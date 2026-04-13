キーブランク業界、2032年までに1600百万米ドル規模へ拡大見込み
キーブランクとは
キーブランク（Key Blank）は、特定の錠前に適合するよう未加工状態で供給される未切削キーであり、錠前業者や鍵複製サービスにおいて最終鍵を形成するための基礎素材として機能する。キーブランクは住宅用、商業用、自動車用、高セキュリティ用途など多様なロックシステムに対応するため、形状・サイズ・プロファイルが高度に標準化されている点が特徴である。キーブランク市場の2025年における世界規模は10億2,000万米ドルと推定され、2032年には16億米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは5.49%と予測される。この成長はセキュリティ需要の高度化とデジタル化に伴う物理鍵の再評価に支えられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346750/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346750/images/bodyimage2】
図. キーブランクの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「キーブランク―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、キーブランクの世界市場は、2025年に1020百万米ドルと推定され、2026年には1158百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で推移し、2032年には1600百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場成長ドライバーとセキュリティキー需要構造の変化
キーブランク市場の拡大は、都市化の進展、商業施設の増加、自動車保有台数の拡大に加え、スマートロック普及によるハイブリッド型セキュリティ環境の形成が主要因となっている。近年では住宅・商業施設において「物理キー＋電子認証」の併用モデルが増加し、キーブランク需要は依然として安定成長を維持している。特に直近6か月では欧州地域において建築物セキュリティ規格の更新が進み、高耐久・高精度ブランクの需要が約6～8%上昇したとされる。さらに北米市場ではOEM鍵供給とアフターマーケットの二極化が進み、カスタム加工需要が増加している点が構造的変化として注目される。
■ 製品セグメンテーションと付加価値化の進展
キーブランク市場は用途別に住宅用、商業用、自動車用、産業用セキュリティに分類され、近年では自動車向け高精度キーブランクの比率が拡大している。特に自動車分野ではイモビライザー対応キーやレーザーカット対応ブランクが主流となり、従来型製品との差別化が進んでいる。また、近年の技術トレンドとして、耐摩耗コーティング処理や高強度合金素材の採用が進展しており、キーブランクは単なる消耗品から「高耐久精密部品」へと価値転換が進んでいる。こうした変化はOEM市場における長期供給契約の増加にも直結している。
■ 競争環境とグローバルサプライチェーン構造
キーブランク市場における主要企業には、Altuna Group、Dormakaba Group、Strattec Security、Huf Group、Keylineなどが含まれる。2025年時点では上位2社で世界市場の15.88%を占有しており、依然として寡占度は中程度にとどまる一方で、地域メーカーの台頭が進んでいる。特にアジア太平洋地域ではコスト競争力を背景に中堅メーカーのシェア拡大が顕著であり、グローバルサプライチェーンは「欧米ブランド主導＋アジア生産拠点依存」という構造を維持している。直近では地政学リスクと関税政策の影響により、調達先の多極化が加速している点も重要な構造変化である。
キーブランク（Key Blank）は、特定の錠前に適合するよう未加工状態で供給される未切削キーであり、錠前業者や鍵複製サービスにおいて最終鍵を形成するための基礎素材として機能する。キーブランクは住宅用、商業用、自動車用、高セキュリティ用途など多様なロックシステムに対応するため、形状・サイズ・プロファイルが高度に標準化されている点が特徴である。キーブランク市場の2025年における世界規模は10億2,000万米ドルと推定され、2032年には16億米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは5.49%と予測される。この成長はセキュリティ需要の高度化とデジタル化に伴う物理鍵の再評価に支えられている。
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図. キーブランクの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「キーブランク―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、キーブランクの世界市場は、2025年に1020百万米ドルと推定され、2026年には1158百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で推移し、2032年には1600百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場成長ドライバーとセキュリティキー需要構造の変化
キーブランク市場の拡大は、都市化の進展、商業施設の増加、自動車保有台数の拡大に加え、スマートロック普及によるハイブリッド型セキュリティ環境の形成が主要因となっている。近年では住宅・商業施設において「物理キー＋電子認証」の併用モデルが増加し、キーブランク需要は依然として安定成長を維持している。特に直近6か月では欧州地域において建築物セキュリティ規格の更新が進み、高耐久・高精度ブランクの需要が約6～8%上昇したとされる。さらに北米市場ではOEM鍵供給とアフターマーケットの二極化が進み、カスタム加工需要が増加している点が構造的変化として注目される。
■ 製品セグメンテーションと付加価値化の進展
キーブランク市場は用途別に住宅用、商業用、自動車用、産業用セキュリティに分類され、近年では自動車向け高精度キーブランクの比率が拡大している。特に自動車分野ではイモビライザー対応キーやレーザーカット対応ブランクが主流となり、従来型製品との差別化が進んでいる。また、近年の技術トレンドとして、耐摩耗コーティング処理や高強度合金素材の採用が進展しており、キーブランクは単なる消耗品から「高耐久精密部品」へと価値転換が進んでいる。こうした変化はOEM市場における長期供給契約の増加にも直結している。
■ 競争環境とグローバルサプライチェーン構造
キーブランク市場における主要企業には、Altuna Group、Dormakaba Group、Strattec Security、Huf Group、Keylineなどが含まれる。2025年時点では上位2社で世界市場の15.88%を占有しており、依然として寡占度は中程度にとどまる一方で、地域メーカーの台頭が進んでいる。特にアジア太平洋地域ではコスト競争力を背景に中堅メーカーのシェア拡大が顕著であり、グローバルサプライチェーンは「欧米ブランド主導＋アジア生産拠点依存」という構造を維持している。直近では地政学リスクと関税政策の影響により、調達先の多極化が加速している点も重要な構造変化である。