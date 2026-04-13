ヴィンテージの本質と現代技術を融合させた「ハイブリッド・ヘリテージTシャツ」が登場

有限会社タカタエンブレム

MOON MADE 株式会社が展開する CULTURE SUPPLY より

「ハイブリッド・ヘリテージT シャツ」が登場します 。

・ 開発背景：

目標は「綺麗すぎない」。2 年の歳月をかけ、80 年代アメリカ産のラフな質感を量産ラインで再現。

針幅やミシンのパーツから再調達。効率化が進む現代の工場で、当時の無骨な風合いを追求した渾身のプロダクトです。

・ アメリカ産コットン：バージニア州産の脂分が少なく、ライな質感を持つ綿の買い付け。

・ 紡績：空紡糸（オープンエンド）。シャリ感がありながら、5.7oz とは思えないふっくらとした肉感を実現

・ シルエット：「ややワイド幅× 短丈」へ再調整、ドロップショルダーは活かしつつ絶妙なバランスに再調整。

・最大の特徴

洗うことで現れる、襟元の「涙袋」

独自の立体裁断により、洗濯後に襟のオーバーロックが自然に反転し、ふっくらとした膨らみが実現。理想的な襟幅と、

ヴィンテージ特有のこなれた表情を形成。

伸びても、洗濯すると戻る

立体的なネック設計により伸びても洗濯するとまた戻るよう、なるべく丸く添り続けるパターンと縫製で設計。

・SIZE 展開：S,M,L,XL,XXL,XXXL

・PRICE：オプティカルホワイト 上代\2,000- / ブラック 上代\2,000- / ピグメントフェードグレー 上代3,000-

・ 商品名： 5.7oz CULTURE SUPPLY T-SHIRTS

・ 素材： 100% US COTTON（空紡糸・丸胴編み・中国製）

・ 販売方法：[CULTURE SUPPLY 公式オンラインストア https://culture-supply.com/(https://culture-supply.com/)]

[ZOZOTOWN オンラインストア https://zozo.jp/shop/theculturesupply/]

本件に関するお問い合わせ先

MOONMADE 株式会社 担当：山本

メールアドレス：[info@culture-supply.com]