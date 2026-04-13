『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、「大崎甜花」を“ガルディエーヌアメジスト”衣装でフィギュア化。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ユニオンクリエイティブ」より、「『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：33,000円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：ユニオンクリエイティブ


【スケール】1/6


【サイズ】全高：本体約175mm、横幅約200mm


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座



原型：扇


塗装：五日市歩


























衣装の華やかなデザインを活かしたポージングと、甜花らしいやさしい笑顔をしっかり再現。


髪はふわっと広がるシルエットでボリューム感を持たせ、毛先や毛束の流れまで丁寧に造形し、羽にはパールとラメで塗装を行い、きらめく高級感を演出しております。


フリルやリボン、装飾パーツなどイラストをしっかり再現。スカートや袖のシワ表現も繊細に作り込み、1/6スケールならではの情報量と立体感を実現しています。


細部まで作り込まれた造形と豊かなボリューム感を、ぜひお手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199948&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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