誰でも簡単にデザイン制作から入稿まで！ネット印刷のグラフィックが、「アプリケーション別ガイド Adobe Express」を公開。

株式会社グラフィックネットプリント誰でも簡単にデザイン制作から入稿まで「アプリケーション別ガイド Adobe Express」を公開

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、手軽に高品質なデザインが可能な「Adobe Express（アドビ エクスプレス）」に対応した入稿ガイドを公開いたしました。デザイン作成から当社サービスへの入稿まで、一連の流れを分かりやすく解説しています。

ガイド詳細はこちら :https://www.graphic.jp/data_guide/adobe_express

■Adobe Expressとは？

Adobe Expressは、アドビ社が提供する直感的なデザイン制作アプリです。基本機能は無料で利用でき、デザインの専門知識や経験がない初心者の方でも、ブラウザ上で手軽にバナーやチラシの制作、画像編集などが行えます。従来のプロ向けツールとは異なり、誰でも簡単にクリエイティブを楽しめるのが特徴です。

■Adobe Expressで作ったデザインを、そのまま綺麗な印刷物に！

Adobe Expressでは、ビジネス資料から個人の推し活グッズまで、誰もが自由にデザインを制作することができます。

こうしたニーズの高まりを受け、当社では「Adobe Expressで作成したデザインを迷わず、そのまま綺麗な印刷物にしたい」という声にお応えするアプリケーションガイドを公開いたしました。本ガイドでは、ブラウザ上での制作から印刷用データの書き出しまでの流れをステップごとに解説。特に初心者の方がつまずきやすい『塗り足し（裁ち落とし）の設定』や『適切なPDFのダウンロード方法』も画像付きで分かりやすくナビゲートしており、そのまま綺麗な印刷物へと仕上げることが可能です。

▼ガイドページ：アプリケーション別ガイド Adobe Express

https://www.graphic.jp/data_guide/adobe_express

■Adobe Expressでの名刺の作り方もご紹介

ガイドの公開に合わせて、Adobe Expressを活用した「名刺づくり」の特設ページもご用意しました。デザインの作成から印刷発注まで、初めての方でも迷わず進められる具体的な手順を掲載しています。



▼サービスページ：Adobe Expressで名刺を作るには？デザインのコツと印刷時の注意点

https://www.graphic.jp/feature/adobe_express_business_card

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2025年5月に発表された「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で総合第1位を獲得。さらに2025年12月には、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。2025年度は顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を達成いたしました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。