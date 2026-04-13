大阪・関西万博 開幕から1年。大阪ヘルスケアパビリオンで得られた１４万人※１の　目の健康データとカラダ測定ポッドのデータを突合解析。

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の大阪ヘルスケアパビリオンに出展した「ミライのアイケア」ブースにおいて、体験者10万人以上※１の目の健康データを収集・解析しました。その結果、約3割の方が平日8時間以上デジタル視聴を行い、視聴時間が長い人ほど目の不調を実感する割合が高いことが判明。さらに、「目年齢」※２を一つの指標として、現代人が抱える目の実態や肌との関係が明らかとなってきました。

本結果を受け、引き続き啓発活動をはじめとする「目の健康に関する取り組み」に活かしてまいります。

※１ 2025年4月13日～2025年10月13日までのブース体験者及びカラダ測定ポッドのデータと紐付けた143,086件を母数として解析

※２ 目年齢：目の表面や目の周りの皮膚表面の状態などを画像データからAIが解析し、推定された見た目の年齢。

■目の健康に関するデータから見えたトピックス

【データから見るブース体験者の目の実態】

トピックス１.現代人の目に迫る負担！長時間化するデジタル視聴

・ 約3割の方が平日に「8時間以上」デジタルデバイスを視聴

・ 20～30代は4割以上が8時間超の長時間視聴

平日のデジタル視聴時間について調べたところ、全体の約3割が「8時間以上」と回答しました。さらに、20～30代では4割以上が該当し、若い世代ほど長時間デジタルデバイスに触れている実態が浮き彫りになりました。スマートフォンやパソコンの利用が日常化し、目への負担が深刻化していることがうかがえます。

トピックス２.視聴時間と目の不調の関係

・ 約6割が「まぶたの重さ・目の乾き」を日常的に自覚。

「普段の生活でまぶたの重さや目の乾きはあるか」という質問に対し、62.1%の人が「感じる」（「感じる」「少し感じる」「非常に感じる」の合計）と回答しました。また、「この1週間で目が乾くことがあったか」という問いにも59.6%の人が「あった」と答えており、多くの人が目の不快感を抱えながら日常を過ごしていることがうかがえます。

・ 日中のパフォーマンスへの影響？「眠気」を感じる人は7割超。

「日中に眠気はあるか」という質問では、全体の74.8%が「眠気がある」（「少し眠い」「眠い」「非常に眠い」の合計）と回答しました。目のコンディションがQOL（生活の質）や日中のパフォーマンスに与える影響も懸念され、この眠気が目の状態と関連している可能性も考えられます。

トピックス３.40代以上は要注意！デバイス視聴時間が長いほど「目年齢」が上昇！

・ 万博会場で測定する「目年齢」、平均は43.8歳となり、実年齢の平均（45.5歳）を下回る結果となりました。

・ 目年齢と実年齢とのギャップとPCやスマートフォンのデジタルデバイスを見る時間について調べたところ、デジタル視聴時間が長くなるほどに、「目年齢」が上がる傾向を確認しました。この傾向は40代～60代の中高年層で顕著に見られました。

トピックス４. 現代人は皆お疲れ目！？ 4割以上が重度の目疲れを抱えている。

・ 体験者の平均疲れ目度スコアは64点。60点以上の方で6割を超え、さらに80点以上の方で4割を占めました。80点以上の人はモニター視聴時間に差がないにもかかわらず、「デジタルダメージ」「瞼の重み」「日中の眠気」を強く感じている傾向が見られました。

・ 疲れ目のスコアが80点以上の方のうち約25％は自覚症状を感じていませんでした。本人は無自覚でも、実際には目は疲れている方が4人に1人はいる可能性があることも示唆されました。

トピックス５. 目年齢と肌の若さには相関あり！肌は若いのに「目」年齢が高い方が4割。

・ 目年齢と肌の若さに相関関係が見いだされました。また目年齢と肌スコアの個別項目でみると、「目袋」と「シワ」が目年齢と相関があることが確認されました。

・ 肌スコアは若いのに「目」年齢が実年齢より高い方が4割もいて、この層を比較分析すると、日中の眠気を感じている人が多く（TOP2差分：6.0pt）、またモニターの視聴時間が長い（TOP2差分：12.3pt）ことが確認されました。肌が若くても油断大敵。『目』で損をしているかもしれません。モニター視聴時間がもたらしうる『目年齢』の格差が示唆されました。

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■背景と取組の目的

当社は、昨年、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンにて「ミライのアイケア」をテーマとした体験展示を行い、多くの来場者の皆様に、ご自身の目の状態を知り、関心を持っていただくきっかけを提供してきました。1909年の目薬発売以来、100年以上にわたりアイケア事業を牽引してきた企業として、人生100年時代の「見える喜び」を守ることは私たちの大切な使命だと考えています。今回得られたビッグデータは万博レガシーの一つであり、これらを解析することで、これまで感覚的に語られてきた「現代人の目の状態」を、データを用いて可視化しました。世代や生活習慣ごとで見られる特徴を知り、より一人ひとりに寄り添ったアイケアの必要性に気づいていただけるようサポートしてまいります。また見た目という点で、カラダ測定ポッドのデータと掛け合わせることで、新たに「目と肌との関係」も深掘ることができました。本解析で得られた知見を、まさに万博レガシーとして、世界中のみなさまのウェルビーイングに貢献してまいります。

