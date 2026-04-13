応援グッズ×デジタル融合の新アイディアが集う！「スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026」に出展

アイグッズ株式会社

オリジナルグッズを企画製造するアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年4月15日（水）～4月17日（金）、東京ビッグサイト南展示棟にて開催する「スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026」（主催：RX Japan株式会社）に出展します。

◼︎いつもの応援グッズにデジタルコンテンツを＋！アイディア施策を多数展示

「スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026」は、スポーツチームの運営やマーケティングに関わる方を対象とした、グッズ・ノベルティ・製品企画に特化した専門展です。

今回当社は、売る・配るだけにとどまらず、スタジアムの一体感やファンの感動体験を最大化させる「＋αの工夫」を施したグッズを多数展示。タオルやキーホルダーといった定番アイテムに、ビジョン画面と連動し応援メッセージが送れるシステムの搭載や、スマートフォンでグッズをかざすと選手の音声・動画が流れる仕掛けなど、複数のグッズ×デジタル施策をご紹介します。

さらに、プロ野球球団やサッカーJリーグチームをはじめとした当社のグッズ制作実績も多数ご覧いただけます。

◼︎リアルタイムで写真を投影！会場の一体感を創出する「ビジョン連動グッズ」

合計12種類の「グッズ＋α」アイディアをご紹介

さらに、ブース内では「ビジョン連動グッズ」のデモンストレーションも実施します。グッズに印字されたQRコードをスマートフォンで読み込み、写真を投稿すると、ブース内に設置されたビジョンにリアルタイムで投影。既存のアイテムにデジタルな参加企画を掛け合わせた、ファンの熱量を高めるアイディアをご体感いただけます。

◼︎スポーツ業界向けアイディア資料を配布！アイグッズのパートナー型ものづくり

会場に導入すれば、試合・イベントの熱量をより一層高めます

当社は、企画からデザイン、製造、BPOまで一気通貫で行うワンストップ体制を強みとしています。社内に専任デザイナーが常駐し、直接工場と連携しているため、スピード感のあるデザイン提案や、限られた予算内でもこだわり抜いたアイテムのフルオーダー製作が可能です。

当日はスポーツ業界専門チームも終日常駐予定です。当日ご来場いただいた方には、「ファンを集めるグッズは何が違う？」をテーマに「来場者配布・ファンクラブ特典・販売品」のカテゴリ別企画アイディアをまとめたパンフレットを配布予定です。

ブースで配布予定のパンフレットカテゴリ別の企画アイディアから、おすすめグッズ一覧まで

「グッズがマンネリ化している」「ファンクラブのエンゲージメントを高める方法がわからない」といったお悩みをお持ちの担当者様は、ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。

当社は今後も、ファンに刺さるオリジナルグッズ製作で、スポーツ分野を後押しするパートナーであり続けます。

＜取材のご案内＞

当日の取材をご希望の方は、2026年4月14日（火）までに以下ご記載の上、「a.ishida@i-goods.co.jp」までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

・御社名

・御担当媒体

・御芳名、人数

・TEL

・メールアドレス

・撮影有無

連絡先：アイグッズ株式会社 広報担当 石田 （連絡先：a.ishida@i-goods.co.jp）

【出展概要】

展示会名：スポーツチーム・アスリート向け総合展 2026

主催： RX Japan株式会社

開催日時：2026年4月15日（水）～4月17日（金）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟（〒135-0063 東京都江東区有明３-１１-１）

当社ブース番号：6-6

当日展示内容：応援グッズ×デジタル融合のグッズ展示

展示会ウェブサイト：https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html

【会社概要】

社名：アイグッズ株式会社

代表者：代表取締役 三木 章平

設立：2016年1月20日

資本金：3,000万円

HP：www.i-goods.co.jp(https://www.i-goods.co.jp/)

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア1F 6F

TEL：03-6447-7742

事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けた販売用雑貨やアメニティをエコかつオリジナルで制作できるブランド「SUSPRO（サスプロ）」や、企業の廃棄物を回収し価値あるグッズへアップサイクルする「SUS CYCLE（サスサイクル）」サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら安定成長を実現しており、2026年よりM&A（譲受）も推進しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2024年には4年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。



