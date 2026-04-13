HCNETが「第17回　EDIX（教育総合展）東京」 に出展

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗）は5月13日(水)～15日(金)の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展します。

本展示会は、学校・教育機関、企業の人事・研修部門など、教育に関わる方に向けた日本最大の展示会です。文部科学省や経済産業省をはじめとした教育関係の官公庁・機関から後援を受けています。教育DXに繋がる機器や授業で使える製品を持った、さまざまな企業の出展があり、その場で商談も可能です。

教育現場では、BYODの普及・研究データの機密性向上・IoT機器の増加などにともない、従来のネットワーク管理では対応が難しい時代に突入しています。本展示会で当社は、AIによる自動防御＆予測型セキュリティ、ネットワーク最適化、運用負荷軽減ソリューションをご紹介し、学生や教職員にとって安全で快適な学習研究環境の実現に寄与してまいります。

■展示会概要

・展示会名：第17回 EDIX（教育 総合展）東京

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

・日時：5月13日(水)～15日(金) 10:00～18:00 （最終日は17:00まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟１F ホール1 小間番号 7-6

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03-5530-1111

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

・入場料：無料(事前登録制)

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

・主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）

■出展製品情報

◆HPE Aruba Networking：Wi-Fi 7

・より快適な無線LAN環境の実現に向けて

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/wi-fi_7_campus_ap.html

◆HPE Juniper Networking：Mist

・大学/附属校/出先の制御・監視・AI解析

https://www.hcnet.co.jp/solution/dx/hpemistcloud_hcnet.html

◆HCNET: HiVAS Secure Line

・お客さまの運用負荷軽減を図るセキュリティ運用サービス。

「Secure Pack」、「UTM＋SOC」、「EDR＋SOC」の3種、個別サービスとして8種を提供

https://www.hcnet.co.jp/products/service/hivas_secure_line.html

◆Cisco XDR×HCNET Adapterシリーズ

・CISCOとAdapterシリーズ連携ソリューション。XDRと連携し、不正アクセスを自動遮断。

https://www.hcnet.co.jp/solution/itsolution/xdr_adapter.html

◆APRESIA Systems：KOKOMO

・たった１枚のソフトSIMでハイブリッドワークを実現する、ちょっと変わったVPN

https://www.hcnet.co.jp/products/security/kokomo.html

◆HCNET:屋外無線ソリューション

・建物間の光配線不要！どこでもキャンパスLAN

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/fwa/

◆HCNET:HCNET回線サービス

・回線を一度見直してみませんか？大容量データを高速かつ安全に伝達、そして安価に

https://www.hcnet.co.jp/products/service/line/hcnet.html

◆HCNET:情報配線システム

・今こそ配線システムの見直しを！10Gbps高速データ通信対応

https://www.hcnet.co.jp/products/network/wiring/

◆【事例】 文教導入事例

https://www.hcnet.co.jp/case/edu/

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、お客さまと共に未来を創造します。

40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。

https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 第一営業本部 ビジネスサポート部

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

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