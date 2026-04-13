将来価値で選ぶ不動産投資『LENZ』、音声配信プラットフォーム『Voicy』初のCMに起用！リスナー体験を進化させる新しい音声広告を提案

株式会社トーシンパートナーズ

株式会社トーシンパートナーズは、展開する不動産投資ブランド『LENZ』において、株式会社Voicyが提供を開始する初めてのCM（アーカイブ型音声広告）として出稿します。情報感度が高く多忙なビジネスパーソンに向け、「将来価値で選ぶ不動産投資」というコンセプトを、音声の力で深く届けてまいります 。

■次世代に求められるのは「リーチ」よりも「深い信頼関係（ファンダム）」

情報が飽和し、「広告＝スキップされるもの」というトレンドが加速する現代。特に音声配信プラットフォーム「Voicy」は、リスナーとパーソナリティーの間に深い信頼関係があり、従来型の広告手法ではユーザー体験を損なう可能性があります。

リスナーの体験を損なわず、むしろ好意につながるような新しい音声広告を通じて、単なる認知獲得にとどまらない、ブランドへの「ファンダム（深い信頼関係）」を目指します。

■「アーカイブ型音声広告」の特徴

本音声広告は、リスナーの体験を第一に考えた独自の設計を行っています。

●文脈の合致による自然な浸透

リスナーのインサイト（深層心理）を徹底的に分析し、コンテンツに溶け込むクリエイティブを制作します。

●「作品」としてアーカイブされる設計

Voicy様協力のもと、広告そのものが一つのコンテンツとしてリスナーに楽しんでいただける設計を実現しています。



●ストック型で好意を醸成

放送された広告は「音声CMチャンネル」にアーカイブされます。作品として、興味のあるリスナーさんに聴いてもらえる広告体験を作ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5ps6pkxwejw ]

■将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」とは

２０２５年８月にローンチした不動産投資ブランド「LENZ」が大切にしているのは、「将来価値」。

投資する人とそこに暮らす人の、どちらにとっても安心で豊かな日々を実現するために、できるだけ長く資産価値が続くことが大切だと考えています。

不動産業界において37年間積み重ねてきた経験と実績を集結し、デザイン性の高い物件づくりから、購入後のアフターサービス、入居者フォローに至るまで、全てにおいて最高のクオリティを追求。長く安心して持てる不動産を提供することで、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会の実現に努めてまいります。

「LENZ」サービスサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

「LENZ」ブランドコンセプトサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz-brand/

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191