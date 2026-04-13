国産CNAPP「Cloudbase」、Azure App ServiceのOSおよびランタイム情報の可視化に対応

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）は、同社が提供する国産CNAPP（CSPM、SBOM、脆弱性管理）「Cloudbase」において、Azure App ServiceにおけるOSおよびランタイム情報の取得・可視化機能を追加しました。これにより、環境差異の確認やポリシー準拠状況の把握が容易になります。

開発背景

近年、クラウド環境の利用拡大に伴い、アプリケーションの実行基盤は多様化しており、OSやランタイムの違いによるセキュリティリスクや運用負荷への対応が重要視されています。特に、脆弱性管理やSBOM（Software Bill of Materials）を活用したソフトウェア構成管理の重要性が高まる中で、「どの環境でどのソフトウェアが動作しているか」を正確に把握することが、継続的なリスク評価の前提となっています。

一方で、Azure App Serviceのようなマネージドサービスでは、アプリケーション単位でOSやランタイムが分散して管理されるため、全体像を横断的に把握することが難しいという課題がありました。

こうした背景の中、Cloudbaseのお客様からも「実行環境を一覧で可視化したい」「ポリシーに準拠しているかを簡単に確認したい」「脆弱性情報と環境情報を紐づけて把握したい」といったご要望をいただいていました。

これらのニーズに応えるため、Azure App ServiceのOSおよびランタイム情報を取得・可視化する機能を開発しました。

アップデート内容

Azure App Serviceにおいて以下の情報を取得・可視化できるようになりました。

- OS情報（Linux / Windows）- ランタイム情報（Node.js など）

これにより、各アプリケーションの実行環境をより詳細に把握できるようになり、環境差異の確認やポリシー準拠状況の把握が容易になります。

期待される効果

ワークロード一覧画面リソース画面

本機能の追加により、以下のような効果が期待されます。

- アプリケーション実行環境の可視化による資産把握の精度向上- 環境ごとの差異の早期発見（例：想定外のランタイム利用など）- セキュリティポリシーや標準構成への準拠状況の確認効率化サポート対象外

WindowsベースのAzure Web Appについては、OS情報は取得可能ですが、現時点ではランタイム情報の取得には対応しておらず、「Windows / -」と表示されます。

各社の商標帰属表示についてはこちら(https://cloudbase.co.jp/trademark)をご参照ください。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったマルチクラウド環境におけるリスクを統合的に監視・管理できるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています。クラウドのみならずオンプレミス環境も含め、企業のインフラ資産全体を横断的に可視化し、セキュリティリスクの継続的な管理を支援しています。

会社概要

社名：Cloudbase株式会社

代表取締役CEO：岩佐晃也

事業内容：クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の開発

本社所在地：東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 2F

設立： 2019年11月

企業HP：https://cloudbase.co.jp/