「日経ウーマン」とテレ東BIZのコラボ番組が始動！『Shift W』が4月6日（月）に配信スタート

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）が発行する、女性のキャリアを応援するメディア「日経ウーマン」は、テレ東BIZとタッグを組み、連動番組「Shift W」をスタートしました。

「Shift W」は思考の転換を後押しするというコンセプトの新番組。仕事や勉強、キャリアアップと自分らしい暮らしを無理なく両立するためのヒントをお届けします。

タイトルの「W」にはWoman、With、We、Work、Wisdom、Will、Well-being…といった多彩な意味を込めました。

初回は、定期誌「日経ウーマン」の５月号「AIを味方に付けて効率アップ キャリアも人生も豊かになる 勉強＆学び」特集に連動し、勉強に真剣に取り組む女性を取材。17年間の専業主婦生活を経て研究機関の専門職に転身した室町博子さんの、英語力を磨く一日に密着します。

■番組タイトル 『Shift W』

■番組URL https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/shiftw

■配信日 2026年4月6日（月）配信スタート 毎月、定期誌日経ウーマン発売日の7日前後に配信

【お問い合わせ先】

本リリースの内容に関するお問い合わせは日経BP『日経ウーマン』編集部（問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0101/p/401/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。