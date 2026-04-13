【会場案内図公開】 明日より開催！東海地方のビジネスを加速させる、DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 4/14～4/16 @ポートメッセなごや

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エバーリッジ株式会社

DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)

2026.04.14(⽕)～2026.04.16(木) の3日間にわたりポートメッセなごやにて開催する
DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)


経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan 」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya)


AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya)の
会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya)を公開いたしました！


会場案内図 :
https://www.expo-registration.jp/map/dx-nagoya

東海地方”初開催”となる本展は、延べ来場者数18万人以上となる、


企業の生産性向上や経営基盤強化を支援する最新ソリューションが一堂に会する


IT/AI/DXの総合展示会です。


貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！


＼来場前から企業・製品を比較検討／無料で視聴可能


出展製品を5分で比較検討！Bizcrewウェビナー配信中

名古屋展出展企業のソリューションを部門別にまとめたウェビナーを配信中です。


各業界の「最新トレンド」と「業務効率化のヒント」を効率的に学べます。
来場前から導入の比較検討にも利用可能、是非ご覧ください！


ウェビナーを見る（無料） :
https://lp.bizcrew.jp/webinar/2/dx-nagoya

＼著名人リアル登壇／各種講演タイムスケジュールを公開中


▶特別公演サイトはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya)

本展示会では著名人・有識者・トップ企業の経営幹部等多数登壇予定。


中日ドラゴンズ元監督の 落合 博満 氏、実業家の ひろゆき 氏をはじめ、
日本マイクロソフト、ソフトバンク、日清食品HDなど各分野の第一人者が集結！
「“任せる勇気”の組織マネジメント術」から「AI共存時代の生存戦略」まで、
現場で活きる知見を直接学べる機会として、是非ご聴講ください。


特別講演　詳細はこちら :
https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/dx-nagoya

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2026 春 名古屋
【構成展】 　
　人事・労務DX EXPO 　　 経理・財務DX EXPO
　法務DX EXPO 　　　　　 マーケティングDX EXPO
　営業DX EXPO 　　　　　 業務改革DX EXPO
　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya

ビジネスイノベーション Japan 2026 春 名古屋
【構成展】
　経営支援 EXPO　　　　　　 働き方改革 week
　人材育成・採用支援 EXPO　 ウェルビーイング EXPO
　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-nagoya

AI World 2026 春 名古屋
　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-nagoya

会　期：2026年4月14日(火)～4月16日(木) 10時～17時　
会　場：ポートメッセなごや
主　催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会
後　援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、
　　　　（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
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