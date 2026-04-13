「感知から価値創出へ」- Hanshow、 新世代スマート棚 NexShelf を発表

Hanshow Japan株式会社

Hanshowは、新世代スマート棚ソリューション NexShelf を発表しました。これは単なるハードウェアの刷新ではなく、IoT、AI、デジタルツイン技術を深く統合した、ハードとソフトが一体となった次世代ソリューションです。

従来の棚を、高精度な認知・リアルタイム分析・迅速な実行を兼ね備えた“インテリジェントエンジンへ”と進化させることで、小売業界が長年抱えてきた棚運営の課題やデータ断絶を解消。経験則に依存した運営から、データ主導のスマートオペレーションへと小売現場を導きます。

NexShelfソリューション

商品棚-データで小売価値を最大化する重要シーンへ

小売業が数十年にわたり進化を続ける中で、棚は購買意思決定において常に中心的な役割を担ってきました。商品と消費者が最終的に出会い、即時購入の70%以上がここで決まるにもかかわらず、棚そのもののデジタル化は依然として不十分です。

ゴールデンゾーンの価値の未活用、陳列実行のばらつき、欠品による見えない損失、補充効率の低下、小売とサプライヤー間の協調不足、巡回コストの高さ。業界調査では、棚の在庫率不足や実行偏差が年間売上の4～7%の損失につながる可能性があり、カテゴリーによってはさらに深刻なケースもあります。

その根本原因のひとつが、物理棚の状態とデジタル管理システムの間に存在するリアルタイム同期の難しさです。これまでの取り組みは単一領域のデジタル化にとどまり、全体をつなぐ同期・リアルタイムフィードバック・ビジネスのクローズドループを実現する基盤体系の構築には至っていませんでした。

棚のスマート化は、小売企業の運営効率、陳列投資のリターン、そして小売とサプライヤー双方の成長ポテンシャルを左右する重要テーマです。小売運営のあらゆるプロセスにデジタル化が浸透する今、新世代スマート棚には、認知・分析・実行・データ資産化・価値再創出の各段階でブレークスルーを実現し、棚を「コストセンター」から「データ駆動型の価値創造センター」へと転換することが求められています。

NexShelf ― 棚の価値を再定義する

NexShelfの新世代スマート棚ソリューションは、棚状態のリアルタイム可視化、異常の自動検知、迅速な実行を通じて、販売機会の損失を大幅に抑制し、本部戦略の確実な現場実装を支援します。

高精度なセンシングネットワークとインテリジェント分析エンジンを基盤とするNexShelfは、スタッフの実行効率を向上させるだけでなく、棚運営データを測定可能・追跡可能な成長指標へと転換。課題の検知から作業指示の生成、対応完了までを一気通貫で管理する“クローズドループ運用”を実現します。

これは単なる技術モジュールの寄せ集めではなく、物理棚とデジタルシステムをリアルタイムで接続する、システム横断型の協調イノベーションプラットフォームです。

店舗における「認知の基盤」「診断の中枢」「インテリジェント実行端末」を構築し、小売企業とサプライヤー／ブランド間の連携を高度化。小売成長のポテンシャルを全方位で解き放ちます。

NexShelf ― 棚の価値を再定義する

■ センチメートル級空間インテリジェンスが拓く、棚・商品座標管理の新時代

NexShelfの革新は、棚空間そのものをデジタルで再構築するところから始まります。その中心となるのが、Hanshow最新のNebular Ultra電子棚札とN5 AIスマートカメラを融合したセンシングネットワークです。

Nebular Ultra電子棚札は、センチメートル級の精度を持つ“空間アンカー”として機能し、N5 AIスマートカメラのビジョンスキャン能力と連携することで、店舗全体の棚動態をカバーする高精度デジタルマップを生成します。

この新しいアプローチにより、従来のように大量のSKU画像を学習させる必要がある、高コストで外乱に弱い認識モデルから脱却。特定座標における商品在位を正確に判定することで、欠品検知精度95％以上を実現し、本部の陳列戦略を高い再現性で現場に落とし込むことが可能になります。

■ 商品と電子棚札を自動で紐付ける、次世代の導入アプローチ

高精度な空間ネットワークを基盤に、NexShelfは商品と電子棚札の自動的に紐付けを実現します。電子棚札がレール上で保持する正確な位置情報とデジタル陳列図を組み合わせることで、店舗スタッフは設置順序を意識する必要がなく、棚に取り付けるだけでシステムが自動的に該当SKUとの紐付けを完了します。

これは、従来必要とされていた商品と棚札の個別スキャンによる手作業からの大きな転換です。新店舗の立ち上げや大規模なレイアウト変更といったシーンでは、関連作業の工数を最大60％削減でき、店舗運営の俊敏性を大幅に向上させます。

