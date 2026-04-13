フリーアナウンサー「吉田 照美」6月8日“ロバの日”にスペシャルイベント開催決定！チケプラにてオフィシャル先行受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を提供する株式会社チケットプラスは『吉田照美 ロバ(68)だけど75歳！マイク生活50周年+1！入院したけどまだまだマイクは離さない!!』において、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。

■フリーアナウンサー吉田照美、ロバの日にイベント開催決定！

ある時は伝説のラジオマンとして、またある時は画家や漫画家など、マルチバースな活動を展開する吉田照美が、自身の愛称であるロバの日（6月8日）にイベント開催！

ゲストに伊秩弘将・小池美波・澪音(MIO)を迎え、トークライブを繰り広げます。

4月11日（土）より、オフィシャル先行（抽選）を開始！ここでしか味わえないスペシャルイベントをぜひお楽しみください。

本イベントのチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

やむを得ず本イベントに行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

吉田照美 ロバ(68)だけど75歳！マイク生活50周年+1！入院したけどまだまだマイクは離さない!!

⚫︎公演日程

2026年6月8日（月）開場 17:30／開演 18:30

東京｜全電通ホール

⚫︎出演

吉田照美

伊秩弘将

小池美波

澪音(MIO)

⚫︎チケット料金（税込）

・最前列75歳シート（22席限定） 7,500円

・2列目ロバシート（22席限定） 6,800円

・一般指定席 5,000円

⚫︎受付期間

・オフィシャル先行（抽選）

2026年4月11日（土）22:00 ～ 2026年4月21日（火）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/yoshidaterumi/event_2606/ticket_behf1/(https://tixplus.jp/feature/yoshidaterumi/event_2606/ticket_behf1/)

▶︎吉田照美 オフィシャルホームページ

https://www.brand-newmusic.co.jp/profile/archives/102

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情でイベントに参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。