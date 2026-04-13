【好評につき第2回開催】eスポーツ×企業交流会をNOABOX町田で開催
eスポーツステーションNOABOX町田（運営：株式会社日成ディスカバリー）は、eスポーツ業界に関わる企業・団体・教育機関・プレイヤーなどが一堂に会する「第2回 企業交流会」を2026年5月1日（金）に開催いたします。
本イベントは、「eスポーツ×企業交流」という新たな切り口で、業界内外のプレイヤー同士のリアルな接点を創出し、事業連携・採用・協業などのきっかけを生み出すことを目的としています。
■第1回開催の反響
前回開催された第1回企業交流会では、eスポーツチーム・企業・教育機関など幅広い分野から参加があり、以下のような多様な参加者が集まりました。
・eスポーツチーム「sasanqua」
・eスポーツチーム「Fuva.」
・SE Group株式会社（Stealth Eagle）
・A&L project株式会社
・鍼灸院Lapis Three
・京都大学
・合同会社gents
など（一部抜粋）
当日は、ゲームを通じた自然なコミュニケーションを軸に、従来の名刺交換会とは異なる“距離の近い交流”が実現され、「非常に有意義な時間だった」「新たな連携の可能性が見えた」といった声が多数寄せられました。
この反響を受け、今回第2回の開催が決定いたしました。
■イベントの特徴
本交流会は、単なるビジネス交流にとどまらず、「eスポーツならではの体験」を通じた関係構築を重視しています。
１. ゲームを活用したアイスブレイク
初心者でも楽しめるゲームを活用し、参加者同士が自然に打ち解けられる設計を採用。
eスポーツに詳しくない企業でも安心して参加いただけます。
２. ゲームしながら交流という新しいスタイル
PC環境を開放し、ゲームをしながら会話できる空間を提供。
従来の堅い交流会とは異なり、リラックスした状態で深いコミュニケーションが可能です。
３. 事業連携を生み出すリアルな場
イベント共催、採用連携、機材協賛など、具体的なビジネスにつながる出会いの創出を目指しています。
■開催概要
・イベント名
eスポーツ×企業交流会 in NOABOX（第2回）
・日時
2026年5月1日（金）18:00～20:00
・会場
eスポーツステーションNOABOX町田
・参加費
無料
・参加人数
15～25名予定
■当日のプログラム
・代表挨拶
・ゲーム交流（チーム対抗形式）
・ゲームをしながらの名刺交換・自由交流
短時間ながらも、効率的かつ密度の高いネットワーキングが可能な構成となっています。
■参加申し込みはこちら
参加をご希望の方は、以下フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/KuVSE4jsmTAYAJSm9
■今後の展望
NOABOXでは、本交流会を通じてeスポーツ業界の「横のつながり不足」という課題を解決し、
eスポーツ業界のハブとしての役割を担うことを目指しています。
今後も継続的な開催を通じて、
・企業間のコラボレーション創出
・eスポーツのビジネス活用促進
・地域と業界の接続
を推進してまいります。
■施設概要（NOABOX町田）
ハイスペックPC23台を備えたeスポーツ施設。
大会・配信・撮影・企業イベントなど多目的に利用可能な空間を提供しています。