家庭用光美容器ブランド「SMOOTHSKIN」より新モデル「Pure Ice」が登場

CyDen株式会社

CyDen株式会社（所在地：東京都渋谷区）は、イギリス生まれの家庭用光美容器ブランド「スムーズスキン」のシリーズ製品『SMOOTHSKIN Pure Ice（ピュア アイス）』を、2026年4月15日（水）より公式オンラインショップ（https://mysmoothskin.jp/）にて発売いたします。

シリーズ最高峰モデルのテクノロジーを継承した新モデル『Pure Ice』。冷却機能によるやさしい使用感と、スムーズスキンならではのパワーを兼ね備え、自宅で手軽にムダ毛ケアができる家庭用光美容器です。

■冷却機能を搭載した新モデル『Pure Ice』が登場

シリーズ最高峰モデルのテクノロジーを継承した家庭用光美容器

家庭用光美容器ブランド「スムーズスキン」から、新モデル『スムーズスキン Pure Ice』が登場しました。本製品は、シリーズ最高峰モデルと同様の冷却機能とテクノロジーを備えながら、より多くの方に手に取っていただきやすいモデルとして開発された家庭用光美容器です。

照射時の肌への刺激に配慮する冷却機能により、快適なセルフケアをサポート。サロンでも採用されているIPL光技術を家庭用に最適化し、週に1回のご使用で2週間で最大95％*¹の効果、12週間で最大99％*¹の効果を実感でき、自宅でも本格的なサロン級*²のケアが出来る点が特徴です。

また、照射前に肌の色を感知し、最適な出力レベルに自動調整する「スキントーンセンサー」を搭載。肌の状態に合わせた照射を行うことで、安全性に配慮しながら使用することができます。

シンプルで直感的に操作できる設計により、初めて家庭用光美容器を使用する方にも扱いやすく、日々のセルフケアをより快適にサポートします。

■『スムーズスキン Pure Ice』製品特長

・ サファイア冷却技術を搭載し、痛みを抑えたケアを実現

『スムーズスキン Pure Ice』は、照射面にサファイアアイス冷却技術を搭載。センサーが照射面の温度を継続監視して快適な温度に保つため、刺激を最小限に抑え、VIOなどのデリケートな部位でも快適に使用できます。自宅でのセルフケアでも、やさしい使用感でムダ毛ケアをサポートします。痛みを感じにくい*³快適ケアで、肌への刺激を抑えて、きめ細やかな美肌*⁴へ導きます。

・ わずか2週間で最大95％、12週間で最大99％のムダ毛ケアを実感*¹

週1回の使用で、最短2週間で最大95％*¹のムダ毛ケア効果を実感でき、さらに12週間続けていただくことで最大99％の効果を実感*¹いただけるため、触りたくなるツルスベ肌を短期間で目指せます。

・ スキントーンセンサー搭載で肌に合わせた照射

照射前に肌の色を感知するスキントーンセンサーを搭載。肌の状態に合わせて10段階の最適な出力レベルに自動調整し、安全性に配慮した照射を行います。

・ 高出力と高速フラッシュで効率的なケア

高出力IPLを搭載し、毛のメラニン色素に反応する光で効率的なムダ毛ケアをサポートします。さらに、高速フラッシュにより全身のケアが最短15分*¹で完了。忙しい毎日に寄り添って、スムーズな全身ケアを実現します。

・ 顔（目から下）・VIOまで全身ケアに対応

顔（目から下）やワキ、脚、腕などのほか、サロンでは相談しづらいVIOゾーンにも対応。1台で全身のムダ毛ケアを行うことができます。

■『スムーズスキン Pure Ice』製品概要

正式製品名：スムーズスキン Pure Ice IPL光美容器

本体価格：86,000円（税込）

本体重量：約305g

本体サイズ：179 x 68 x 51 mm

本体カラー：ニュードピンク

照射回数：100万回

メーカー保証：２年間

発売日：2026年4月15日（水）

販売：公式オンラインショップ（https://mysmoothskin.jp/）

CyDen社のスムーズスキンとは？

『スムーズスキン』は40年以上の歴史のあるイギリスの家庭用IPL光脱毛器のパイオニアであるCyDen（サイデン）社が開発したブランドです。社内に臨床・研究チームを設置し、長年、独自の研究や厳しいテストを繰り返して最先端のIPLテクノロジーを実現してきました。CyDen社の英知とテクノロジーを結集させて生まれたのが、『スムーズスキン』です。『スムーズスキン』は、現在、140カ国以上で販売されており、各国で、「肌にやさしい脱毛の新習慣」を実現しています。

IPLとは？

サロンでも使用される、ムダ毛ケア用の特殊な光技術。 IPL（Intense Pulsed Light）は、色に反応する性質を活かし、ムダ毛にアプローチする先進のテクノロジー。スムーズスキンは、これを家庭用に最適化しました。

*¹ CyDen調べ（イギリス本社での継続的な臨床試験による）効果の実感には個人差があります。効果を保証するものではありません。

*² パワフル、ハイスピードで効率的にムダ毛ケアができるということ。

*³ 痛みの感じ方には個人差があり、「痛くない」を保証するものではありません。

*⁴ 毛が目立たなくなることによる肌の見え方。トリートメントスケジュールに従った場合。定期的なお手入れが必要です。

■プレスお問い合わせ先■

スムーズスキンPR事務局

MAIL：japan@cyden.com

■読者お問い合わせ先■

スムーズスキン カスタマーサポート

TEL 0120-791-355 (10:00-18:00 土日祝除く）