「技術やSNSだけでは、もう選ばれない？」全国のサロンオーナーの切実な悩みから生まれた、一生愛されるサロンをつくる特別セミナーを5月20日 渋谷ヒカリエで開催。

株式会社Branch.K.Stream

「やりたいこと」を「できた」に変えるサポートを展開する株式会社Branch K Stream（本社：東京都港区北青山1丁目3-3 三橋ビル3階）、代表取締役：川崎裕介）は、日々サロン経営に奮闘するオーナー様から寄せられるリアルな悩みに応えるべく、全国からオファーが絶えない人気施術家・山口勇太氏を特別講師に迎え、サロンオーナー向け特別セミナーを2026年5月20日（水曜日）に東京・渋谷ヒカリエにて開催いたします。

弊社（株式会社Branch K Stream）が、これまで多くのオーナー様とお話しする中で、共通して聞こえてくる悩みがありました。

「新しい資格や技術を取得しても、リピートに繋がらない」

「毎日SNSの更新に追われているのに、集客が安定しない」

「周りのサロンとの価格競争に巻き込まれ、心身ともに疲弊している」

素晴らしい技術や想いがあり、誰よりも一生懸命に努力しているのに、なぜか報われない。こうした「見えない疲弊」を抱えるオーナー様を数多く目の当たりにしてきました。

この業界の構造的な悩みを根本から解決し、オーナー様自身が心から幸せに働き続けられるヒントを提供したい。その強い想いから、本セミナーの企画が立ち上がりました。

山口氏より提供■ なぜ「山口勇太氏」に登壇をオファーしたのか？

この切実な課題を解決できる人物として、弊社が白羽の矢を立てたのが施術家・山口勇太氏です。

山口氏は、都会の一等地で開業しているわけでも、最新の機材を使っているわけでもありません。それにもかかわらず、毎月全国を飛び回り、お客様から「先生、先に死なないでね」「一生通い続けたい」と熱狂的に愛され続けています。

技術や商材という「ツール」への依存から抜け出し、施術家自身が「唯一無二のブランド」として覚醒するための本質的な哲学。これまで多くの同業者から「どうやったらそんなに選ばれるのか？」と問われ続けてきた彼の『真髄』を、弊社からの熱烈なオファーにより、ついに公開していただく機会を設けました。

■ セミナーで得られること（プログラム概要）

本セミナーは、小手先の集客テクニックを教える場ではありません。サロン経営のステージを根本から引き上げるためのマインドセットをお伝えします。

・資格や技術に依存せず、自身の「本当の価値」を言語化する方法

・価格競争や他店との比較から完全に抜け出すポジショニング戦略

・「技術ファースト」が引き起こす、意外な落とし穴とは？

・10年後も不安なく、心から幸せに働き続けるための未来逆算型経営

■ 美容業界や店舗経営以外のビジネスパーソンにも

本セミナーはサロンオーナー様のお悩みを起点に企画しましたが、

今回お伝えする内容は「人から選ばれ続けるための本質」です。

そのため、飲食店や小売店や美容以外の経営者様にとっても、事業の現状を打破する大きな学びが得られます。

さらに、店舗の有無に関わらず、令和という時代でビジネスを展開していくすべての方にとって、ご自身の価値を再定義し、これからの時代を生き抜くためのたくさんのヒントが詰まっています。

「サロン経営者ではないから…」と遠慮なさらず、ぜひ奮ってご参加ください。

■ 開催概要

イベント名：『一生通いたい』と愛されるサロンの作り方 ～技術・価格・SNSに依存しない「自己定義」の法則～

日時：2026年5月20日（水曜日）[9:30]～[12:30] [14:00]～[17:00] （※2部制）

会場：[Hikarie Conference（ヒカリエ カンファレンス)]

（〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 11階）

アクセス：

JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結

定員：各会 約30名 ※定員に達し次第締め切り

参加費：33,000円

お申し込み方法：以下の特設サイトよりお申し込みください。

URL：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02iskeu7ep251.html

山口氏より提供■ 登壇者プロフィール

山口 勇太（やまぐち ゆうた）

国際美容施術家・YUTA

"世界中の女性に、美しさと感動を。"を理念に、国内外で支持される美容整体家として活動。

これまでに国内外で延べ数万人以上を施術し、海外では中国・シンガポール・ベトナム・韓国などでセレブリティを中心に定期出張を実施。

国内においても俳優・モデル・アーティストのボディケアを多数担当し、関西コレクション／上海ファッションリーダーズ出演モデルへのケア、ミスコン審査員、アジアアーティストアワード（韓国）・NHK紅白歌合戦出場アーティストのドームツアー帯同、サッカー日本代表および日本・マレーシアの代表選手のケア等、領域横断の実績を有する。

2023年より韓国最大手の総合美容外科「ID Hospital」と提携し、「医療美容×美容整体」を融合した最先端の美の提案を推進。

現在は技術セミナー・講演、ハワイ大学での解剖実習講師としての教育活動、企業との共同開発・技術提供、全国規模のセラピスト育成、赤ちゃん整体の普及および小児科提携（福岡「ほほえみクリニック」）など、多面的に事業・活動を展開。



(山口氏 Instagram)

https://www.instagram.com/yuta_yamaguchi15/

■ 会社概要（主催・プロデュース）

会社名：株式会社Branch K Stream

代表者：代表取締役 川崎 裕介

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1丁目3-3 三橋ビル3階

事業内容：イベント、マーケティング企画・運営・コンサルティング

URL：https://branch.forum/