無印良品 「なめらかサテン」シリーズのルームウェア・インナーウェアを新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水智）は、「なめらかサテン」シリーズを4月20日（月）から、全国の無印良品の店舗とネットストアで順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービスを提供しています。

今回の「なめらかサテン」シリーズは、天然由来素材リヨセル100％のサテン生地を使用した、なめらかな肌触りが特長のルームウェア、インナーウェアです。毎日長い時間身につけるものだからこそ、素材と着心地にこだわりました。肌に溶け込むようななめらかさが心地よく、くつろぎの時間をより豊かにしてくれるシリーズです。

■天然由来素材リヨセルを100％使用

持続可能な森林管理のもとで生産された木材パルプを原料とする、天然由来の再生繊維リヨセルを100％使用しています。なめらかな肌触りと吸放湿性が特長で、夏の暑い時期にも快適に着用することができます。

■脇に縫い目がないため睡眠を妨げにくい設計(パジャマのみ)

人は一晩に20～30回ほど寝返りを打つと言われているため、パジャマは脇に縫い目のない仕様にしました。就寝時に肌に触れやすい部分の違和感を抑え、縫い代のごろつきが気になりにくい設計にすることで、睡眠を妨げにくくしています。

■トップス、ボトムスの単品購入も可能

「トップスは半袖が良いが、ボトムスはロングパンツがよい」というお客さまの声を受け、上下セットパジャマに加え、ロングパンツやプルオーバー、パジャマワンピースなどをラインナップしました。セットでも単品でもご購入いただけます。

＜代表商品＞

１.婦人 なめらかサテン 半袖パジャマ

半袖のトップスとショートパンツのセットアップは、夏の暑い時期に動きやすく軽やかな着心地です。

２.婦人 なめらかサテン ロングパンツ

ストレートシルエットで、両脇にポケットを備えました。華奢なウエストゴムを採用し、リラックス感がありながらも上品な印象に仕上げています。単品のトップスと合わせて、ルームウェアとしても着用できます。

３.婦人 なめらかサテン 半袖パジャマワンピース

Aラインシルエットで、衣服の中に風が通る軽やかなつくりにしています。夏の暑さを快適に過ごせる、涼やかで上品な一枚です。

４.婦人 なめらかサテンフレアショーツ

ウエストゴムを身生地にくるみ、肌に直接触れない仕様にしています。マチ部分は、生地が二重になっていて、肌側には綿100%素材を使用しています。

５.婦人 なめらかサテンフレアタンクトップ

体に沿わないふんわりとしたフレアなシルエットで暑い時期にもおすすめです。

６.婦人 なめらかサテンスリップドレス

インナーウェアとしてはもちろん、ホームウェアとしてもおすすめです。肩のアジャスターでストラップの長さを調節できます。

サテン素材のため、アウターの滑りが良く、ワンピースなどの下に着ても、もたつきにくいのも特長です。

◆商品ラインナップ ※別紙参照(https://files.microcms-assets.io/assets/1abbce69114443b0af3672230990db72/f64cb5c50bc544bbbbe086d59f62f5b3/namerakasaten_itemlist.pdf)

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、天然素材の活用や環境負荷の低減を考慮した商品開発を進めてまいります。