インテリアショップが、「生活体験を提供」家具×カフェ×レコードが交差する空間へ

AKASE GROUP 株式会社

ウォールナット無垢材の家具ブランド「MASTERWAL（マスターウォール）」を展開する AKASE GROUP 株式会社（岡山県浅口郡里庄町新庄1550 代表取締役社長 藤井 幸治）は、神奈川県横浜市都筑区のショールーム「ランド オブ マスターウォール 横浜」内の併設のカフェMASTERWAL cafeにて中古、新品を含むレコードの販売を開始します。

ここは、単なる家具を売る場所でも、ただのカフェでもありません。

「生活の質を上げる体験」を発信する場所です。

当店では、家具と共に、その上で流れる時間までを体験してもらう、家具・カフェ・音楽が重なり合う、「生活そのものの体験」を提供いたします。

■ 家具ショールームに、コーヒーとレコードがある理由

現代はインターネットで、家具も音楽も簡単に手に入る時代です。

けれど、そこには「空気」がありません。

コーヒーの香り。木の手触り。誰かと過ごす時間。

それらが重なって、はじめて「いい時間」になる。

ランド オブ マスターウォール 横浜では、

レコードを聴きながら、家具に座り、コーヒーを嗜む。

特別ではないけれど、少しだけ心地よい時間。

その体験そのものを届ける場所です。

■ 家具を売るためだけではなく、「生活を提案する」ために

今回のレコード販売は、単なる物販の拡張ではありません。

MASTERWALはこれまで、家具を通じて「暮らしの質」を提案してきました。

そして創業20周年を迎える2026年、その視点を家具そのものから、生活全体へと拡張していきます。

家具だけでなく、その空間で過ごす時間。

音楽、コーヒー、会話といった日常の要素すべてを含めて、

ひとつのライフスタイルとして提案していく。

その中で、レコードは自然に必要な存在でした。

店内で流れている音楽を、そのまま持ち帰ることができる。

この場所で過ごした時間を、自宅でも再現できる。

レコード販売は、家具とともに過ごす時間をより豊かにするための提案のひとつです。

■ 家具ブランドが音を扱う理由

MASTERWALはこれまでも、レコードプレーヤー、スピーカー、レコードラック、さらにはDJブースといった音楽のある暮らしを支えるプロダクトを展開してきました。

家具だけでなく、その空間で過ごす時間までデザインするブランドです。

今回のレコード導入は、その延長線上にあります。

家具、音楽、コーヒー。

それぞれが単体ではなく、ひとつの体験として成立する空間。

ここは、単なる家具を売る場所でも、ただのカフェでもありません。

「生活の質を上げる体験」を販売する場所です。

レコードは、家具とともに過ごす時間を可視化し、

顧客の滞在時間と体験価値を高めるための要素でもあります。

■ 家具とレコードは、同じ時間を生きている

MASTERWALの家具は、「100年後のアンティークへ」をコンセプトにしています。

使い続けることで、傷や艶が積み重なり、その人の時間を吸収していく。

レコードもまた同じです。

山下達郎の「FOR YOU」（1982年）も、

Steely Danの「Aja」も、Sadeの「Diamond Life」も、

かつては「新譜」でした。

時間が経ち、音は記憶をまとい、その時代の空気ごと蘇る。

家具とレコード。どちらも、時間を重ねることで価値が深まるものです。

■ 「通いたくなるショールーム」へ

横浜・センター南エリアにおいて、「目的がなくても立ち寄れる場所」があってもいい。

家具屋は入りづらい。でもカフェなら入れる。

コーヒーを飲みに来ただけのはずが、流れていた音楽が気になり、座っていたソファの感触が残る。

その体験が、「また来たい」という理由になる。

ランド オブ マスターウォール 横浜は、そんな場所を目指しています。

本取り組みは、家具業界における「体験型ショールーム」の新しいモデルケースとして、取材・掲載を歓迎しています。

■ レコードラインナップ(予定)

A.O.R. / Quiet Storm / Cool & West Coast Jazz / Japanese City Pop / 和モノ

約40枚を常設

Steely Dan / Sade / Miles Davis / 山下達郎 / 松任谷由実 ほか



※新品、中古レコード両方を販売

協力：レコード百貨店（ レコード百貨店 - メルカリShops )

■ MASTERWALについて

岡山県里庄町に自社工場を構える家具ブランド。

コンセプトは「100年後のアンティーク家具へ」。

独自グレードの高品質なウォールナット無垢材を使用し、素材選定から製造・梱包までを一貫して自社で行う受注生産体制でお届けしています。

青山・銀座をはじめショールームを全国展開し、永く使うことを前提とした家具づくりを行っています。

■ 概要

施設名

ランド オブ マスターウォール 横浜 / MASTERWAL cafe

所在地

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1 サウスウッド2F

アクセス

横浜市営地下鉄「センター南駅」徒歩1分

レコード販売開始日

2026年4月15日

営業時間

11:00～19:00（カフェ 11:00～18:00）

定休日：木曜日

公式サイト：https://www.masterwal.jp/