BOA(R) TECHNOLOGY社 精密フィットの革新25周年を記念

BOA TECHNOLOGY JAPAN 株式会社

[米国コロラド州デンバー発、2026年4月]

BOA(R)フィットシステムの開発元であるBOA(R) Technology社は、今年創立25周年を迎えます。革新、コラボレーション、そしてパフォーマンスを基盤としたこの節目を記念します。その歩みは2001年、創業者ゲイリー・ハマーラグがスノーボードブーツの機能性、フィット感、そしてパフォーマンスのあり方を根本から見直そうとしたことから始まりました。現在、BOA(R)は従業員約300名を擁するグローバル企業となり、米国コロラド州デンバーに本社を構え、ヨーロッパ、アジア各地にも拠点を置くチームが活躍しています。

2017年のBOA(R)ヒューマンパフォーマンスフィットラボ（HPFL）の設立は、BOA(R)にとって大きな転換点となりました。これにより弊社は、部品供給カンパニーから、優れたフィットと実証済みのパフォーマンス上の優位性（BOA(R)本社の最先端施設HPFLでのテストによって裏付けられています）を提供する、エンジニアリングソリューションカンパニーへと事業を転換しました。HPFLの能力によ り、BOA(R)は再現性と測定可能なテストでフィット性能を検証し、フィットに関する主張を実証済みのパフォーマンス上の成果へと転換することができました。

25年以上にわたり、弊社の特許取得済み微調節を可能とするソリューションは、アスリートや労働者がギアと一体化する方法を変 革してきました。BOA(R)フィットシステムは、微調節可能なダイヤル、強靭なレース、低摩擦のレースガイドをフットウェア、ヘルメット、パフォーマンスブレース、その他のギアに統合し、優れたフィットソリューションと実証済みのパフォーマンス上の優位性を提供して います。

BOA(R)のヒューマンパフォーマンスフィットラボが主導した研究に加え、フィールドでの検証と5,000人以上のエリートアスリートによるテストにより、測定可能な優位性が実証されています。最大10%のパワー伝達の向上、最大9%のエネルギー効率の向上、そして最大11%の安定性とコントロール性の向上です。

BOA(R)フィットシステムは、スポーツからワーク用品に至るまで1万点以上の製品に採用され、80カ国以上で数百万人のユーザーがフィットとパフォーマンスを最適化できるようサポートしています。険しい地形でのスピード記録に挑戦する登山家から、世界最長かつ過酷なレースに挑むトレイルランナー、グランツールや世界選手権で表彰台に立つサイクリスト、ノルディックスキーヤー、フリーライドスノーボーダー、そしてゴルフ界最大の舞台で競い合うゴルファーまで、それぞれの競技で限界に挑戦するアスリートたちが、世界最高峰のギアにBOA(R)が搭載されることで何が可能になるのかを証明し続けています。

BOA(R)のアスリートたちは毎年、限界を押し広げ、革新を推進し、常識を打ち破り、人間の可能性を再定義し続けています。これまでに、BOA(R)搭載ギアを使用したアスリートは200個以上のオリンピックメダルを獲得しており、2025年のツール・ド・フランスでは、出場選手の77%がBOA(R)搭載シューズを使用してレースに臨みました。

「BOA(R)の歩みは2001年、コロラド州スティームボートから始まりました。優れたフィット、パフォーマンス、そしてライダーにとってより快適な体験を提供することで、スノーボードブーツ業界に革新をもたらしました。それから25年を経て、BOAは世界80ヶ国以上で約3億人のアスリートや労働者に支持されるようになり、世界有数のスポーツブランドおよびワークウェアブランドとパートナーシップを築いています。これまで私たちの歩みを支えてくださったすべての方々に深く感謝するとともに、今後さらなる25年以上の未来を楽しみにしています」。

- BOA(R) Technology Inc. CEO ショーン・ネヴィル

BOA(R)は、イノベーションへの取り組みと社会的責任への注力において、揺るぎない姿勢を貫いています。543件の特許（取得済みまたは出願中）と10万時間以上に及ぶ耐久性・品質試験に裏打ちされた、性能と耐久性を兼ね備えたソリューションの開発を継続的に推進しています。2025年には、BOA(R)製品の99%がリサイクル素材または再生可能素材で製造され、2018年以降、3,100トンのバージン素材の使用が削減されました。また、サプライヤー工場の100%が「A」評価を獲得しており、BOA(R)の社会的責任への取り組みを改めて示しています。2001年以来、BOA(R)の地域社会とのパートナーシップを通じて15,000人以上が支援を受けており、従業員の90%が毎年地域社会でボランティア活動を行っています。

BOA(R)は新たな時代へと歩みを進め、プラットフォーム機能の拡張、生体力学と材料科学への投資、そして研究と実地使用による性能検証を継続していきます。私たちの使命は変わりません。世界最高のアスリートたちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、集中力、自信、そして恐れることなく、さらなる高みを目指せるよう支援することです。

ABOUT BOA(R) TECHNOLOGY:

コロラド州デンバーに本社を置くBOA(R) Technology社は、特許取得済みのBOA(R)フィットシステムを使用したパフォーマンスフィットソリューションのパイオニアです。微調節可能な精密フィットを実現するように設計されたBOA(R)フィットシステムは、スノースポーツ、サイクリング、トレイルランニング、ゴルフ、アウトドア、アスレチックシューズ、ワークウェア、医療用装具など、幅広い製品に採用されています。すべての製品は、確実で安定したフィットを提供するように設計されており、 BOA(R)ライフタイム保証でサポートされ、ラボテストとアスリート主導の研究によって検証されています。 BOA(R)は、米国、ヨーロッパ、アジアにオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

詳しくはBOAfit.com(https://www.boafit.com/ja-jp)をご覧ください。