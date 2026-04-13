株式会社ACSiON

株式会社ACSiON（本社：東京都中央区、代表取締役：安田 貴紀／瀧下 孝明、以下「アクシオン」）は、株式会社島根銀行（本店：島根県松江市、頭取：長岡 一彦）において、当社が提供するフィッシング対策サービスが導入されたことをお知らせいたします。

近年、金融機関を狙ったフィッシング詐欺は年々高度化しており、SMS・メール・偽サイトを組み合わせた巧妙な攻撃が増加しています。

アクシオンのフィッシング対策サービスは、国内企業に特化した24時間体制のモニタリング機能を備えており、不正サイトの早期検知および適切な閉鎖依頼対応を行うサービスです。これにより、サービス提供者としての安全性確保および利用者の安心・信頼の維持に寄与する仕組みを提供いたします。

アクシオンはサイバーセキュリティ企業として、これまで培ってきた金融犯罪対策のノウハウや、公的個人認証サービス（JPKI）におけるプラットフォーム事業者としてのソリューション構築力を活かし、デジタル化社会における新たなリスクに対応したサービスを提供してまいります。

【株式会社ＡＣＳｉＯＮ（アクシオン）】（URL： https://www.acsion.co.jp/）

・会社名：株式会社ＡＣＳｉＯＮ

・所在地：東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号

・代表者：代表取締役 安田 貴紀／ 瀧下 孝明

・事業内容：サイバーセキュリティ事業、データインテリジェンス事業

・設立年月日：２０１９年７月１６日

以上