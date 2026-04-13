『TECH PLAY』、エンジニア採用・集客の成果を分ける「設計」に着目したオンラインセミナーを開催

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、30万人※の会員をもつテクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テック プレイ）』は、エンジニア向けイベントにおける集客・コンテンツ企画を「設計」という観点から捉え直すオンラインセミナーを、2026年4月22日（水）に開催いたします。

※2025年11月末時点

■イベントページはこちら

https://info.techplay.jp/20260422_webinar

■開催背景

エンジニア採用や技術ブランディングの文脈において、イベントやコンテンツの重要性は高まる一方で、「思うように届かない」「反応が得られない」といった課題が多くの企業で発生しています。

その要因として、『TECH PLAY』では

・ターゲットが曖昧なまま企画が進んでいる

・テーマやコンテンツが一貫していない

・タイトルや打ち出しで価値が伝わっていない

といった、「設計の不在」による構造的な問題があると考えています。

このような状況に対し、『TECH PLAY』は、企画や集客を個別の施策としてではなく、ターゲットからコンテンツ、打ち出しまでを一貫した構造として捉え、「設計」することの重要性を提唱しています。

■イベント概要

本セミナーでは、エンジニア向けイベントやコンテンツ施策において成果を分ける要因を「設計」という観点から捉え直し、その考え方について解説します。

『TECH PLAY』がこれまでの取り組みを通じて蓄積してきた知見をもとに、ターゲットやテーマ、コンテンツ、打ち出しといった要素をどのように捉え、どのように一貫性を持って設計するべきかという視点を提示します。

本セミナーを通じて、企画や集客を“個別の施策”ではなく、“構造として設計するもの”として理解するためのきっかけを提供します。

■こんな方におすすめ

・何をどう伝えればエンジニアに興味を持ってもらえるのか分からない

・技術者に刺さるコンテンツの作り方が分からない

・情報発信をしても、うまく反応につながらない

・継続的にエンジニア向けに情報発信をしていきたい

・成果につながるコンテンツ設計を知りたい

■開催概要

【テーマ】

非エンジニアでも実践できるエンジニアに届くコンテンツ設計の型

【開催日時】

2026年4月22日（水）12:00～13:00

【形式】

オンライン開催

【登壇者】

パーソルイノベーション株式会社

TECH PLAY Branding Planner

坂本 奈穂

2016年にパーソルキャリア（旧 インテリジェンス）に新卒入社し、約4年間IT・インターネット業界への採用支援を担当。その後、エンジニア領域の転職支援に従事。2022年よりエンジニア向け採用ブランディングのプランナーとして『TECH PLAY』に参画。これまで80本以上のイベントや動画・対談を企画。自動車業界をはじめメーカー・小売・IT・Web・スタートアップなど、様々な業界で企業の採用ブランディングを支援。

■目指す体験価値

本セミナーを通じて、参加者が「なぜ自社の施策がうまくいかないのか」を構造的に理解し、企画・集客を感覚ではなく「設計」として捉えられる状態になることを目指します。

また、ターゲットから打ち出しまでを一貫して設計するという視点を通じて、再現性のある施策設計につなげることを支援します。

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』※、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。