圧倒的な歌唱力と唯一無二の表現力で描く『真瀬はるか 20th Anniversary Concert ～Storia～』開催決定！

ハーモニージャパン株式会社

この春にデビュー20周年を迎え、自身の誕生日である2027年1月11日（月・祝）にコンサートを開催いたします。

宝塚歌劇団、劇団四季をはじめとする数々の舞台で経験を積み重ね、圧倒的な歌唱力と唯一無二の表現力で描く真瀬はるかのアニバーサリーイヤーを彩る特別なコンサート。

昼・夜2公演を開催し豪華ゲストも迎えます。今後の発表をどうぞお楽しみに。

公演オフィシャルサイト：https://www.harmonyjapan.com/manaseharuka_storia2027/



真瀬はるか 20th Anniversary Concert ～Storia～



■公演日時

2027年1月11日(月・祝)

13:00開場 / 14:00開演

17:00開場 / 18:00開演

■会場

EX THEATER ROPPONGI

■音楽監督/ピアノ

大貫祐一郎

■チケット料金

S席 12,500円 / A席 10,000円（全席指定・税込）

※未就学のお子様のご入場はお断りさせていただきます。

※本公演は、東京2公演のみの開催となります。

※ゲストは後日発表いたします。

■最速先行予約

オフィシャルファンクラブ「Manor House」にて10月よりスタート予定！

https://manorhouse-fc.com/

※予約申し込みには会員登録が必要になります。

■出演

真瀬 はるか

2006年宝塚歌劇団入団。花組男役として活躍。

退団後は舞台を中心に活動し、『エリザベート』、『オーシャンズ11』、『グランドホテル』などに出演。2021年に劇団四季へ入団し、『キャッツ』（ジェリーロラム＝グリドルボーン役）、コンサート公演『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート～アンマスクド～』、『ウィキッド』（グリンダ役）、『ゴースト＆レディ』（フロー役）などに出演。

【2026年出演スケジュール】

●ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」

4月4日(土)～24日(金) 東京建物 Brillia HALL 他ツアー公演あり

●ミュージカル「無伴奏ソナタ-The Musical-」

7月17日(金)～26日(日) サンシャイン劇場 他ツアー公演あり

●ミュージカル「SPY×FAMILY２ 爆弾犬篇＆豪華客船篇」

9月～12月 ウェスタ川越 大ホール、東京建物 Brillia HALL 他ツアー公演あり

＜お問い合わせ＞

・Harmony JAPAN：03-3409-3345（平日11時30分～16時30分）、inquiry@harmonyjapan.com

＜関連オフィシャルサイト・SNS＞

・株式会社グランアーツ：https://grand-arts.com/

・真瀬はるか X：https://x.com/ManaseHaruka111

・真瀬はるか Instagram：https://www.instagram.com/harukamanase_official/