車載・家庭・アウトドアの3WAY。最大-20度で冷やせるコンパクトな冷凍冷蔵庫『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を4月13日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456

本製品は、家庭用コンセントと車載シガーソケットの両方に対応し、場所を選ばず使用できるコンプレッサー式のポータブル冷凍冷蔵庫です。

幅32×奥行42.5×高さ25.2cm。庫内容量は9L。消費電力45W。

500mlのペットボトル8本、350ml缶11本収納可能。

家庭用と同じコンプレッサー式で-20℃まで冷やすことが可能。

温度設定は本体上部のパネルで+20℃～-20℃まで1℃単位で設定できます。

本体上部にはUSBポートを搭載。USB充電やUSB機器の接続が可能。

シガーケーブルも付属し、車で使用することも可能です。

ポータブル電源をつなげば、屋外でも使うことができます。

今年は新色「サンドカーキ」が登場。アウトドアシーンはもちろん、モダンなインテリアにも馴染むナチュラルなカラーリングモデルです。

アウトドアやキャンプで常に鮮度を保ちたい、アイスが食べたい。氷を溶かしたくな

い。車で冷たいものをいつでも飲みたい、持ち運びたい。家でサブ冷蔵庫が欲しい。

そんな方におすすめの『どこでもミニ冷凍庫9L』です。

＜製品特長＞

■コンプレッサー方式採用の持ち運べる冷凍冷蔵庫

■-20℃～20℃の幅広い温度設定

■庫内容量9Ｌ

■シガーケーブル付きでAC/DCの2電源対応

■選べる2つの運転モード

■安心の保護機能

■USBポート付

＜仕様＞

・サイズ／幅320×奥行425×高さ252(mm)

・重量／約7kg

・電源／AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V

・消費電力／約45W

・容量／9L

・庫内サイズ／幅215×奥行250×高さ175(mm)

・温度設定範囲／-20℃～20℃

・冷媒名/冷媒充填量／R134a/34g

・ケーブル長／電源コード：約 2150mm

シガーコード：約 2500mm

・セット内容／本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅367×奥行472×高さ296(mm)

・パッケージ込み重量／約7.3kg

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/13

・型番／GBGF26HJU

・JAN／4580060605361

どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ

[販売価格] 22,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004456(https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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■サンコー直営店舗

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