圧倒的な歌唱力と唯一無二の表現力で描く『真瀬はるか 20th Anniversary Concert ～Storia～』開催決定！

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ハーモニージャパン株式会社



この春にデビュー20周年を迎え、自身の誕生日である2027年1月11日（月・祝）にコンサートを開催いたします。



宝塚歌劇団、劇団四季をはじめとする数々の舞台で経験を積み重ね、圧倒的な歌唱力と唯一無二の表現力で描く真瀬はるかのアニバーサリーイヤーを彩る特別なコンサート。


昼・夜2公演を開催し豪華ゲストも迎えます。今後の発表をどうぞお楽しみに。



公演オフィシャルサイト：https://www.harmonyjapan.com/manaseharuka_storia2027/



真瀬はるか 20th Anniversary Concert ～Storia～



■公演日時


2027年1月11日(月・祝)


13:00開場 / 14:00開演


17:00開場 / 18:00開演



■会場


EX THEATER ROPPONGI



■音楽監督/ピアノ


大貫祐一郎



■チケット料金


S席 12,500円 / A席 10,000円（全席指定・税込）


※未就学のお子様のご入場はお断りさせていただきます。


※本公演は、東京2公演のみの開催となります。


※ゲストは後日発表いたします。



■最速先行予約


オフィシャルファンクラブ「Manor House」にて10月よりスタート予定！


https://manorhouse-fc.com/


※予約申し込みには会員登録が必要になります。



■出演



真瀬 はるか


2006年宝塚歌劇団入団。花組男役として活躍。


退団後は舞台を中心に活動し、『エリザベート』、『オーシャンズ11』、『グランドホテル』などに出演。2021年に劇団四季へ入団し、『キャッツ』（ジェリーロラム＝グリドルボーン役）、コンサート公演『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート～アンマスクド～』、『ウィキッド』（グリンダ役）、『ゴースト＆レディ』（フロー役）などに出演。



【2026年出演スケジュール】


●ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」　


4月4日(土)～24日(金)　東京建物 Brillia HALL　他ツアー公演あり


●ミュージカル「無伴奏ソナタ-The Musical-」


7月17日(金)～26日(日)　サンシャイン劇場　他ツアー公演あり


●ミュージカル「SPY×FAMILY２ 爆弾犬篇＆豪華客船篇」


9月～12月　ウェスタ川越 大ホール、東京建物 Brillia HALL　他ツアー公演あり






＜お問い合わせ＞


・Harmony JAPAN：03-3409-3345（平日11時30分～16時30分）、inquiry@harmonyjapan.com



＜関連オフィシャルサイト・SNS＞


・株式会社グランアーツ：https://grand-arts.com/


・真瀬はるか X：https://x.com/ManaseHaruka111


・真瀬はるか Instagram：https://www.instagram.com/harukamanase_official/