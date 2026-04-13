【あなたの声で実現？】国内最大級※の体験型投資フェス「MooFest Japan 2026」始動！ゲスト募集SNSキャンペーン開始 - moomoo証券

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、6月6日（土）に開催予定の体験型投資フェス「MooFest Japan 2026」に先駆け、4月13日（月）から20日（月）の期間、登壇ゲストを一般投票で決定する「MooFestゲスト募集SNSキャンペーン」を実施いたします。「MooFest Japan 2026」は日本取引所グループ、米ナスダック証券取引所、およびTrading Viewが後援する、国内最大級(*1)の体験型投資フェスです。2年目となる今年は「AIと共に進化する、投資戦略の最前線」というスローガンを掲げ、ユーザーの皆様と共にイベントを作り上げる参加型プロジェクトとして、本日のSNSキャンペーンを皮切りに始動いたします。

MooFest Japan 2026の参加登録開始は2026年4月21日（火）を予定しております。

SNS投稿でイベントをプロデュース！「MooFestゲスト募集SNSキャンペーン」を実施

「MooFest Japan 2026」イベント開催決定！

昨年は約3,000人を動員した、国内最大級(*1)の体験型投資フェス「MooFest Japan」が、今年も6月6日（土）に開催することが決定いたしました。この記念すべきイベントの始動にあたり、皆様の一票でステージの内容を形作るスペシャルキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、当日ステージで話を聞きたい投資家、アナリスト、ストラテジストなどの「ゲスト」を大募集！ハッシュタグを付けて投稿するだけで、イベントのプロデューサーの一員として参加できるだけでなく、Amazonギフトカードが当たるチャンスもご用意しました。moomoo証券の口座をすでにお持ちの方はもちろん、これから投資を始めたいという口座未開設の方も、どなたでもご参加いただけます。「あの有名投資家のリアルな戦略を聞きたい」「最新のAI活用術をあの人に解説してほしい」といった皆様の熱いリクエストをお待ちしております。ユーザーの皆様と共に作り上げる、これまでにない体験型投資フェスをここから一緒に始めましょう！

■「MooFestゲスト募集SNSキャンペーン」概要

本キャンペーンは、moomoo証券の口座開設の有無にかかわらず、どなたでもご参加いただけます。

- 期間： 2026年4月13日（月）～4月20日（月）23:59- 応募方法：- - moomoo証券公式X（@jp_moomoo）のキャンペーン情報をシェア- - ハッシュタグ「#MooFestJapan2026」を付け、登壇してほしいゲスト（投資家、アナリスト、ストラテジスト等）の名前を記入して投稿- 特典： ご投稿いただいた方の中から抽選で50名様に、Amazonギフトカード500円分をプレゼント- 当選発表： 4月24日（金）に、当社公式XよりDMにてご連絡を予定

※当社口座開設の有無を問わず、日本国内在住のXアカウント保有者が対象となります

※Amazonギフトカード500円分は合計50名様分となります

※ゲスト投票は登壇を確約するものではございません

※抽選結果の発表は4月24日（金）を予定しております。当選者発表の際に、SNSアカウント名を発表させていただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください

■そもそもMooFestとは？2025年の振り返り

2025年6月7日（土）、新宿住友ビル・三角広場で日本初開催となった「MooFest Japan 2025」。投資を「学ぶ」だけでなく、実際に「体験する」新しい形のフェスとして、終日多くの来場者で賑わいました。

会場の入り口では、moomooの世界観を表現した巨大なアーチがお出迎え。一歩足を踏み入れると、そこにはmoomooカラーに染まった空間が広がります。

イベントの始まりを予感させる、迫力あるエントランスアーチ

メインとなる「セミナーゾーン」では、エコノミストから個人投資家まで総勢24名が登壇。全26におよぶコンテンツでは、日米のマーケット展望や銘柄選びのノウハウが惜しみなく披露され、立ち見が出るほどの大盛況となりました。また、取引所や運用会社など多くの企業が出展した「企業ブースゾーン」では、金融のプロから直接話を聞ける貴重な対話の場が提供されました。

昨年開催された「MooFest Japan 2025」セミナー会場の様子「日本取引所グループ」出展ブースの様子

moomooのスペシャリストが常駐する「機能体験ゾーン」は、「米国株」「日本株」「アプリ」「投資信託・MMF」の4ブースに分かれており、お客様の疑問や質問にお答えしたり、スマホを見ながら直接レクチャーしました。代表の伊澤も現場に立ち、お客様との対話を楽しみながら様々な声に耳を傾けました。

来場者とmoomoo証券代表取締役社長の伊澤フランシスコ

来場者の注目をひときわ集めたのは、巨大なムームーちゃんが鎮座する「ゲームゾーン」です。投資を身近に感じていただくためのユニークなゲームや催しが並んでおり、マイナスのパフォーマンスをハンマーで吹き飛ばす「損切りだるま落とし」や、1ドルから買える米国株の端株をスライスしたケーキに見立ててポートフォリオを作るゲームなど、お子様から大人までが笑顔で参加。

ひときわ注目を集めた巨大なムームーちゃん損切りをテーマにしただるま落としゲームを楽しむ来場者

朝から夜までの長丁場でしたが、およそ3,000人ものお客様にお越しいただくことができ、改めて日頃からご愛顧いただいているユーザーの皆様への感謝とともに、より良いサービスをお届けしたいと社員一同、決意を新たにした一日となりました。

■「MooFest Japan 2026」公式サイトは4月21日に公開予定

本イベントの公式サイトは、4月21日（火）に公開を予定しております。サイト内では、豪華な来場特典や第1弾の登壇ゲスト発表、具体的なイベント内容などを順次掲載してまいります。

ユーザーの皆様と共に作り上げる、これまでにない体験型投資フェスの続報にぜひご注目ください！

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※3)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※4)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※5)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 ワークショップ形式のセミナーやゲームコーナー等による体験型・対面投資イベントとしては日本最大級。主要ネット証券 口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2026年4月1日時点)

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※3 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※4 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※5 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

【免責事項】

本イベントでは、ご紹介する商品の勧誘およびキャンペーンのご案内等を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。