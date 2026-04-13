【会場案内図公開】 明日より開催！東海地方のビジネスを加速させる、DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 4/14～4/16 @ポートメッセなごや
DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)
2026.04.14(⽕)～2026.04.16(木) の3日間にわたりポートメッセなごやにて開催する
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)
経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya)
AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya)の
会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya)を公開いたしました！
会場案内図 :
https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya
東海地方”初開催”となる本展は、延べ来場者数18万人以上となる、
企業の生産性向上や経営基盤強化を支援する最新ソリューションが一堂に会する
IT/AI/DXの総合展示会です。
貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！
＼来場前から企業・製品を比較検討／無料で視聴可能
出展製品を5分で比較検討！Bizcrewウェビナー配信中
名古屋展出展企業のソリューションを部門別にまとめたウェビナーを配信中です。
各業界の「最新トレンド」と「業務効率化のヒント」を効率的に学べます。
来場前から導入の比較検討にも利用可能、是非ご覧ください！
ウェビナーを見る（無料） :
https://lp.bizcrew.jp/webinar/2/dx-nagoya
＼著名人リアル登壇／各種講演タイムスケジュールを公開中
▶特別公演サイトはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya)
本展示会では著名人・有識者・トップ企業の経営幹部等多数登壇予定。
中日ドラゴンズ元監督の 落合 博満 氏、実業家の ひろゆき 氏をはじめ、
日本マイクロソフト、ソフトバンク、日清食品HDなど各分野の第一人者が集結！
「“任せる勇気”の組織マネジメント術」から「AI共存時代の生存戦略」まで、
現場で活きる知見を直接学べる機会として、是非ご聴講ください。
特別講演 詳細はこちら :
https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2026 春 名古屋
【構成展】
人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO
法務DX EXPO マーケティングDX EXPO
営業DX EXPO 業務改革DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya
ビジネスイノベーション Japan 2026 春 名古屋
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya
AI World 2026 春 名古屋
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya
会 期：2026年4月14日(火)～4月16日(木) 10時～17時
会 場：ポートメッセなごや
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
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