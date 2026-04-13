日本を元気にする情報をお届けする番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』2026年4月11日(土)放送にて、アイデンティティとTiiiMOのピティ・ミマが元気がでる開運スポット「神田明神」に訪れました。





アイデンティティとTiiiMOのピティ・ミマが2026年最強開運スポットへ





案内するのは、元気ジャパンでお馴染みのど素人店長(SANMEI)と愛星りん先生(算命学鑑定士)。神田明神のおすすめスポットを巡り、作法を学びながら参拝します。





最後に、お守りブレスレット「パーソナルブレス」を出演者にプレゼント。





アイデンティティ田島には、足りない色である、青・黄色・グレイを使った4つの石で作られたパーソナルブレスを。

アイデンティティ見浦は、グレイ・白・黄色、ピティには青・ピンク・紫、ミマには黒・グレイ・黄色を使ったオリジナルパーソナルブレスを。





パーソナルストーン診断の詳細は、番組配信(公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)よりご覧いただけます。









《SANMEIのパーソナルブレスとは？》

SANMEIのパーソナルブレスは、算命学の命式表を使ってSANMEI独自のパーソナルストーン診断を行いお作りする、全く新しいタイプのパワーストーンブレスレットです。









《パーソナルブレスができた経緯》

2024年9月にTikTokを始めとするSNSアカウント「ど素人店長」を立ち上げ、フォロワーさんとのやり取りを大切に行いながらアカウントを育ててきました。

その中で「運気を上げて願いを叶えるお守りブレスレットが欲しい」というフォロワーさんの意見を元に生まれたのが、算命学の命式表からお作りするパーソナルブレスです。









■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。









■番組概要

番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』

放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時～8時(TOKYO MX)

配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、Seven Deuce 他

番組HP ： https://powered-by-tv.com

企画 ： インバースホールディングス株式会社

制作著作 ： インバースホールディングス株式会社





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URL： https://www.youtube.com/@poweredbytv

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