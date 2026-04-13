車載・家庭・アウトドアの3WAY。最大-20度で冷やせるコンパクトな冷凍冷蔵庫『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を発売

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サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ』を4月13日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456










本製品は、家庭用コンセントと車載シガーソケットの両方に対応し、場所を選ばず使用できるコンプレッサー式のポータブル冷凍冷蔵庫です。


幅32×奥行42.5×高さ25.2cm。庫内容量は9L。消費電力45W。


500mlのペットボトル8本、350ml缶11本収納可能。


家庭用と同じコンプレッサー式で-20℃まで冷やすことが可能。


温度設定は本体上部のパネルで+20℃～-20℃まで1℃単位で設定できます。


本体上部にはUSBポートを搭載。USB充電やUSB機器の接続が可能。


シガーケーブルも付属し、車で使用することも可能です。


ポータブル電源をつなげば、屋外でも使うことができます。


今年は新色「サンドカーキ」が登場。アウトドアシーンはもちろん、モダンなインテリアにも馴染むナチュラルなカラーリングモデルです。


アウトドアやキャンプで常に鮮度を保ちたい、アイスが食べたい。氷を溶かしたくな


い。車で冷たいものをいつでも飲みたい、持ち運びたい。家でサブ冷蔵庫が欲しい。


そんな方におすすめの『どこでもミニ冷凍庫9L』です。




＜製品特長＞


■コンプレッサー方式採用の持ち運べる冷凍冷蔵庫


■-20℃～20℃の幅広い温度設定


■庫内容量9Ｌ


■シガーケーブル付きでAC/DCの2電源対応


■選べる2つの運転モード


■安心の保護機能


■USBポート付




















＜仕様＞


・サイズ／幅320×奥行425×高さ252(mm)


・重量／約7kg


・電源／AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V


・消費電力／約45W


・容量／9L


・庫内サイズ／幅215×奥行250×高さ175(mm)


・温度設定範囲／-20℃～20℃


・冷媒名/冷媒充填量／R134a/34g


・ケーブル長／電源コード：約 2150mm


　　　　　　　シガーコード：約 2500mm


・セット内容／本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅367×奥行472×高さ296(mm)


・パッケージ込み重量／約7.3kg


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2026/4/13


・型番／GBGF26HJU


・JAN／4580060605361





どこでもミニ冷凍庫9L サンドカーキ


[販売価格]　22,800円(税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004456(https://www.thanko.jp/view/item/000000004456?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004456)




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