■ デュアル通信方式によって、大規模なスマート化を安定的に実現

デジタルツインの価値を最大化させる鍵は、安定かつ高効率なリアルタイムデータ通信にあります。

NexShelfはHanshowが独自開発したHiLPC＋Bluetoothのデュアル通信アーキテクチャを採用し、大規模で複雑な店舗環境において発生しがちな「多数デバイス同時接続時の通信安定性・リアルタイム性」の課題を根本から解決します。

同時にグローバル標準であるBluetoothプロトコルとの高い互換性を確保し、モバイル端末を含む各種システムとのスムーズな連携を実現。これにより、電子棚札システムの将来的な拡張性と柔軟性が大幅に向上します。

この通信アーキテクチャは、数万規模のデータをミリ秒単位で同期できる性能を備えると同時に、優れた電力制御により、長期運用時の消費リソースと保守負荷を低減。

経済性と実運用の両面から、スマートリテールの大規模展開を支える確かな基盤を提供します。

■ 店舗内ナビゲーションと高効率フルフィルメントを実現

NexShelfの価値は、売場の可視化にとどまりません。Nebular Ultra電子棚札によって構築されるセンチメートル級の空間ネットワークは、店舗全体を支える高精度な位置情報基盤そのものです。

●消費者向け：

店舗アプリと連携することで、目的の商品まで正確に案内する店内ナビゲーションを実現。

「探しても見つからない」という購買体験上のストレスを解消し、来店満足度を向上させます。

●店舗スタッフ向け：

ピッキング、補充、棚卸といった業務に対し、可視化された動線と最適ルートを提示。

作業効率を60%以上向上させ、98%以上の高い作業精度を実現することで、

フルフィルメントおよび在庫管理プロセスの大幅な改善に貢献します。

■ 運営効率を引き上げる

NexShelfに内蔵されたAIインテリジェントエンジンは、商品棚で生成されるデータをリアルタイムに解析し、欠品や陳列不備といった異常を“明確で実行可能な作業指示”へと自動変換します。生成されたタスクはそのまま現場スタッフへ共有され、迅速かつ確実な対応を可能にします。

さらに、AIによって生成される可視化されたデジタル棚は、本部管理・店舗運用・ブランド協業をつなぐ共通データ基盤として機能。リモート巡店、陳列コンプライアンスの確認、販促施策の効果検証を、即時かつ高効率に実現します。

人手に依存し、確認に時間がかかり、判断のばらつきが避けられなかった従来の運用モデルを刷新し、NexShelfはオペレーション効率を次のレベルへと引き上げます。

■ デジタルツインの中核基盤として、次世代スマートリテールのエコシステムを構築

長年にわたりリテール業界で培ってきた深い知見と、技術進化への洞察を踏まえ、Hanshowはこう考えています。

インテリジェントなリテールを実現する鍵は、店舗全体を高精度に再現する「デジタルツイン」を構築することにある。

NexShelfはHanshowが描く未来のデジタルツイン店舗構想における中核基盤です。店内全域をカバーするインテリジェントなハードウェアネットワークと、クラウド型SaaSサービスを組み合わせることで、リアルタイムかつ高忠実度のデータレイヤーを構築し、オープンで拡張性の高い価値創出プラットフォームを実現します。

将来的には、これらの高精度データがスマートショッピングカート、倉庫ロボット、サプライチェーンシステム、顧客エンゲージメントプラットフォームなどとシームレスに連携し、店舗における全方位的なスマート化をさらに加速させます。

NexShelfは、棚を静的なコスト要素から、動的な価値創出の中核となるデータ資産へと進化させます。

Hanshow Technology CEOの侯世国（ホウ・セイコク）氏 コメント

「NexShelfを発表できたことは、Hanshowがリテールの未来の進化方向を的確に捉え、タイムリーに応えていることの証です。私たちは、真に本質的なデジタルトランスフォーメーションは、リテールにおける “棚”の再定義から始まると確信しています。

NexShelfが業界にもたらすのは単なる“可視化”ではありません。洞察力、そしてそれを即時に行動へとつなげる俊敏性です。

これは、グローバルなエコシステムパートナーの皆さまと共に、より包括的な認知、迅速な対応、そして優れた体験を備えた次世代リテールへ踏み出す、新たな出発点となるでしょう。」

NexShelfの登場によりHanshow Technologyはリテールデジタル化の新たな時代への扉を開きました。私たちは、棚のインテリジェント化を起点に、データによる価値創出を加速させ、テクノロジーの力で次世代リテールの実現を目指しています。そして、世界中のエコシステムパートナーの皆さまと共に、その未来を切り拓いていきたいと考えています。