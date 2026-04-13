韓国発の『ALIEN STAGE』より、「ミジ」「スア」が人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ ALIEN STAGE 完成品フィギュア』の「ミジ」「スア」を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●るかっぷ ALIEN STAGE ミジ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199554&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●るかっぷ ALIEN STAGE スア 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199555&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■るかっぷ ALIEN STAGE 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各4,950円(税込)
□発売日：2026年9月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約110mm
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●るかっぷ ALIEN STAGE ミジ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199554&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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●るかっぷ ALIEN STAGE スア 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199555&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■シリーズのフィギュアを並べた展示例:
るかっぷシリーズに、韓国発の『ALIEN STAGE』から「ミジ」「スア」が登場です。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズです。
デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。
首は可動で表情をつけて楽しむことができます。
並べるとより世界観が広がります。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
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