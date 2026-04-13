車載・家庭・アウトドアの3WAY。最大-20度で冷やせるコンパクトな冷凍冷蔵庫『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を4月13日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456
本製品は、家庭用コンセントと車載シガーソケットの両方に対応し、場所を選ばず使用できるコンプレッサー式のポータブル冷凍冷蔵庫です。
幅32×奥行42.5×高さ25.2cm。庫内容量は9L。消費電力45W。
500mlのペットボトル8本、350ml缶11本収納可能。
家庭用と同じコンプレッサー式で-20℃まで冷やすことが可能。
温度設定は本体上部のパネルで+20℃～-20℃まで1℃単位で設定できます。
本体上部にはUSBポートを搭載。USB充電やUSB機器の接続が可能。
シガーケーブルも付属し、車で使用することも可能です。
ポータブル電源をつなげば、屋外でも使うことができます。
今年は新色「サンドカーキ」が登場。アウトドアシーンはもちろん、モダンなインテリアにも馴染むナチュラルなカラーリングモデルです。
アウトドアやキャンプで常に鮮度を保ちたい、アイスが食べたい。氷を溶かしたくな
い。車で冷たいものをいつでも飲みたい、持ち運びたい。家でサブ冷蔵庫が欲しい。
そんな方におすすめの『どこでもミニ冷凍庫9L』です。
＜製品特長＞
■コンプレッサー方式採用の持ち運べる冷凍冷蔵庫
■-20℃～20℃の幅広い温度設定
■庫内容量9Ｌ
■シガーケーブル付きでAC/DCの2電源対応
■選べる2つの運転モード
■安心の保護機能
■USBポート付
＜仕様＞
・サイズ／幅320×奥行425×高さ252(mm)
・重量／約7kg
・電源／AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V
・消費電力／約45W
・容量／9L
・庫内サイズ／幅215×奥行250×高さ175(mm)
・温度設定範囲／-20℃～20℃
・冷媒名/冷媒充填量／R134a/34g
・ケーブル長／電源コード：約 2150mm
シガーコード：約 2500mm
・セット内容／本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅367×奥行472×高さ296(mm)
・パッケージ込み重量／約7.3kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2026/4/13
・型番／GBGF26HJU
・JAN／4580060605361
どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ
[販売価格] 22,800円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004456(https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456)
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