【本日グランドオープン！！】女性の心に火を灯す通販サイト 　「Petit HANA elegance」誕生　全ての女性を人生のヒロインへ　 世界中の職人が贈る厳選品で、内なる輝きを呼び覚まします。

セールスウィズ自然光あふれるブティックのような没入感。日常を「祝福のひととき」に変える、洗練されたアイテムが並ぶショップイメージ

■ 全ての女性が、自分という「光」の主役であるために

現代を生きる女性たちは、家庭、仕事、社会の中で様々な役割を演じています。誰かのために時間や心を尽くす中で、ふと鏡を見たとき、自分自身の本当の輝きをどこかに置き忘れてしまったように感じることはないでしょうか。

ライフスタイルECブティック「Petit HANA elegance（プティ・ハナ・エレガンス）」は、どのような環境にあり、どのような毎日を過ごしていても、女性一人ひとりが自分自身の人生という物語の「主役」としてスポットライトを浴びてほしい、という強い想いから誕生しました。

2026年4月13日（月）、春の訪れとともに、私たちは「私だけに咲く、小さなブティック」の扉を開きます。それは、特別な日だけでなく、何気ない日常の中でも「私」を主役として祝福するための場所です。



【本リリースの３つのポイント】

１．「私」が主役の物語が始まる： 商品は単なる物ではなく、女性が自分自身を「人生のヒロイン」として認めるための鍵

２．世界から届く、Artisanの贈り物：ファッション、インテリア、フレグランスなど、 独自の感性（IRO）で選び抜いた作品が、日常に気品という名の魔法をかけます

３．魔法とは「心に火を灯すこと」： 自分自身を肯定する「光（Luce）」の哲学が、お客様の新しい日々を温かく照らします

■ ブランドコンセプト：日常に咲く「可愛い」と「気品」の調和

ブランド名は、3つの物語を織りなす言葉から構成されています

「可愛い」ときめきと「気品」を併せ持ち、心に灯した光を自信へと変え、「主役としての女性」をサポートする ECブティック「Petit HANA Elegance」ブランド ロゴマークどこか、ヨーロッパの農村家庭を私たちなりにイメージした佇まいに...

Petit（プティ）： フランス語で「小さな、愛らしい」。心ときめくあらゆる「可愛い」感情を象徴

HANA（ハナ）： 美しく咲き誇る「女性」を花に例え、一人ひとりの独自の感性を「色（IRO）」として表現

Elegance（エレガンス）： 時代を超えて愛される「上質さ」と、内面から滲み出る「気品」

繊細な花びらが重なり合い、凛とした輝きを放つロゴマークは、自らを慈しみ、人生という舞台を優雅に謳歌する女性の象徴です。私たちは、国内外から選び抜かれた作品と独自のデザインを融合させ、全ての作品がお客様の人生を優雅な 光（Luce）で満たすことを約束します。

私たちがセレクトした大切な大切なアイテムたちをご覧下さい一点ずつ手作りの可愛いアイテム「笑顔で始まる一日」そんな魔法をかけたい！気品あるローズを中心にしたプリザーブドフラワーアレンジ

