『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、「大崎甜花」を“ガルディエーヌアメジスト”衣装でフィギュア化。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ユニオンクリエイティブ」より、「『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：33,000円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：ユニオンクリエイティブ

【スケール】1/6

【サイズ】全高：本体約175mm、横幅約200mm

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

原型：扇

塗装：五日市歩

衣装の華やかなデザインを活かしたポージングと、甜花らしいやさしい笑顔をしっかり再現。

髪はふわっと広がるシルエットでボリューム感を持たせ、毛先や毛束の流れまで丁寧に造形し、羽にはパールとラメで塗装を行い、きらめく高級感を演出しております。

フリルやリボン、装飾パーツなどイラストをしっかり再現。スカートや袖のシワ表現も繊細に作り込み、1/6スケールならではの情報量と立体感を実現しています。

細部まで作り込まれた造形と豊かなボリューム感を、ぜひお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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