【好評につき第2回開催】eスポーツ×企業交流会をNOABOX町田で開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社日成ディスカバリー


eスポーツステーションNOABOX町田（運営：株式会社日成ディスカバリー）は、eスポーツ業界に関わる企業・団体・教育機関・プレイヤーなどが一堂に会する「第2回 企業交流会」を2026年5月1日（金）に開催いたします。


本イベントは、「eスポーツ×企業交流」という新たな切り口で、業界内外のプレイヤー同士のリアルな接点を創出し、事業連携・採用・協業などのきっかけを生み出すことを目的としています。


■第1回開催の反響

前回開催された第1回企業交流会では、eスポーツチーム・企業・教育機関など幅広い分野から参加があり、以下のような多様な参加者が集まりました。


・eスポーツチーム「sasanqua」
・eスポーツチーム「Fuva.」
・SE Group株式会社（Stealth Eagle）
・A&L project株式会社
・鍼灸院Lapis Three
・京都大学
・合同会社gents
など（一部抜粋）


当日は、ゲームを通じた自然なコミュニケーションを軸に、従来の名刺交換会とは異なる“距離の近い交流”が実現され、「非常に有意義な時間だった」「新たな連携の可能性が見えた」といった声が多数寄せられました。


この反響を受け、今回第2回の開催が決定いたしました。




■イベントの特徴

本交流会は、単なるビジネス交流にとどまらず、「eスポーツならではの体験」を通じた関係構築を重視しています。


１. ゲームを活用したアイスブレイク


初心者でも楽しめるゲームを活用し、参加者同士が自然に打ち解けられる設計を採用。
eスポーツに詳しくない企業でも安心して参加いただけます。


２. ゲームしながら交流という新しいスタイル


PC環境を開放し、ゲームをしながら会話できる空間を提供。
従来の堅い交流会とは異なり、リラックスした状態で深いコミュニケーションが可能です。


３. 事業連携を生み出すリアルな場


イベント共催、採用連携、機材協賛など、具体的なビジネスにつながる出会いの創出を目指しています。




■開催概要

・イベント名
eスポーツ×企業交流会 in NOABOX（第2回）


・日時
2026年5月1日（金）18:00～20:00


・会場
eスポーツステーションNOABOX町田


・参加費
無料


・参加人数
15～25名予定


■当日のプログラム

・代表挨拶
・ゲーム交流（チーム対抗形式）
・ゲームをしながらの名刺交換・自由交流


短時間ながらも、効率的かつ密度の高いネットワーキングが可能な構成となっています。


■参加申し込みはこちら

参加をご希望の方は、以下フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/KuVSE4jsmTAYAJSm9


■今後の展望

NOABOXでは、本交流会を通じてeスポーツ業界の「横のつながり不足」という課題を解決し、
eスポーツ業界のハブとしての役割を担うことを目指しています。


今後も継続的な開催を通じて、
・企業間のコラボレーション創出
・eスポーツのビジネス活用促進
・地域と業界の接続


を推進してまいります。


■施設概要（NOABOX町田）

ハイスペックPC23台を備えたeスポーツ施設。
大会・配信・撮影・企業イベントなど多目的に利用可能な空間を提供しています。