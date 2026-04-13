【台湾調査】台湾メーカーや主要代理店の販売実態を分析「台湾におけるAI家庭型ロボットの市場調査レポート」発刊

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）のワイズリサーチは、台湾におけるAI家庭型ロボット市場を網羅的に調査した「台湾におけるAI家庭型ロボットの市場調査レポート」を2026年1月に発刊いたしました。

本レポートは、AI家庭型ロボットの定義から、最新の市場動向、政府の産業政策までを調査し、台湾市場への新規参入や事業提携を検討する際の意思決定に活用いただける資料となっています。

● 台湾政府によるAIロボット産業推進の現状

台湾政府が主導するAIロボット産業推進プランと予算規模を解説しています。また、台湾市場における技術課題と現在の供給体制についても実態を明らかにしています。

● B2B中心の市場構造と一般向け普及の課題

台湾メーカーの販売実態を分析したところ、現在はB2B（業務利用）中心の市場構造となっています。本レポートではその背景や、一般消費者向け普及における課題、台湾製ブランド独自の製品開発動向をまとめています。

● 主要プレイヤーのロボット情報と販売価格を比較

華碩電腦（ASUS）や女媧創造（NUWA Robotics）などの台湾メーカー、および主要代理店（先創国際、固士特など）の企業概要を網羅しています。各製品の主要ユーザー層、機能スペック、販売価格を詳細に比較可能です。

台湾におけるAI家庭型ロボットの市場調査レポート

＜調査概要＞

調査名：台湾におけるAI家庭型ロボットの市場調査

調査時期：2025年12月

概要：台湾におけるAI家庭型ロボットの定義から、最新の市場動向、政府の産業政策までを網羅的に調査した資料です。主要な台湾メーカーや代理店の販売実態、戦略を分析しており、台湾市場への新規参入や事業提携を検討する際の意思決定に活用いただけます。



＜レポート概要＞

＊目次＊

◆ AI家庭型ロボットの市場特徴

AI家庭型ロボットの定義と分類台湾政府によるAIロボット産業推進プランと予算規模台湾市場における技術課題と供給体制の現状

◆ 台湾メーカーの販売実態と戦略

B2B中心の市場構造一般消費者向け普及における課題台湾製ブランドの製品開発動向

◆ 主要プレイヤーの企業概要とロボット情報

各製品の主要ユーザー層、機能スペック、販売価格の比較

【台湾メーカー】華碩電腦（ASUS）、女媧創造（NUWA Robotics）

【代理販売】先創国際（Sentra）、固士特（COOLSTER）、裡外生活（Leewayworld）



●サンプル：https://www.ys-consulting.com.tw/research/salesreport/121.html



【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売



【お客様からのお問い合わせ】

ワイズリサーチ（威志総研） 担当：段（ダン）

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