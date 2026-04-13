【会場案内図公開】 明日より開催！東海地方のビジネスを加速させる、DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 4/14～4/16 @ポートメッセなごや

エバーリッジ株式会社DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)

2026.04.14(⽕)～2026.04.16(木) の3日間にわたりポートメッセなごやにて開催する

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya)の

会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya)を公開いたしました！

会場案内図 :https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya

東海地方”初開催”となる本展は、延べ来場者数18万人以上となる、

企業の生産性向上や経営基盤強化を支援する最新ソリューションが一堂に会する

IT/AI/DXの総合展示会です。

貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！

＼来場前から企業・製品を比較検討／無料で視聴可能

出展製品を5分で比較検討！Bizcrewウェビナー配信中

名古屋展出展企業のソリューションを部門別にまとめたウェビナーを配信中です。

各業界の「最新トレンド」と「業務効率化のヒント」を効率的に学べます。

来場前から導入の比較検討にも利用可能、是非ご覧ください！

＼著名人リアル登壇／各種講演タイムスケジュールを公開中

ウェビナーを見る（無料） :https://lp.bizcrew.jp/webinar/2/dx-nagoya▶特別公演サイトはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya)

本展示会では著名人・有識者・トップ企業の経営幹部等多数登壇予定。

中日ドラゴンズ元監督の 落合 博満 氏、実業家の ひろゆき 氏をはじめ、

日本マイクロソフト、ソフトバンク、日清食品HDなど各分野の第一人者が集結！

「“任せる勇気”の組織マネジメント術」から「AI共存時代の生存戦略」まで、

現場で活きる知見を直接学べる機会として、是非ご聴講ください。

特別講演 詳細はこちら :https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 名古屋

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya



ビジネスイノベーション Japan 2026 春 名古屋

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya



AI World 2026 春 名古屋

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya



会 期：2026年4月14日(火)～4月16日(木) 10時～17時

会 場：ポートメッセなごや

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

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