「補助金クラウド」を運営するStayway代表の佐藤が、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演しました

株式会社Stayway

この度、補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」に出演いたしました。

また本動画は、株式会社GRANDが展開する丸の内・大手町エリアのオフィスビルに設置されたエレベーター内プロジェクター型メディアにおいても配信され、ビジネスの中心地で働く多くの方々への認知拡大を図ってまいります。

出演概要

PIVOTは、「ビジネス」×「学び」に特化した映像コンテンツを配信するメディアであり、YouTube登録者数は250万人を超えています。令和を代表する起業家やビジネスパーソン、クリエイターなどが登場し、多様な学びのコンテンツを発信しています。

本出演では、注目企業やプロジェクトのトップランナーを招き、キーワードをもとに深掘りする番組「& questions」に登場。実際に補助金クラウドを導入いただいているパナソニックのご担当者をゲストに迎え、補助金を活用した顧客提案のポイントや、営業活動における補助金クラウドの効果的な活用方法について具体的に解説しています。

YouTube URL

https://youtu.be/02fx0AyabC0?si=sgms3QoMUSF48VKk

配信日時

2026年4月12日（日）16:00

動画タイトル

【AI時代の“補助金活用”新常識】約7割の企業が知らない／顧客提案の武器としての活用術／パナソニックなど大手企業も実践

司会進行

田中 泉 氏（MC／コンテンツプランナー）

登壇者

佐藤 淳（株式会社Stayway 代表）

公認会計士・行政書士・税理士。奈良県出身。東京大学経済学部卒業後、デロイト トウシュ トーマツにてIPO支援や海外業務に従事。その後、投資・戦略コンサルティングを経て、2017年にStaywayを創業。

水上 栞菜 氏（パナソニック HVAC&CCS CAC事業部 営業企画部）

業務用エアコンの販促企画を担当。代理店向け販売施策やデータを活用した営業支援に加え、補助金クラウドを活用した省エネ更新提案の推進を担う。

内容・目次00:00 ダイジェスト

01:03 オープニング

05:33 補助金が成長の鍵

07:50 補助金活用を阻む“3つの壁”

08:13 情報の壁

09:16 手続きの壁

10:46 資金の壁

12:03 補助金申請のDXによる事業成長の加速

12:46 情報の壁へのアプローチ

16:37 手続きの壁へのアプローチ

19:06 資金の壁へのアプローチ

19:54 信頼性の担保

22:27 金融機関との連携

23:36 顧客提案の武器へ

24:56 補助金クラウド for Sales

31:52 Staywayの中長期戦略

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

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他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/