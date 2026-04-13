ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長：小谷 啓輔、本社：東京都千代田区) は4月13日、広島県 (県知事：横田 美香) と 「広島県・ノボ ノルディスク ファーマ株式会社による健康寿命の延伸に関する連携協力協定」 を締結しました。

本協定は、広島県民の健康寿命延伸を目的に、慢性疾患の予防・早期発見・適切な医療につながる環境整備を推進する官民連携の取組です。広島県を中心に、中国電力株式会社の参画を得て、県・企業が協働し、地域における慢性疾患への包括的な取組を進めていきます。

具体的な取組の一つとして、肥満症の正しい理解の促進と、適切な受診につなげる施策を実施します。広島県をハブに、パートナー企業の健康診断の機会を活用し、肥満症治療の対象となる従業員に対して受診を促すことで、治療の促進を図ります。

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社は、これまで全国の自治体と連携し、地域における慢性疾患対策や健康増進施策の推進に貢献してきました。

本協定においても、県と企業が協働する枠組みのもと、広島県における健康寿命延伸に資する慢性疾患対策を着実に展開していきます。その一環として、肥満症を含む関連疾患への適切な対応を進め、持続可能な地域モデルの確立を目指します。

「広島県・ノボ ノルディスク ファーマ株式会社による健康寿命の延伸に関する連携協力協定 」概要

■目的

広島県庁とノボ ノルディスク ファーマ株式会社が緊密な相互連携と協働により、社会全体に県民の健康寿命の延伸に関する取組を広めること

■連携・協力事項

(1) 肥満 / 肥満症に関する正しい知識の普及啓発に関すること

(2) 肥満症の早期発見・早期診断・早期治療の促進に向けた取組に関すること

(3) 肥満症を起点とした関連慢性疾患 (循環器病、糖尿病、*MASLD/MASHなど) の適切な情報の提供・発信に関すること

(4) その他社会全体で広く県民の健康増進に取り組み、誰もが生き生きと安心して生活できる環境を整えること

*代謝機能障害関連脂肪性肝疾患 /代謝機能障害関連脂肪肝炎

■事業参加パートナー企業

中国電力株式会社

■役割

- ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

・広く県民や医療従事者への疾患啓発

・広島県における好事例の発信と全国への普及

- 広島県

・広く県民への疾患啓発

・肥満症対策の計画策定と評価

・医師会や医療機関との調整

- 中国電力株式会社

・対象者への受診勧奨の実施

・適正体重維持の重要性や肥満症に関する社内啓発活動

肥満と肥満症について

日本では、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数 (BMI) 25以上のものが 「肥満」 と定義されています。 「肥満症」 は、肥満があり、肥満に起因ないし関連する健康障害※を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする病態と定義されています。

※肥満症の診断に必要な健康障害：1. 耐糖能障害 (2型糖尿病・耐糖能異常など)、2. 脂質異常症、3. 高血圧、4. 高尿酸血症・痛風、5. 冠動脈疾患、6. 脳梗塞・一過性脳虚血発作、7. 非アルコール性脂肪性肝疾患、8. 月経異常・女性不妊、9. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群、10. 運動器疾患 (変形性関節症：膝・股関節・手指関節、変形性脊椎症)、11. 肥満関連腎臓病

「NovoCare(TM) 肥満症を知る」 について

「NovoCare(TM) 肥満症を知る」 は、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社が運営する、“肥満症を正しく理解する”をコンセプトに、肥満症とともに生きる方とそのご家族、および肥満改善を目指す方々をサポートするウェブサイトです。肥満症や肥満のさまざまな要因を解説する記事や、クイズとともに肥満症について学べる肥満症リテラシー検定、肥満や肥満症と生きる人々のインタビュー記事など、さまざまなコンテンツを掲載しています。(https://www.novocare.jp)

ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボノルディスクは現在80カ国に約68,800人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。

詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp(https://www.novonordisk.co.jp/))

中国電力について

中国電力株式会社は、1951年に設立され、広島市に本社を置く電力会社です。お客さまの生活・産業の基盤である電気をはじめとしたエネルギーを安定的にお届けする事業者として、電源開発・環境問題対策・競争力強化など、時代のニーズに対応しながら、中国地域の発展とともに成長してきました。これからも、エネルギーを中心とした事業を通じて持続可能な社会づくりに貢献してまいります。2024年度末の従業員数は約4,400名です。

詳細はウェブサイトをご覧ください。(https://www.energia.co.jp/)