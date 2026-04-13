SNSで話題のティーブランド【Teaflex】から糖質49%オフ*1本約40kcalのワンハンドおやつ「次世代クレンズようかん」新発売！食物繊維5,000mg×乳酸菌**100億個配合

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) の連結子会社である株式会社Endeavour（本社:大阪市中央区）は、 機能性ティーブランド「Teaflex（ティーフレックス）」から「スリムクレンズようかん」を発売します。

* 日本食品標準成分表（八訂）：一般的な練りようかんとの比較【ティーフレックス スリムクレンズようかん（こしあん）のみ】

** EC-12 株乳酸菌

商品名：ティーフレックス スリムクレンズようかん（こしあん・ベリー）

容量：20ｇ×14本入（個包装スティックタイプ）

価格：3,456円（税込）

https://teaflex.jp/products/

発売日：

【EC】4月9日（木）より順次発売予定：ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/endeavour/tfx006-40726008/?sid=shop_header_reco&rtg=049a382c44014abc196a5637cfdb04cf)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV1S7HL2)）

4月13日（月）より順次発売予定：公式オンラインストア

商品詳細

【1】「食物繊維5,000mg×乳酸菌*100億個」配合、毎日の食生活をサポート

・現代人に不足しがちな食物繊維を 5000 mg配合

1 日の食物繊維の目標量の約 1/4 を配合。

発酵性の高い水溶性食物繊維と寒天や小豆に含まれる不溶性食物繊維を W で摂ることができます。

・乳酸菌*を100億個配合

手軽なスティックタイプで、体内にとどまることが難しい乳酸菌を毎日継続的に摂取することで、

食生活をサポートします。

* EC-12 株乳酸菌

【2】糖質オフ*2＆脂質０

こしあんは糖質49％オフ*2、ベリーは糖質47％オフ*1でヘルシーに。

1本約40kcal＆脂質０と嬉しい設計で筋トレなどのボディメイク中にもオススメです

*2 日本食品標準分析表（八訂）：一般的な練りようかんとの比較

【3】気分に合わせて選べる2フレーバー（こしあん・ベリー）

・こしあん：北海道産小豆100％使用した豆本来のコクと黒糖風味が楽しめるシンプルな味わい

・ベリー：濃厚な白餡に果汁を加えた甘酸っぱい味わい

【4】ポリフェノール成分「サポニン*3」

健康や美容の面でも注目されている、小豆に含まれるポリフェノール成分「サポニン*3」。

ポリフェノールは健康や美容の土台を支える成分で、毎日こまめに摂取することがオススメです。

*3 こしあんのみ

商品概要

■ティーフレックス スリムクレンズようかん こしあん

■ティーフレックス スリムクレンズようかん ベリー

容量：20ｇ×14本入（個包装スティックタイプ）

価格：3,456円（税込）

既存商品

■ティーフレックス スリープナイト ピーチルイボスティー【機能性表示食品】

■ティーフレックス スリムクレンズ グリーンティー【機能性表示食品】

＜15 日分＞容量：45g／価格：2,376 円(税込)

＜30 日分＞容量：90g／価格：4,104 円(税込)

▼詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000749.000012002.html

Teaflex（ティーフレックス）

HP：https://teaflex.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/teaflex_jp