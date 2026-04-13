PIZZAREVO（ピザレボ）× 505 apartment｜4/18(土)限定イベント開催＆コラボピザ発売も…！

株式会社PIZZAREVO

「PIZZAREVO（ピザレボ）」は、新進気鋭の食のクリエイターチーム「505 apartment」との初となるスペシャルコラボレーションを実施いたします。テーマは「春爛漫」。新進気鋭の食のクリエイターチーム505apartmentとのスペシャルコラボピザの登場です！

■ 505 apartmentコラボピザ

「ホタルイカと黄金マヨのマリナーラ」「クワトロ明太と爽やかafterレモン」 のハーフ&ハーフピザ

【商品名】春爛漫 コラボレーションピザ

「ホタルイカと黄金マヨのマリナーラ」「クワトロ明太と爽やかafterレモン」 のハーフ&ハーフピザ

【発売場所】ピザレボ 薬院店

〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院1-10-5 新薬院ビル1F

【販売期間】4/18（土）～5/18（月）

※期間中、505apartmentコラボピザをピザレボ薬院店にて限定販売※焼きたて限定

■4/18（土）505apartment来店イベント

4/18（土）限定で、ピザレボ薬院店にお伺いさせていただきます！一緒に「505apartment」コラボの春ピザを楽しみましょう！！（505apartment様コメント）

【イベント日時】

4/18（土）14:00～16:00

【イベント開催場所】

ピザレボ 薬院店

（〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院1-10-5 新薬院ビル1F）

プリプリのホタルイカに特製黄金マヨネーズソースをトッピングしたマリナーラ。ガーリックトマトと春の海の幸が見事なマッチングを魅せます！4種のチーズを使ったクワトロ生地に明太子を贅沢にトッピングして旨味の次元は頂点に…afterに香る瀬戸内レモンが爽やかで最高の余韻になること間違いない。（505apartment様コメント）

505 apartment について

株式会社SAKEWAUMAIに所属する、プロ飲兵衛GO／フレンチ料理人たくまんま／パスタ研究家おくずみたかしの3人による料理クリエイターユニット。SNSやイベントを通じて、料理・食・酒を起点に多様なエンターテインメントを掛け合わせ、日本の食文化の発展と地方に眠る良き食文化を世界へ発信している。

◇Instagram：https://www.instagram.com/505.apartment/

◇YouTube：https://www.youtube.com/@505Apartment

■プロ飲兵衛GO：https://www.instagram.com/gonosara/ (https://www.instagram.com/gonosara/)

■たくまんまkitchen：https://www.instagram.com/takuma_tamefusa/

■パスタ研究家おくずみたかし：https://www.instagram.com/pashara_takashi/

PIZZAREVO（ピザレボ）について

◇ “9秒*に1枚売れている”冷凍ピザ

◇ トースターで約６分！簡単調理！！

◇ 福岡県産小麦100％・職人が手伸ばし

◇ “生地で感動する”本格的なクオリティ

※2025年11月注文分



■公式サイトURL：https://www.pizzarevo.com/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/pizzarevo_official/

X：https://x.com/PIZZAREVO

LINE：https://lin.ee/0OmGk40

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社PIZZAREVO（ピザレボ）

E-mail：info@pizzarevo.com

TEL：092-791-5014（月～金 10：00～17：00）※祝日を除く