『名探偵コナン』最新シーズンを「ABEMA」で毎週無料放送決定！4月25日（土）から放送開始！各話の1週間無料配信も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、現在地上波放送中のTVアニメ『名探偵コナン』最新シーズン（シーズン31）を、2026年4月25日（土）より毎週無料で放送することをお知らせいたします。

『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の、青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品です。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が、“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら、仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれます。TVアニメは1996年1月に放送を開始し、2026年1月8日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出しており、4月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開。今後もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せています。

このたび「ABEMA」にて、TVアニメ『名探偵コナン』の毎週無料放送が決定いたしました。2026年4月25日（土）夜10時30分より、「シーズン31」第1197話から放送を開始し、以降、毎週土曜日夜10時30分より「シーズン31」のエピソードを順次無料でお届け。また放送開始と同時に、各話1週間の無料配信も実施いたします。

なお「ABEMA」では、「名探偵コナン」無料チャンネルにて、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中。4月10日（金）からは劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』関連TVエピソードを10週連続で無料一挙放送中です。また劇場版『名探偵コナン』過去作を順次配信開始中。

ぜひ「ABEMA」で、コナンの名推理の数々をお楽しみください。

■TVアニメ『名探偵コナン』毎週無料放送 概要

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

・「シーズン31」#1197～

放送日時：2026年4月25日（土）から毎週土曜日夜10時30分より放送

放送チャンネル：「名探偵コナン」無料チャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/conan/slots/AkN7WQsDYwWy4j

※放送開始から1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

■TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中！

チャンネルOPEN日時：2026年2月1日（日）午後2時～2026年12月末予定

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/conan

・4月10日（金）からは劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』関連TVエピソード10週連続無料一挙放送も

▼「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション（全25話）」

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

放送日：2026年4月10日（金）～2週連続一挙放送

初回放送：2026年4月10日（金）夜6時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/conan/slots/Aod7KdyMya3XVH

▼「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション（全56話）」

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

放送日：2026年4月24日（金）～5週連続一挙放送

初回放送：2026年4月24日（金）夜6時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/conan/slots/Aod7K388AR5qhq

▼「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション（全39話）」

(c)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021

放送日：2026年5月29日（金）～3週連続一挙放送

初回放送：2026年5月29日（金）夜6時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/conan/slots/BRU4Tvg4sz7NvB

放送チャンネル：すべて「名探偵コナン」無料チャンネル

※全て放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

■劇場版『名探偵コナン』過去作が「ABEMA」で順次配信開始！

【3月28日（土）配信開始 8作品】

(c)1999 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサルミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS(c)2024 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

・劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』

・劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』

・劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』

・劇場版『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』

・劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』

・劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』

・劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』

・劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』

【4月4日（土）配信開始 8作品】

(C)2001 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサル ミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS(C)2021 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

・劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』

・劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』

・劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』

・劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』

・劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』

・劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』

・劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』

・劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』

【4月11日（土）配信開始 8作品】

(C)2002 青山剛昌／小学館・読売テレビ・日本テレビ・小学館プロダクション・東宝・TMS(C)2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員

・劇場版『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』

・劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』

・劇場版『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』

・劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』

・劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』

・劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』

・劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』

・劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』

今後も劇場版『名探偵コナン』過去作を順次配信開始予定！

特設ページURL： https://abema.tv/lp/meitanteiconan2026-onair

【『名探偵コナン』TVアニメ情報】

TVアニメ『名探偵コナン』

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット

毎週土曜よる6時00分放送（一部地域を除く）

【最新映画情報】

4月10日（金）公開

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

◆監督：蓮井隆弘 ◆脚本：大倉崇裕 ◆音楽：菅野祐悟

◆声の出演：高山みなみ（江戸川コナン 役）、山崎和佳奈（毛利蘭 役）

小山力也（毛利小五郎 役）、沢城みゆき（萩原千速 役）

三木眞一郎（萩原研二 役） 神奈延年（松田陣平 役）

【ストーリー】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神(エンジェル) VS 黒き堕天使(ルシファー)

旋風巻き起こす史上最速(リミットブレイク)バトルミステリー、いざ開戦(レーススタート)！！

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/