■ ラインナップ：五感を満たす「衣・食・住・美」のライフスタイル・セレクション

世界中から厳選されたArtisan（職人）の情熱を、独自の審美眼でキュレーション。

今後、以下のカテゴリーを中心に魅力的な商品群を続々と展開いたします。

【美（Beauty）：コスメ・フレグランス・美容】 心まで整えるフレグランス（香水）や、肌に触れるたび喜びが溢れるコスメ（化粧品）、スキンケアアイテムを展開

・展開予定：独自調香のオリジナル・オードトワレ、心身を解きほぐすアロマキャンドル

【衣（Clothing）：ファッション・ファブリック・布小物】 纏うだけで背筋が伸びるような、気品あるファッション（衣類）や、上質な布（ファブリック）を展開

・展開予定：職人の手仕事が光るオリジナル・ファブリック小物、刺繍入りスカーフ

【食（Food）：菓子・飲料・スイーツ】 内面からの輝きをサポートする、見た目にも美しい菓子（スイーツ）や、オーガニックな飲料（ティー）を展開

・展開予定：ブランドオリジナルのブレンドハーブティーや抹茶、特別な日を彩る飲料

【住（Housing）：インテリア・テーブルウェア・雑貨】 日常の風景を「光の庭」に変える、洗練されたインテリア雑貨や、食卓を彩るテーブルウェア（食器）を展開

・展開予定：国内作家のテーブルウェアやインテリア雑貨

若き女性経営者がおり、伝統を大切にしながら、新しいことにも積極的な 加賀友禅工房女性作家の方々だけで作品をつくりだす陶器工房ひとつひとつが手作りで、配送に至るまで気遣いが見える フラワーアレンジメント工房

■ 今後の展開：心に火を灯す、独自のクリエイションと「遊」の提案

オープン以降も、Petit HANA eleganceは進化を続けます。

オリジナルギフトセット： インテリアと菓子、コスメとファブリックなど、 独自の感性で掛け合わせた「心に火を灯すギフトセット」の販売を開始します

「遊（Entertainment）」の展開： 物理的な商品（モノ）だけでなく、心ときめくワークショップや、自分を磨くための学びの体験型コンテンツ（コト）を提供予定です

アーティストをサポート

書家：西村佳子さんによる、ワークショップなども随時展開

書家：西村佳子さん

来年３月には、２１世紀美術館ギャラリー出展開催

■ 三位一体の幸福論：ブティックが紡ぐ「共感の絆」

私たちは、作品を媒介とした「作り手・贈り手・受け取り手」の三者間に流れる優雅な心の循環をデザインします。

【作り手の情熱】（Artist / Artisan）： アーティストの技と想いが、正当に評価され、受け入れられる喜び

【私を慈しむ時間】（Customer）： 厳選された一品を「自分へのご褒美」として手にし、自己肯定感が満たされる瞬間

【笑顔の共鳴】（Recipient / Bond）： ギフトを受け取った方が、贈り主の深い心遣いを感じ、温かな繋がりが生まれること

■ 代表メッセージ：輝き（Glow）を纏うということ

「私たちが目指すのは、単なるモノの販売ではありません。

心ときめく体験や学びを通じた『遊』をはじめ、『美・衣・食・住』といった全ての要素を女性の美意識を中心に繋ぎ、ライフスタイルそのものを豊かにする提案です。

ブランドの想いを象徴するメッセージ "Little Bloom, Elegant Glow." には、内なる個性が開花し、

その喜びが外側へ『優雅な輝き（Glow）』として溢れ出すという意味を込めています。

私たちが考える魔法とは『心に火を灯すこと』です。

探し求めた作品を『ご褒美』として受け取るひとときは、自分自身を認め、少し満たされない心に潤いと愛情を与えるかけがえのない大切な自分の時間です。その灯された火が光となり、周囲の人々を照らしていく。そのような温かな連鎖を、このブティックから広げていきたいと考えています。」

■ ショップ概要・お問い合わせ



【ショップ情報】

● 名称： Petit HANA elegance 公式ECブティック

● オープン日： 2026年4月13日

● URL： https://petithana.com/

【運営会社概要】

● 会社名： セールスウィズ

● 代表者： 瀧澤 正人

● 所在地： 石川県金沢市保古1-118-1

● 事業内容： ライフスタイル商品の企画・運営、ECブティックの展開、伴走支援・内製化支援コンサルティング等

● 企業URL： https://saleswhiz.jp/

【制作協力】

● クリエイティブ制作：RDフォース （株式会社リーズンラボ） 代表取締役 中田マコト

（ブランドの世界観を体現する Webデザイン・ビジュアル制作を担当）

【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

Petit HANA Elegance 広報担当：瀧澤 正人

メールアドレス：m-takizawa@saleswhiz.jp