売予定です。

▼視聴料金

初日公演：3,800円（税込）

5月25日13時公演：2,200円（税込）

大千秋楽：3,800円（税込）

アーカイブ配信：2,200円（税込）

通しチケット：12,000円（税込）

通しチケットをご購入いただくと、下記の7つの配信をお楽しみいただけます。

【初日公演】生放送 【2026年5月25日（月）13時公演】生放送 【大千秋楽】生放送 【見逃し配信｜初日公演】 【見逃し配信｜2026年5月25日（月）13時公演】 【見逃し配信｜大千秋楽】 【アーカイブ配信】

▼販売期間

通しチケットおよび初日公演：2026年4月13日（月）13時～5月10日（日）21時

5月25日公演 単体チケット：2026年4月13日（月）13時～6月2日（火）21時

アーカイブ配信 単体チケット：2026年6月8日（月）12時～6月22日（月）21時

▼放送URL

【初日公演】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/f3235e77-7402-464d-9e2b-5428637851c8

【2026年5月25日（月）13時公演】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/d5425bf9-087b-418a-a3c7-f00555d734ae

【大千秋楽】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/73708fab-784c-4147-9af8-6bfc334cad97

▼見逃し配信URL

【見逃し配信｜初日公演】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/09099568-2f35-4c5f-bca6-5af8b97d12d2

【見逃し配信｜2026年5月25日（月）13時公演】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/d3151afb-8082-4458-940f-51b0baca9213

【見逃し配信｜大千秋楽】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/dbc2540b-8992-4846-b6f9-c4b133081419

▼アーカイブ配信URL

【アーカイブ配信】ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極

https://abema.tv/live-event/89248a23-2d91-47ce-9ee2-e12628f9289b

※画像をご使用の際は、【(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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