■今後の展望

今後、アイケアのリーディングカンパニーとして、多様化するライフスタイルに寄り添った製品開発や技術開発を一層加速させてまいります。また、本データで得られた知見を含めて、お客様一人ひとりが、目の健康を考えるきっかけとなるような情報提供も積極的に行っていきます。今後も、サイエンスをベースとした取り組みで、人々の「見える喜び」を支えウェルビーイングな社会の実現に貢献していきます。

■解析データ概要

取得時期：2025年4月13日～2025年10月13日

調査手法：大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」カラダ測定ポッドによる測定及びアンケート

調査対象：大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内「ミライのアイケア」ブース体験者

■結果

【データから見る体験者の目の実態】

体験者の方に生活する中で感じることを回答いただきました。

Q1 平日にデジタルデバイスを見る時間を教えてください。(テレビパソコンスマートフォンなど)

約3割が「8時間以上」と回答しました。特に、20～30代では4割以上が該当し、若い世代ほど長時間デジタルデバイスに触れている実態が浮き彫りになりました。

Q2 普段の生活でまぶたの重さや目の乾きはありますか？

62.1%の人が「感じる」（「感じる」「少し感じる」「非常に感じる」の合計）と回答しました。

（グラフ注: 四捨五入の関係で合計が１００％を超えていますが実際は１００％）

Q3 この1週間で目が乾くことがありましたか？

59.6%の人が「あった」と答えており、多くの人が目の不快感を抱えながら日常を過ごしていることがうかがえます。

Q4 日中に眠気はありますか？

全体の74.8%が「眠気がある」（「少し眠い」「眠い」「非常に眠い」の合計）と回答しました。目のコンディションがQOL（生活の質）や日中のパフォーマンスに与える影響も懸念され、この眠気が目の状態と関連している可能も考えられます。 （グラフ注: 四捨五入の関係で合計が１００％を超えていますが実際は１００％）

Q5 この1週間で光をまぶしく感じることはありましたか？

Q6 この1週間でテレビパソコンスマートフォンを使っているときに目の症状が悪くなることはありましたか？

64.1%もの人が「症状が悪くなることがあった」（「たまに」「時々」「よく」「いつも」の合計）と回答しました。

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【目年齢と実年齢】

万博会場で測定する「目年齢」、平均は43.8歳となり、実年齢の平均（45.5歳）を下回る結果となりました。

【目年齢と体験者の目の実態の解析結果】

40～60代は要注意！デジタル視聴時間と目年齢ギャップについて

目年齢のギャップとPCやスマートフォンのデジタルデバイスを見る時間について調べたところ、目年齢が実年齢より若い群は、モニター視聴時間が短い傾向にあることを確認しました。そこで、年代別でその傾向を解析したところ、40～60代において、デジタル視聴時間が短いと、「目年齢」は実年齢より低く、逆に時間が長くなるほど、「目年齢」が上がり、実年齢に近づく傾向が強いことを確認しました。

【現代人の目の疲れ度】

体験者の平均疲れ目度スコアは64点。60点以上の方で6割を超え、80点以上の方で4割を占めました。80点以上の人はモニター視聴時間に差がないにもかかわらず、「デジタルダメージ」「瞼の重み」「日中の眠気」を強く感じている傾向が見られました。疲れ目のスコアが80点以上の方のうち4人に1人は自覚症状を感じていないサイレント層でした。本人は無自覚でも、実際には目は疲れている可能性があることも示唆されました。

性年代別でみたときに、女性より男性の方が目の疲れスコアが高いことや、年齢が上がるにつれ疲れ度も高くなる傾向が見られました。

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【目年齢と“肌”スコアや個別の肌項目との関係】

「目」年齢と「肌」年齢のギャップには正の相関関係が見いだせました。

目と肌のそれぞれの年齢スコアと実年齢とのギャップをマトリックスでみると、主に次のようになりました。

-目も肌も若い方が33.9％

-目も肌も実年齢より高い方が22.5％

-肌のスコアは低い（若い）が、目年齢は高いという方が割合としては最も多く40.6%

この4割の方と目年齢が低い方との比較で目の実態を見ると、眠気を感じている割合やデジタルデバイスの接触時間が6時間以上の方の割合が高いことが確認されました。個別肌のスコアの中で、目年齢に対して「目袋(係数0.30)」と「シワ（係数0.28）」に緩やかな相関が確認されました。目周りのケアのヒントとして示唆されました。

大阪ヘルスケアパビリオン 「ミライのアイケア」共同開発者 InnoJin株式会社代表 猪俣 武範 様

「パンデミックを経て、デジタル眼精疲労（DES）の有病率が80%を超えるという報告もある中、今回、万博という場で10万人を超える方々の目の健康に関連したデータを横断的に解析できたことは、学術的に極めて大きな意義を持つのではないでしょうか。例えば今回のデータで、モニター視聴中に6割以上が症状悪化を実感し、その約6割が『目の乾き』を自覚しているという結果は、DESの主たる原因である『画面集中による、まばたき回数の激減』と無関係ではないかもしれません。

ロート製薬と共に開発した『目年齢』という直感的な指標で可視化し、人々に“自分ごと”化するきっかけを提供した点は、予防医学の足掛かりとなる可能性を持っています。この貴重なビッグデータが、今後の個別化されたケア方法の開発に繋がり、アイケア研究を新たなステージへ押し上げられるように邁進していきたいと思います。