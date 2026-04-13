丸紅ITソリューションズ、Box Japanアワードで3部門受賞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：木村 直喜）の丸紅ITソリューションズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、丸紅ITソリューションズ）は、Box Japanより、「カスタマーサクセス」「問い合わせサポート」ならびに「西日本エリアの新規成約金額」の3部門においてアワードを受賞しました。

1. 「FY26 Box Japanアワード」 3部門受賞のご報告

丸紅ITソリューションズは、株式会社Box Japan（代表取締役社長：佐藤 範之 以下、Box Japan）が主催する「Box Japan FY27チャネルパートナー キックオフミーティング」で発表された「FY26 Box Japan アワード」(*)において、以下の3部門を受賞しました。

・Best Customer Success（通算5度目・2年連続受賞）

・Customer Support（通算2度目）

・Best Area Award（3年連続受賞）

(*)各アワードは、昨年度（2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日までの期間）の Box Japan のビジネスに貢献した代理店を表彰する賞です。

2. 「Best Customer Success」について

「Best Customer Success」 とは、Box のサービス定着化や更なる活用を目指すカスタマーサクセス（CS）活動において、最も寄与した代理店を表彰するアワードです。

丸紅 IT ソリューションズは、「Box を導入すること」に留まらず、「お客さまがBoxを使い倒せること」を重視し、独自のCS活動を展開しています。Box Japanから発信されるリリース情報や多様な新機能をBoxユーザー企業にいち早く届けるため、日本企業特有の細かい仕様やニーズを踏まえた情報を整理し、利活用コンテンツを作成・提供してきました。

これらの取り組みが評価され、同賞の2年連続・通算5度目の受賞となりました。

関連記事：脱「高級なファイル置き場」 IT部門を解放するBox運用の突破口(https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2603/12/news001.html)

3. 「Customer Support」

「Customer Support」 は、最も質の高い問い合わせサポートをお客さまに提供した代理店を表彰するアワードで、丸紅ITソリューションズにとっては通算2度目の受賞です。

日々利用されるBoxは、問い合わせ対応が情報システム部門ご担当者の大きな負荷となりがちです。一つひとつの問い合わせをスピーディーかつ的確に解決することが重要です。

丸紅ITソリューションズのサポートチームは全員がBox専任担当者で構成し、最新のユーザーマニュアルや豊富なFAQをお客さまに提供しています。これらのコンテンツによって、比較的簡易な問い合わせはお客さま社内で自己解決いただくことが可能です。自己解決が難しい問い合わせは、ご契約社ごとの専用ポータルサイトからご起票いただき、自社解決率99.5％という高い水準で対応しています。

関連記事：「Excel管理の限界」をどう突破した？ カスタマーサクセス変革の最適解(https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2602/10/news001.html)

4. 「Best Area Award」

「Best Area Award」とは、西日本エリアにおいてBoxの新規成約案件の年間契約額（ARR）を最も多く獲得した代理店を表彰するアワードであり、当社は3年連続の受賞です。

電力業界や製薬業界などのお客さまへのBox導入や利用拡大を支援してきた取り組みが評価されました。





丸紅ITソリューションズでは、100名以上のBox専任エンジニアが、導入からその後のサポートや利活用まで一貫して支援しています。Boxの標準機能だけでは満たしきれない日本企業特有のガバナンス要件は、エコシステムソリューションの開発・提供を通じて、課題解決を促進しています。

さらに、AI活用が重要な経営・ITテーマとして位置付けられるなか、Boxや他のSaaSを横断して検索・分析できるエンタープライズAIプラットフォーム「Glean（グリーン）」の代理店として、Boxをご利用中のお客さまへの提案も進めています。

関連記事：5分で分かる本当のGlean ～サイロ化を打ち破るWork AIプラットフォーム(https://www.misol-box.com/column/detial/post-6535/)

丸紅ITソリューションズは、今回の受賞を励みに、お客さまのSaaS利活用およびDX推進を支えるパートナーとして、これまで以上に価値あるサービス提供に努めます。

製品サイト：https://www.misol-box.com/

お客様 Box 導入事例： https://www.misol-box.com/voice/

＜お問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

デジタルソリューションセグメント CXディレクション事業本部

メール：Box-Sales@marubeni-itsol.com