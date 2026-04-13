【好評につき第2回開催】eスポーツ×企業交流会をNOABOX町田で開催

株式会社日成ディスカバリー

eスポーツステーションNOABOX町田（運営：株式会社日成ディスカバリー）は、eスポーツ業界に関わる企業・団体・教育機関・プレイヤーなどが一堂に会する「第2回 企業交流会」を2026年5月1日（金）に開催いたします。

本イベントは、「eスポーツ×企業交流」という新たな切り口で、業界内外のプレイヤー同士のリアルな接点を創出し、事業連携・採用・協業などのきっかけを生み出すことを目的としています。

■第1回開催の反響

前回開催された第1回企業交流会では、eスポーツチーム・企業・教育機関など幅広い分野から参加があり、以下のような多様な参加者が集まりました。

・eスポーツチーム「sasanqua」

・eスポーツチーム「Fuva.」

・SE Group株式会社（Stealth Eagle）

・A&L project株式会社

・鍼灸院Lapis Three

・京都大学

・合同会社gents

など（一部抜粋）

当日は、ゲームを通じた自然なコミュニケーションを軸に、従来の名刺交換会とは異なる“距離の近い交流”が実現され、「非常に有意義な時間だった」「新たな連携の可能性が見えた」といった声が多数寄せられました。

この反響を受け、今回第2回の開催が決定いたしました。

■イベントの特徴

本交流会は、単なるビジネス交流にとどまらず、「eスポーツならではの体験」を通じた関係構築を重視しています。

１. ゲームを活用したアイスブレイク

初心者でも楽しめるゲームを活用し、参加者同士が自然に打ち解けられる設計を採用。

eスポーツに詳しくない企業でも安心して参加いただけます。

２. ゲームしながら交流という新しいスタイル

PC環境を開放し、ゲームをしながら会話できる空間を提供。

従来の堅い交流会とは異なり、リラックスした状態で深いコミュニケーションが可能です。

３. 事業連携を生み出すリアルな場

イベント共催、採用連携、機材協賛など、具体的なビジネスにつながる出会いの創出を目指しています。

■開催概要

・イベント名

eスポーツ×企業交流会 in NOABOX（第2回）

・日時

2026年5月1日（金）18:00～20:00

・会場

eスポーツステーションNOABOX町田

・参加費

無料

・参加人数

15～25名予定

■当日のプログラム

・代表挨拶

・ゲーム交流（チーム対抗形式）

・ゲームをしながらの名刺交換・自由交流

短時間ながらも、効率的かつ密度の高いネットワーキングが可能な構成となっています。

■参加申し込みはこちら

参加をご希望の方は、以下フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/KuVSE4jsmTAYAJSm9

■今後の展望

NOABOXでは、本交流会を通じてeスポーツ業界の「横のつながり不足」という課題を解決し、

eスポーツ業界のハブとしての役割を担うことを目指しています。

今後も継続的な開催を通じて、

・企業間のコラボレーション創出

・eスポーツのビジネス活用促進

・地域と業界の接続

を推進してまいります。

■施設概要（NOABOX町田）

ハイスペックPC23台を備えたeスポーツ施設。

大会・配信・撮影・企業イベントなど多目的に利用可能な空間を提供しています。