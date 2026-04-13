かわいい「いわし」のイラストが目印！おさかなのスナック菓子『素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連』パッケージリニューアル

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるおさかなのスナック菓子『素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連』のパッケージデザインを、2026年4月より順次リニューアルします。

魚のお菓子であることをより分かりやすく伝えるため、海の中で群れで泳いでいる様子の「いわし」のイラストを採用。パステル調の明るく柔らかな色合いに映える、かわいい「いわし」のイラストが目を引くデザインに刷新しました。

素材市場 :https://www.oyatsu.co.jp/product/sozai_ichiba/

■家族みんなのおやつにもピッタリな食べ切りサイズ『素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連』

誰もが日々の健康を意識するようになった今、間食においても「健康志向」が高まっています。そうしたニーズに応えるため、間食としてのエンターテインメント性と、魚由来のヘルシーさを両立したスナック菓子「素材市場」を開発しました。魚を食べたいと思いながらも、調理や後片付けの手間から敬遠されがちな魚を、より身近に、より手軽に楽しんでいただきたい。そんな想いから、魚をたっぷり生地に練り込んだ「素材市場いわしのスナック」「素材市場まぐろのスナック」を展開しています。

そしてこの度、食べきりサイズが４つ連なった4連タイプ『素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連』のパッケージデザインをリニューアルします。パステル調の明るく柔らかな色合いをベースに、かわいい「いわし」のイラストが目を引くパッケージデザインに生まれ変わります。

1袋ごとに異なるデザインを採用し、「いわし」が海の中を群れで泳ぐ姿をイラストで表現。一目で魚のお菓子であることが伝わる、親しみやすいパッケージに刷新しました。

『素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連』は、DHA、EPAに加え、カルシウム、ビタミンDも摂れる栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）です。いわしをたっぷり練り込んだ生地に生姜をきかせ、甘辛い醤油味に仕上げました。いわし本来の香りや風味を生かしながら、カリッサクッとした食感が楽しめるスナック菓子です。

食べ切りサイズのため、買い置きにも便利！育ち盛りのお子様のおやつに、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、お酒のおつまみにと、日常のさまざまなシーンで、気になる栄養素を手軽に取り入れたい方におすすめの商品です。

【商品概要】

商品名：素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：56g（14g×4袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【「素材市場」商品ラインナップ】

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場まぐろのスナック

（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 えびのスナック（まろやか塩味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）6袋入り

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：90g（15g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

■「おやつのチカラ」は元気いっぱいの星のマークが目印

ベビースターをはじめとする“おやつ”を提供してきたおやつカンパニーがお届けする「おやつのチカラ」シリーズには「みんなの元気を応援する“おやつ”をお届けしたい！」という想いを込め、元気いっぱいの星のキャラクターがついています。

おやつカンパニーは、普段の“おやつ”をもっと美味しくもっと健康的に楽しみたいあなたに寄り添う「おやつのチカラ」で、あなたのすこやかで豊かな“おやつ生活”を応援します。

おやつのチカラシリーズ :https://www.oyatsu.co.jp/product/chikara/