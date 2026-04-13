直販も可能な自社アプリサイト「SIA Studio」を公開～受託開発20年の技術資産をプロダクト化、クリエイティブ領域での実績を基盤にグローバル展開を本格化～
Webシステム、スマホアプリ、業務システム開発を手がけるＳＩＡ 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木原 真、以下、当社）は、2026年4月1日より、は、自社で開発したアプリケーションを直接販売する専用サイト「SIA Studio」（https://studio.siainc.jp/）を公開いたしました。
■「SIA Studio」の概要
「SIA Studio」は、当社が独自に企画・開発したアプリケーションを、国内外のユーザー直接へ提供するための販売・情報発信プラットフォームです。
これまでApp Storeを中心に展開していたアプリケーションに加え、macOS向けアプリの直接ライセンス販売を開始し、価格設定・提供形態・アップデート方針を自社で柔軟に設計できる体制を構築しました。
受託システム開発で培った業務理解力と設計力をベースに、実務課題の解決に直結するアプリケーションを提供します。
サイトは日本語・英語の両言語に対応し、海外ユーザーも含めたグローバル展開を前提とした設計となっています。
＜サービスサイト＞
https://studio.siainc.jp/
■リリースの背景
当社はこれまで、多様な業種・規模の企業に対するシステムの受託開発を通じて、汎用性の高い機能や業務改善ノウハウを蓄積してきました。
加えて、業務システムとは直接関係しない分野においても、macOSおよびiOS向けアプリケーション開発を継続して行っており、特に写真・動画などのクリエイティブ領域に関連するアプリケーションについては、10年以上にわたる開発実績を有しています。
これらの技術資産を個別開発に留めず、汎用プロダクトとして展開することで、より多くのユーザーへ価値提供できると判断し、「SIA Studio」の開設に至りました。
また、自社直販チャネルの構築により、ユーザーとの直接的な接点を確立し、フィードバックの迅速な取得と製品改善サイクルの高速化の実現を目指します。
また、日英対応により日本市場に限定されない販売体制を構築し、日本発の実務志向ソフトウェアをグローバルに展開する取り組みとして位置付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346749/images/bodyimage1】
■販売アプリのご紹介
現在、SIA Studioでは主なアプリケーションとして以下を提供しており、今後も順次拡充予定です。
また、これまでに引き続きApp Storeでの配信も行ってまいります。
1. LUTScope：サイト直販（mac OS）
映像制作のカラーグレーディング作業を効率化するプロフェッショナル向けアプリケーション
価格：3,960円（税込）／US$47.20（2026年4月30日まで20%オフ）
買い切り・永続ライセンス
2. Fotra：App Store（iPad OS）
プロカメラマン向けのiPad専用写真転送・管理アプリ。
既にリリース済であったアプリ”Tezar”を刷新し、安定性と操作性を向上しました。
価格：月額\980／年額\9,800（海外価格あり）
サブスクリプション
■今後の展開
「SIA Studio」を中核に、macOSをはじめとするプロフェッショナル向けアプリケーションの開発・販売をさらに強化してまいります。
また、映像制作・写真・音楽制作といったクリエイティブ領域において、現場の実務に直結する高品質なツールを継続的にお届けします。
今後は法人向けライセンス提供やボリューム販売など、BtoB領域への対応も順次整備しながら、グローバル市場におけるユーザー基盤の拡大を図ります。
■会社概要
＜社名＞ＳＩＡ 株式会社
＜本社＞東京都港区南麻布2-2-13 麻布ハイプラザ2F
＜代表＞代表取締役社長 木原 真
＜事業内容＞
・システム開発（Webシステム、業務システム、iPhone/iPadアプリ開発）
・CTO顧問
・SaaSサービス
＜会社サイト＞https://www.siainc.jp
※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標です。
配信元企業：SIA株式会社
■「SIA Studio」の概要
「SIA Studio」は、当社が独自に企画・開発したアプリケーションを、国内外のユーザー直接へ提供するための販売・情報発信プラットフォームです。
これまでApp Storeを中心に展開していたアプリケーションに加え、macOS向けアプリの直接ライセンス販売を開始し、価格設定・提供形態・アップデート方針を自社で柔軟に設計できる体制を構築しました。
受託システム開発で培った業務理解力と設計力をベースに、実務課題の解決に直結するアプリケーションを提供します。
サイトは日本語・英語の両言語に対応し、海外ユーザーも含めたグローバル展開を前提とした設計となっています。
＜サービスサイト＞
https://studio.siainc.jp/
■リリースの背景
当社はこれまで、多様な業種・規模の企業に対するシステムの受託開発を通じて、汎用性の高い機能や業務改善ノウハウを蓄積してきました。
加えて、業務システムとは直接関係しない分野においても、macOSおよびiOS向けアプリケーション開発を継続して行っており、特に写真・動画などのクリエイティブ領域に関連するアプリケーションについては、10年以上にわたる開発実績を有しています。
これらの技術資産を個別開発に留めず、汎用プロダクトとして展開することで、より多くのユーザーへ価値提供できると判断し、「SIA Studio」の開設に至りました。
また、自社直販チャネルの構築により、ユーザーとの直接的な接点を確立し、フィードバックの迅速な取得と製品改善サイクルの高速化の実現を目指します。
また、日英対応により日本市場に限定されない販売体制を構築し、日本発の実務志向ソフトウェアをグローバルに展開する取り組みとして位置付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346749/images/bodyimage1】
■販売アプリのご紹介
現在、SIA Studioでは主なアプリケーションとして以下を提供しており、今後も順次拡充予定です。
また、これまでに引き続きApp Storeでの配信も行ってまいります。
1. LUTScope：サイト直販（mac OS）
映像制作のカラーグレーディング作業を効率化するプロフェッショナル向けアプリケーション
価格：3,960円（税込）／US$47.20（2026年4月30日まで20%オフ）
買い切り・永続ライセンス
プロカメラマン向けのiPad専用写真転送・管理アプリ。
既にリリース済であったアプリ”Tezar”を刷新し、安定性と操作性を向上しました。
価格：月額\980／年額\9,800（海外価格あり）
サブスクリプション
■今後の展開
「SIA Studio」を中核に、macOSをはじめとするプロフェッショナル向けアプリケーションの開発・販売をさらに強化してまいります。
また、映像制作・写真・音楽制作といったクリエイティブ領域において、現場の実務に直結する高品質なツールを継続的にお届けします。
今後は法人向けライセンス提供やボリューム販売など、BtoB領域への対応も順次整備しながら、グローバル市場におけるユーザー基盤の拡大を図ります。
■会社概要
＜社名＞ＳＩＡ 株式会社
＜本社＞東京都港区南麻布2-2-13 麻布ハイプラザ2F
＜代表＞代表取締役社長 木原 真
＜事業内容＞
・システム開発（Webシステム、業務システム、iPhone/iPadアプリ開発）
・CTO顧問
・SaaSサービス
＜会社サイト＞https://www.siainc.jp
※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標です。
配信元企業：SIA株式会社
プレスリリース詳細へ