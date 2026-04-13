中日本カプセル、健康食品OEMにおける新たな提案「機能性グミ」の受託製造を本格開始、最新グミ製造ラインも導入！

中日本カプセル株式会社

中日本カプセル（本社：岐阜県大垣市荒尾町229-2、代表取締役社長：山中 利恭）は、このたび健康食品OEM事業において、新たに「機能性グミ」の受託製造を本格的に開始したことをお知らせいたします。

近年、健康食品市場においては「摂取しやすさ」「継続性」「味覚体験」といった要素が重要視されており、従来の錠剤・カプセル形態に加え、グミ形態の需要が急速に拡大しております。特に若年層や女性層を中心に、「お菓子感覚で摂取できるサプリメント」として市場の成長が続いています。

このような市場ニーズを受け、当社ではこれまで培ってきたサプリメント製造技術と品質管理体制を活かし、機能性と嗜好性を両立した機能性グミのOEM受託体制を構築いたしました。

サプリOEMメーカー × スターチレス製法 ＝ 高品質・高機能グミ

■ スターチレス製法の主な特徴

当社は、機能性グミ成形時にでん粉（スターチ）を使用しない「スターチレス製法」を採用しています。これにより、従来のグミ製造に比べて安心・安全な品質を実現しています。

■ 均一な品質・外観

でん粉型を使用しないため、粉付着やばらつきが少なく、形状・重量・外観の均一性に優れています。これにより、製品としての品質安定性とブランド価値向上に寄与します。

当社クリーンルーム

■ 清潔性の高い製造環境

でん粉型を使用しない製法により、製造ラインにおける粉塵の発生を抑制でき、異物混入リスクの低減や衛生管理レベルの向上につながります。これは、高い品質基準が求められる健康食品の製造において、大きな強みの一つです。

さらに、ISO22000およびGMP認証※を取得した自社工場にて製造を行うことで、安心・安全を重視した品質管理体制のもと、安定した製品供給を実現しています。

※ソフトカプセル、ハードカプセル製造における

■ 見た目の付加価値向上

グミ成形時のでん粉が表面に付着しないため、透明感のある仕上がりや鮮やかな色表現が可能となり、視覚的な訴求力の高い製品設計が可能です。SNSや店頭でのアイキャッチ効果を高めることができます。

■ 低糖・機能性志向への対応

スターチを使用しないことで、低糖質や機能性志向の処方にも対応しやすくなります。健康志向の高い市場ニーズに適合します。

～サプリOEMメーカーだからできること～

〇有効成分の安定配合

当社は、30年以上サプリメント製造をしており、各種ビタミン、ミネラル、動植物エキスの原料を取り扱っております。

この製造知見を活かし、有効成分の高濃度かつ安定配合を実現します。

生地の仕込み

〇 食感・風味の自由設計

当社は、ソフトカプセルの製造でゼラチン、ペクチンといったゲル化剤を使用しており、それらの知見も十分あります。

ゲル化剤の特徴を活かした食感設計が可能であり、柔らかさ・弾力・口溶けなどをターゲットに応じて調整できます。嗜好性の高い製品開発を実現します。

〇小ロットから対応可能

試作段階から量産まで、お客様のフェーズに応じた柔軟な対応が可能です。

在庫リスクを抑えながら、市場テストや新規商品の立ち上げをスムーズに進めていただけます。

初めての製品開発でも安心してご相談いただける体制を整えております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R3XAWnS06Rk ]

サプリメント製造を本業として培ってきた知見と独自の提案力を活かし、お客様の商品設計を全力でサポートいたします。

処方設計から剤形提案、差別化のご提案まで、目的やご要望に応じて幅広く対応いたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。



下部のお問い合わせボタンより、フォームにてご連絡いただけます。

本社工場 外観写真中日本カプセル株式会社

■本社：岐阜県大垣市荒尾町229-2

■創業：1996年

■代表取締役社長：山中 利恭

■事業内容：ソフトカプセル、ハードカプセル、グミなどの健康食品・サプリメントの受託製造ならびに各種包装

■所在地

【本社工場】：岐阜県大垣市荒尾町229-2

【養老工場】：岐阜県養老郡養老町一色1176

【東京支店】：東京都中野区中野5-32-4-503

【海外法人】：CJT VIETNAM Co.,Ltd.（ベトナム・ハノイ市）

当社HP（機能性グミ紹介ページ）はこちら :https://www.nakanihon-cap.co.jp/products/functional-gummy/

お問合せ先 :https://www.nakanihon-cap.co.jp/contact/お問合せについては、こちらよりお願い致します。