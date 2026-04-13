THE GALLERY企画展　澤村 洋兵　写真展「10 “TEN” -Z Memory-」を開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERY企画展 澤村 洋兵 写真展「10 “TEN” -Z Memory-」を2026年5月13日（水）より開催します。

■作家のコメント

10年の写真人生のうち、7年をZと共に歩んできた。

なかでも、2023年に出会ったZfは、このカメラのために自分の好きなデザインのストラップをつくろうとカメラブランドを立ち上げたほど、心から相棒と呼べる存在だ。

Zfは、自分の“好き”に忠実に生きることも教えてくれた。

周りを気にせず、本当の好きに素直に生きるようになったら、「撮りたい」がそこらじゅうに転がっていて、カメラを片時も手放せなくなった。

この展示には、ボクの“好き”をめいっぱい詰め込んだ。

京都、仲間、カフェ、旅、何気ない日常。

ボクとZとの思い出を、Zがくれた記憶を、たくさん見てほしくて、たくさん飾った。

写真があったからこそ、人生が好きな方向に向いた。

好きな仲間もできた。

写真がボクをここまで導いてくれた。

だから、写真に恩返しがしたい。

この展示が、誰かの心に何かを残せたら。

誰かの行く道に光を射せたら。

少しは恩返しになるのかなと思っている。

【プロフィール】

澤村 洋兵 （さわむら ようへい）

フォトグラファー 1985年生まれ、京都府出身・在住。美容師、和食料理人、バリスタ、珈琲焙煎士などさまざまな職業を経験してきた異色の経歴を持つ。企業案件や広告写真、SNSブランディングアドバイザーなど幅広く活動。カメラアクセサリーブランド『THE Buddy』のディレクターも務めている。2026年2月、自身初となる写真集『10』（ミツバチワークス株式会社）を発売。

Instagram：@yohei_sawamura(https://www.instagram.com/yohei_sawamura/) / @yohei_sawamura_sono2(https://www.instagram.com/yohei_sawamura_sono2/)

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■THE GALLERY 企画展 澤村 洋兵「10 “TEN” -Z Memory-」

会場：ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間：東京2026年5月13日（水）～5月25日（月）

大阪2026年6月4日（木）～6月17日（水）

開館時間：10:30～18:30（日曜日休館／最終日は15:00まで）

■THE GALLERY 企画展 澤村 洋兵「10 “TEN” -Z Memory-」トークイベント開催

会場：ニコンプラザ東京 ショールーム、ニコンプラザ大阪 ショールーム

日時：東京 2026年5月16日（土）14:00～15:00

大阪 2026年6月6日（土）14:00～15:00

受付時間：13:00～

登壇者：澤村 洋兵

定員：東京30名、大阪25名

※当日先着順。混雑状況により、受付時間の繰り上げや入場制限を行う場合がございます。

■「THE GALLERY」について

「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展会場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します。