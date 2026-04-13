パブリック（施設）向けのソリューション提案を強化「パブリック プロスタジオ東京」移転リニューアルオープン

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、パブリック（施設）向け「パブリック プロスタジオ東京」（東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産 汐留浜離宮ビル22F・事前予約制）を2026年5月8日にリニューアルオープンします。

■背景

当社はパブリック市場への取り組みに際し、長年、すまいの住宅設備・建材で培った技術をパブリック向けに進化させ、福祉・医療、教育、オフィス、商業施設などへ市場浸透を図るべく製品を展開してきました。

近年、建築業界を取り巻く社会的課題が顕在化しています。2019年4月施行の「改正労働基準法」が定めた猶予期間が終了し、建築業界でも2024年4月より時間外労働の上限規制が実施され、これまで人手不足を残業で補ってきた体制が限界を迎えています。また、建築物は、建設時の資材製造や施工、完成後の運用段階において多くのエネルギーを消費し、CO2排出量が大きい産業であり、そのため、脱炭素社会の実現に向けた環境配慮として、省エネルギー設計や再生可能エネルギーの導入、ZEB・ZEHといった高環境性能建築の普及・推進が求められています。さらには、多発する自然災害への備えについても対応が必要とされています。

■概要

パブリック プロスタジオ東京は、2022年4月6日にパブリック向けの製品認知拡大の一環として、当社東京汐留ビル3階に「ライフケア・ハウジングプロスタジオ」としてオープン。さらなる製品提案を強化すべく、2024年3月には施設名を「パブリック プロスタジオ」に改名し、運営を続けてきました。このたび建築業界が抱える課題を解決するべく、「建築プロセス革新」、「サステナブル建築」、「レジリエンス機能」、「ウェルビーイング空間デザイン」と4つのテーマにフォーカスしたソリューション型の提案施設として移転リニューアルオープンします。製品単体では伝わりづらいポイントを体験型空間として提案することで、事業主、設計事務所、建設会社、ハウスメーカーはもとより、国や各市町村の担当者が活用できるよう利用価値向上を目指します。



当社は『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続性のある豊かな社会をつくっていきます。

＜特長＞

【特長】

1. 建築業界が直面する課題に4つのテーマでフォーカスしたソリューション提案2. 当社の技術や製品特長を、リアルに体験できる展示空間1. 建築業界が直面する課題に4つのテーマでフォーカスしたソリューション提案

人手不足の深刻化、脱炭素への対応、自然災害への備え、そしてすべての人が使いやすい空間づくりなど、建築業界が直面する多様な課題に対し、当社は4つの視点を軸とした総合的なソリューションを提案します。工期短縮や機能性、DX連携に貢献する商品やサービスを紹介する「建築プロセスの革新」をはじめ、カーボンニュートラルの実現やエコ・循環材の活用による「サステナブル建築」では木造・木質への対応や省エネ・再エネ・循環型ものづくりで持続性や環境共生に配慮した製品群を提案します。さらに、自然災害への備えとして建築物の耐震化やBCP対策を通じた「レジリエンス機能の強化」など、安全・安心の確保と災害時における機能継続を視野に入れた提案を展開します。また、「ウェルビーイング空間デザイン」として、福祉施設を想定したユニバーサルデザインや、洗練されたホテルのパウダールームを思わせる宿泊施設イメージの空間づくりなど、誰もが心地よく過ごせる環境を具体的な施設提案として紹介します。

2. 当社の技術や製品特長を、リアルに体験できる展示空間

当スタジオ内では、当社が提案する施設向け製品の技術展示を実施しています。アラウーノV圧送タイプには配水管を接続し、圧送能力をその場で確認することが可能です。また、不燃軽量天井材「エアリライト」の軽さを引き出す断面構造や、高齢者向けユニットバス「アクアハートシリーズ」における浴室内段差0 mm（高低差3 mm）については、車椅子を使用して体感できます。そのほか、アラウーノ小便器と陶器製品との重量比較、衝撃吸収フロアー「クラウドステージ」と通常の床材との衝撃吸収性の比較、さらには遮音性能が求められる病院やクリニックなどの診察室に適した「簡易遮音引戸」の遮音体験も可能です。

【お問い合わせ先】

パブリック プロスタジオ東京

Email：phs-prosta@gg.jp.panasonic.com

事前予約について：パブリック プロスタジオ東京を見学希望の方は、当社の営業担当までご連絡ください。見学当日は、担当者が同行説明します。

＜関連情報＞

- パブリック製品サイトhttps://sumai.panasonic.jp/housing-biz/public/- パブリック プロスタジオ東京 紹介動画https://sumai.panasonic.jp/video_jump/index.php(https://sumai.panasonic.jp/video_jump/index.php?id=YQsWtsCJt1)