【無料セミナー】「今は回っている」が一番危ない？99社の分析で判明した“電話業務の限界”と組織成長を阻害するリスクを公開

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、2026年4月23日（木）に『「今は回っている」が一番危ない。電話DXしない企業は何を失うのか？～99社の分析で明らかになった「電話業務の限界」～』と題したオンラインセミナーを開催いたします。

■ 開催背景

新年度を迎え、多くの企業で現場の体制が新しくなる4月。「電話対応は現場で何とか回っているから大丈夫」という認識が一般的ですが、実はその「現状維持」が組織の生産性や若手社員の定着に影響を及ぼしているケースが少なくありません。

本セミナーでは、弊社がこれまでに実施した99社の分析データをもとに、現場の「頑張り」で隠れてしまっている組織のリスクを可視化。

組織が本来の業務に集中する「電話DX」の重要性について解説いたします。

■ このような方におすすめです

- 現場の電話対応に追われ、本来注力すべき業務が停滞していると感じているマネージャー様- 新卒・若手社員の早期離職を防ぎ、働きやすい環境を整えたい人事・経営層の方- 電話業務の効率化を検討しているが、導入の手間や顧客対応への影響に不安をお持ちの方

■ 開催概要

「DXでんわ」とは

【無料】お申込みはこちらをクリック :https://us02web.zoom.us/webinar/register/4817719102904/WN_bcUo4BD6SPKGQkaczTgjmA- タイトル：「今は回っている」が一番危ない。電話DXしない企業は何を失うのか？～99社の分析で明らかになった「電話業務の限界」～- 開催日時：2026年4月23日（木） 14:00～14:45- 形式：オンライン開催（Zoom）- 参加費：無料- 登壇者：メディアリンク株式会社 石渕 千尋- お申し込みURL：https://us02web.zoom.us/webinar/register/4817719102904/WN_bcUo4BD6SPKGQkaczTgjmA

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング