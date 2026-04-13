製造業・建設業のExcel業務を“AI時代のデータ基盤”へ　業務プロセス管理クラウド「e-Smart BPM」　4月27日提供開始

PLCパートナーズ株式会社

製造業・建設業向け業務コンサルティングおよびクラウドサービスを提供するPLCパートナーズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：人見正徳、以下「PLCP」）は、従来建設業向けに提供してきたプロジェクト管理クラウド「KENTIC cloud」をAI時代に対応した業務プロセスデータ利活用基盤へフルバージョンアップし、「e-Smart BPM」として2026年4月27日より提供を開始いたします。

■ 開発の背景 ── 製造業・建設業に残る"基幹システム外"の業務課題

製造業・建設業の現場では、基幹システム（ERP）がカバーしきれない見積依頼・比較査定、手配業務、社外との進捗管理、成果物の受渡しなど、多くの業務プロセスが依然としてExcelやメール、電話、紙帳票で運用されています。こうした"基幹システムの外側"に残る業務データは属人的に管理されがちで、担当者の異動・退職による知見の喪失、データの重複・欠損、サプライチェーン全体の可視性不足といった深刻な経営課題を引き起こしています。

さらに、生成AIやAIエージェントの企業活用が急速に進む中、これらのAIが実務で有効に機能するためには、構造化され信頼性の高い業務プロセスデータの蓄積が不可欠です。PLCPはこの課題に正面から取り組み、製造業・建設業の現場に残る非効率業務を早期にプロセス管理化し、AIエージェント時代にふさわしいデータ基盤を提供すべく、e-Smart BPMを開発いたしました。

<製品の位置づけ＞

■ KENTIC cloudからe-Smart BPMへ ── AI時代への進化

PLCPが建設業向けプロジェクト管理クラウドとして実績を積み重ねてきた「KENTIC cloud」は、本リリースをもってAI時代に対応した業務プロセスデータ利活用基盤「e-Smart BPM」へフルバージョンアップいたします。既存のKENTIC cloudご利用企業様に対しては、積極的なバージョンアップ提案を推進中です。

e-Smart BPMの対象業種は建設業にとどまらず、製造業をはじめとする幅広い業種の調達・手配・進捗管理業務に適用可能です。PLCPが長年の業務コンサルティングで蓄積した業界ノウハウとクラウド技術を融合し、お客様の業務プロセス改善を強力にご支援いたします。

＜製品の特長＞＜ユースケース例＞＜製品プラン＞

IT導入補助金 / 無償トライアル / パートナー募集

■ デジタル化・AI導入補助金2026への対応

e-Smart BPMは、デジタル化・AI導入補助金2026（旧IT導入補助金）の対象製品として申請中です。中小企業・小規模事業者のお客様が本補助金を活用することで、導入費用の一部を補助金で賄うことが可能となり、より低いハードルでDX推進に着手いただけます。

■ リリース記念無償トライアル募集

PLCPでは、e-Smart BPMの提供開始に合わせて、導入をご検討中の企業様に向けた「無償トライアルサービス」を準備しています。実際の業務データを用いてe-Smart BPMの効果を体感いただけるプログラムです。（トライアル利用期間：1か月。詳細は弊社Webサイトにてご案内予定）

■ 販売/開発パートナー募集

販売代理店およびAPI/MCPサービスを活用した開発パートナー企業の募集も準備中です。e-Smart BPMのエコシステム拡大にご関心をお持ちの企業様からのお問い合わせをお待ちしています。