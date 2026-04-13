「お客様が施工会社選びで後悔されることがないようにしたい」 その想いから、本取り組みを行っています。

概要

株式会社テコラ（本社：大阪府大阪市中央区）は、白蟻防除工事において自社で施工対象外となる建物に対し、条件に応じた施工会社をご案内する新たな取り組みを開始しました。 テコラでは、10年保証を前提とした施工基準を設けており、建物の状態によっては施工をお受けしていないケースがあります。 本取り組みは、そのような場合であっても、お客様が次の選択に迷うことがないよう、適切な施工会社へ繋ぐことを目的としています。

テコラの考え方

テコラでは、「施工が可能かどうか」ではなく、「10年保証を責任をもって維持できるかどうか」を基準に施工対象を判断しています。 これは、白蟻防除工事は施工して終わりではなく、その後の保証を含めて初めて価値があるものと考えているためです。 そのため、長期にわたる保証を維持できない可能性がある建物については、テコラで無理に施工を行う（10年の保証を出す）ことがお客様のためにならないと判断し、施工をお受けしておりません。

背景

白蟻防除工事においては、建物の築年数や構造によって施工方法や保証内容が大きく異なります。 テコラでは、10年保証を前提とした基準に基づき施工対象を判断しているため、5年ごとの再処理が望ましいと考えられる場合や建物の状態によっては施工対象外となるケースがあります。 そのような場合、お客様にとっては「施工できない」と判断されるだけで、その後の対応について明確な選択肢が提示されないことが、これまで課題となっていました。

新たな取り組みについて

こうした課題を受け、テコラでは自社にて施工対象外と判断した建物についても、そのままお断りするのではなく、エリアや条件に応じて施工会社をご案内する「白蟻対策 安心施工会社ご提案サービス」を開始しました。 本サービスは、「他に安心して任せられる施工会社はありますか？」といったご相談に対応するために開始したものであり、お客様にとって適切な施工が受けられることを最優先にご提案を行っています。 また、施工会社のご案内にあたっては、単なる紹介にとどまらず、お客様に安心してご依頼いただけるよう責任をもって選定を行っています。

サービスの特徴

1．施工対象外でも対応が途切れない

自社で施工をお受けできない場合でも、次の選択肢をご案内することで、お客様が再び業者選びに迷うことを防ぎます。

2．お客様目線での施工会社のご案内

同業他社であっても、お客様にとって適切な施工が可能な会社を優先してご案内します。

3．5年保証と価格の統一

お客様が安心してご検討いただけるよう、施工会社によって金額や保証内容が変わらないよう、坪単価7,700円（税込）・5年保証にて統一した条件でご案内しています。 ※本サービスでは「5年保証」を基本としてご案内しておりますが、建物の構造や被害状況により保証の対象外となる場合がございます。 また、イエシロアリ被害の場合など、一部のケースでは坪単価7,700円（税込）での対応が難しい場合がございます。

サービス詳細

本サービスの詳細については、以下のページをご覧ください。 ▼白蟻対策 安心施工会社ご提案サービス https://tecola.jp/contents/partner_goshoukai.php

お客様へのご案内について

なお、本取り組みは特定の施工会社への依頼を前提とするものではなく、お客様の選択肢の一つとしてご提案するものです。 最終的なご依頼先は、お客様ご自身のご判断で自由にご検討いただけます。

今後の展開

テコラでは、今後も施工対象外となる建物への対応を含め、白蟻防除における適切な判断とご案内の質の向上に努めてまいります。 また、より多くのお客様に安心してご相談いただけるよう、ご案内可能なエリアの拡大にも取り組み、安心してお任せいただける環境づくりを進めてまいります。

株式会社テコラについて

テコラは、大切なお住まいを長く安心して守るための白蟻対策を提供している会社です。 一般的に5年保証が主流の白蟻防除業界において、ベタ基礎の戸建て住宅を対象に、10年の長期保証付き白蟻予防工事を提供しています。 また、当社では「お客様の不安を解消すること」を大切にしており、業界の当たり前にとらわれず、お客様にとって本当に安心できるサービスの提供に取り組んでいます。 これからも、安心して暮らせる住まいづくりを支えるため、サービスの向上に努めてまいります。

会社概要

社名 ： 株式会社テコラ 所在地： 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4番9号 淀屋橋東洋ビル3階 URL ： https://tecola.jp/