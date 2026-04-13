10秒*泡パック「GASH」より新商品「ジェルミストトナー」が登場！4/18よりロフト先行販売開始

PAGE-ONER株式会社

PAGE-ONER株式会社（本社：東京都中野区）が日本総代理店を務める、韓国発の次世代スキンケアブランド「GASH（ガッシュ）」より、10秒*泡パックに続く新商品「ジェルミストトナー」が4/18(土)よりロフト先行販売開始いたします。

*肌に塗布している時間

■ GASHとは？

GASHは「革新は処方の変化から始まる」「最高への絶え間ない問題提起」という理念のもと、高い効果実感と使用満足度を追求している韓国発の次世代スキンケアブランドです。ブランドを代表する商品「エアバブルCDSマスク」は、独自の特許技術であるAir Bubble CDS Mask 技術により、成分を微細化して角質層まで浸透させ、10秒塗布するだけでハリ、ツヤ、うるおいをチャージ。

韓国ではオリーブヤング出展と同時に人気爆発、マスクパック部門で第1位(2025年10月)を獲得するなど、圧倒的な支持を集めてきました。

■新商品「ジェルミストトナー」とは？

新感覚のジェルがミストに変わる化粧水で、ジェルの濃密なうるおいと、ミストの手軽さを兼ね備えたこれまでにない処方で、毎日のケアをより快適にサポートします。

プッシュすると、濃密なジェルが瞬時にミスト状に変化。肌にふんわりと広がり、均一に密着します。手のひらでなじませる手間が少なく、忙しい朝やお風呂上がりのケアにもぴったり。軽やかな使い心地でありながら、ジェルならではのしっとりと高い保湿力を実感できます。

■ 新製品ラインナップ

ガッシュ T.Pトナー

立体的な5Dアプローチで肌を引き締め、キメを整え、乾燥が目立つ毛穴へ弾力ケア。

ガッシュ Tブライトトナー

乾燥によるくすみが気になる肌をケアし、うるおって透明感のある印象へ。

ガッシュ T.Bトナー

敏感肌のために。乾燥による細かな肌悩みに。

■ 発売概要

ブランド名：GASH

商品名：GASH ターゲティッドトナーシリーズ（全3種）

発売日：2026年4月18日

取扱店舗：全国のロフトで先行発売

内容量：100ml

販売価格：2,780円(税込)



GASH公式Instagram：https://www.instagram.com/gash.official.jp/

GASH公式Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/gashofficial

GEAR GASH 日本総代理店

【会社概要】

PAGE-ONER株式会社

URL：https://page-oner.com/

代表者：金 善牧

所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F