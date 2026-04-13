『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、「大崎甜花」を“ガルディエーヌアメジスト”衣装でフィギュア化。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ユニオンクリエイティブ」より、「『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：33,000円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：ユニオンクリエイティブ
【スケール】1/6
【サイズ】全高：本体約175mm、横幅約200mm
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
原型：扇
塗装：五日市歩
衣装の華やかなデザインを活かしたポージングと、甜花らしいやさしい笑顔をしっかり再現。
髪はふわっと広がるシルエットでボリューム感を持たせ、毛先や毛束の流れまで丁寧に造形し、羽にはパールとラメで塗装を行い、きらめく高級感を演出しております。
フリルやリボン、装飾パーツなどイラストをしっかり再現。スカートや袖のシワ表現も繊細に作り込み、1/6スケールならではの情報量と立体感を実現しています。
細部まで作り込まれた造形と豊かなボリューム感を、ぜひお手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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