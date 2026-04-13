クレイシア川口　投資用分譲住戸完売のお知らせ

ミガロホールディングス株式会社



「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社プロパティエージェント株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖)は、『クレイシア川口』につきまして、投資用分譲住戸の全戸を完売いたしましたのでお知らせいたします。

■本物件の特徴

『クレイシア川口』は、JR京浜東北線「川口」駅徒歩6分で、上野、東京、品川へ直通するスマートさで都心のあらゆる拠点駅へ軽快にアクセス可能。

ペットの飼育が可能で、近くには「川口市荒川運動公園」や「川口西公園(リリアパーク)」があり、「川口市荒川運動公園」にはドッグランを併設したバーベキュー広場もあり、自然の中でのびのびと遊べます。

＜物件概要＞

物件名称 ：クレイシア川口

所在地 ：埼玉県川口市栄町2丁目3番21(住居表示)

交通 ：JR京浜東北線「川口」駅徒歩6分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上13階建て

総戸数 ：48戸（うち投資用48戸）

ミガロホールディングスグループでは居住者に長く支持される、資産性の高い物件開発を目指しております。

【プロパティエージェント株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

設立 ：2004年2月6日

事業内容 ：不動産クラウドファンディング事業、不動産開発販売事業およびプロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）

企業サイト：https://www.propertyagent.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

設立 ：2023年10月2日

上場市場 ：東京証券取引所プライム市場

事業内容 ：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理

企業サイト： https://www.migalo.co.jp/